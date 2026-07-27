Phát hiện chuyên cơ 1900 tỷ đồng từng chở G-Dragon tới Hà Nội bất ngờ xuất hiện ở sân bay Cam Ranh?

Những giờ qua, cộng đồng người hâm mộ G-Dragon liên tục chia sẻ một bức ảnh ghi lại hình ảnh chiếc chuyên cơ được cho là từng đưa nam ca sĩ đến Việt Nam. Trên fanpage của G-Dragon tại Việt Nam, bức ảnh chiếc máy bay đang đỗ tại sân bay Cam Ranh được đăng tải kèm dòng chú thích: “Chuyên cơ từng đưa G-Dragon đến Việt Nam đang xuất hiện ở sân bay Cam Ranh?”.

Chuyên cơ từng đưa G-Dragon đến Việt Nam được cho là đang xuất hiện ở sân bay Cam Ranh. Ảnh: Uyên Hà

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng fan "anh Long", nhận về hàng nghìn lượt thích chỉ sau ít phút. Ngay dưới phần bình luận, quản trị viên fanpage tiếp tục chia sẻ hình ảnh G-Dragon từng sử dụng chính chiếc chuyên cơ này khi đến Việt Nam vào tháng 11/2025 để người hâm mộ đối chiếu.

Điểm khiến người hâm mộ chú ý là chiếc máy bay xuất hiện tại Cam Ranh mang mã đăng ký N7799T, trùng với chiếc chuyên cơ từng đưa "ông hoàng Kpop" đến Việt Nam.

Đáng chú ý, một fan cũng cho biết đã chụp lại chiếc máy bay tại sân bay Cam Ranh vào ngày 25/7, càng khiến thông tin được lan truyền mạnh mẽ hơn.

Một fan của nam rapper cũng chia sẻ hình ảnh chụp được chiếc chuyên cơ này vào ngày 24/7. Ảnh: Thao Bui

Hiện vẫn chưa có bất kỳ xác nhận nào về lý do chiếc chuyên cơ xuất hiện tại Cam Ranh cũng như liệu G-Dragon có đang sử dụng máy bay này hay không. Dẫu vậy, chỉ riêng sự xuất hiện của chiếc máy bay cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao bàn tán. Nhiều người hào hứng cho rằng nam rapper đang bí mật du lịch tại Việt Nam, số khác đoán anh đến vì lịch trình công việc, thậm chí có người còn hài hước bình luận rằng nam ca sĩ đang quay MV cùng BIGBANG.

Sự háo hức của người hâm mộ cũng là điều dễ hiểu, bởi vào ngày 24-25/10 tới, BIGBANG sẽ tổ chức world tour tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), khiến khán giả càng kỳ vọng G-Dragon sẽ sớm có mặt tại Việt Nam.

Tháng 11/2025, giọng ca sinh năm 1988 tổ chức thành công hai đêm diễn thuộc tour thế giới Übermensch tại Hưng Yên

Vào ngày 24-25/10 tới, BIGBANG sẽ tổ chức world tour tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội

Chuyên cơ hàng chục triệu USD của "ông hoàng Kpop"

Tháng 11/2025, G-Dragon từng đáp xuống sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ riêng để chuẩn bị cho hai đêm diễn thuộc tour thế giới Übermensch, diễn ra vào ngày 8-9/11 tại Hưng Yên. Đây cũng là lần thứ hai nam ca sĩ trở lại Việt Nam trong năm 2025.

Thay vì sử dụng các chuyến bay thương mại, G-Dragon lựa chọn di chuyển bằng chuyên cơ riêng, một lần nữa khẳng định đẳng cấp của "ông hoàng Kpop".

Chiếc máy bay đưa nam rapper đến Việt Nam là Gulfstream G650 - một trong những dòng máy bay phản lực thương gia cao cấp nhất thế giới, do Gulfstream Aerospace (Mỹ) sản xuất từ năm 2012. Ra mắt lần đầu vào năm 2008 và thực hiện chuyến bay thử nghiệm năm 2009, G650 nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự sang trọng, tốc độ và khả năng bay đường dài trong giới hàng không tư nhân.

Tháng 11/2025, nam rapper từng đáp xuống sân bay Nội Bài bằng chuyên cơ Gulfstream G650 này

Sau chuyến bay dài, anh bước xuống từ thẳng chuyên cơ lên xe riêng

Gulfstream G650 có giá bán mới khoảng 65-75 triệu USD (tương đương hơn 1.700-1.900 tỷ đồng). Mỗi năm, chủ sở hữu phải chi khoảng 1,3 triệu USD (gần 34 tỷ đồng) cho các khoản chi phí cố định như lương phi công, bảo hiểm và bảo quản máy bay.

Nếu khai thác khoảng 400 giờ bay mỗi năm, tổng chi phí vận hành, bao gồm nhiên liệu và bảo dưỡng, có thể vượt 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng). Trong khi đó, giá thuê chiếc chuyên cơ này dao động từ 10.000-13.000 USD mỗi giờ bay (tương đương 263-342 triệu đồng).

Gulfstream G650 có giá bán mới khoảng 65-75 triệu USD (tương đương hơn 1.700-1.900 tỷ đồng).

Không chỉ đắt đỏ, Gulfstream G650 còn nổi tiếng với khoang nội thất sang trọng. Cabin có kích thước lớn bậc nhất phân khúc, có thể chia thành tối đa bốn khu vực riêng biệt phục vụ nghỉ ngơi, làm việc và giải trí. Toàn bộ nội thất được tùy biến bằng da và gỗ cao cấp, đi kèm 20 cửa sổ toàn cảnh cỡ lớn, hệ thống lọc không khí hiện đại và độ cao cabin thấp giúp hành khách thoải mái hơn trên các chuyến bay dài. Máy bay có sức chứa tối đa 19 người, thông thường được bố trí từ 11-18 hành khách.

Đây cũng là dòng máy bay được nhiều tỷ phú, CEO và ngôi sao hạng A lựa chọn nhờ khả năng đảm bảo sự riêng tư và hiệu suất vận hành vượt trội. Trong số những chủ sở hữu hoặc người sử dụng nổi tiếng có Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo, Oprah Winfrey hay Floyd Mayweather.

Không chỉ đắt đỏ, Gulfstream G650 còn nổi tiếng với khoang nội thất sang trọng

Trước đó, khi chạy tour bên Mỹ, thủ lĩnh BIGBANG đã được hãng trang sức Jacob&Co tài trợ, thiết kế lại chiếc máy bay tư nhân Bombardier Global 6000.

Việc G-Dragon thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng cũng phần nào cho thấy vị thế của anh trong làng giải trí. Trước đó, trong chặng lưu diễn tại Mỹ, nam ca sĩ còn được thương hiệu trang sức Jacob & Co. tài trợ và thiết kế riêng một chiếc Bombardier Global 6000 mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bên ngoài thân máy bay xuất hiện tên G-Dragon, tên tour diễn Übermensch cùng biểu tượng hoa cúc thiếu cánh đặc trưng, trong khi nội thất được hoàn thiện theo phong cách xa xỉ. Đãi ngộ này từng được nhiều người đánh giá là vượt xa tiêu chuẩn dành cho một nghệ sĩ thông thường.