1 điểm đến của Việt Nam vừa được đề cử Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026: Cây "mọc trong nhà thủng cả mái", du khách đến rồi khó quên

Khu nhà trên cây ở Măng Đen được đề cử "Làng du lịch tốt nhất thế giới" 2026

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, năm 2026, Việt Nam có 5 đại diện được đề cử tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" (Best Tourism Villages) của Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc. Danh sách gồm làng Lò (Đắk Lắk), làng du lịch cộng đồng Cát Cát (Lào Cai), rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh (Đà Nẵng), điểm du lịch Măng Đen Treehouse (Quảng Ngãi) và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên (Lạng Sơn).

Đây là giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn có cách làm hiệu quả trong phát triển du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững. Kết quả của mùa giải năm 2026 dự kiến sẽ được công bố vào quý IV.

Trong số các đại diện của Việt Nam, Măng Đen Treehouse gây chú ý với mô hình nghỉ dưỡng giữa rừng. Điểm nhấn của khu du lịch là hệ thống nhà trên cây được xây dựng trên những thân cây cổ thụ hoặc các cột gỗ cao, ẩn mình dưới tán rừng xanh. Thiết kế các căn nhà cũng hướng đến việc tăng sự kết nối với môi trường tự nhiên, hạn chế tối đa cảm giác tách biệt giữa công trình và hệ sinh thái xung quanh.

Nhiều hạng mục tại Măng Đen Treehouse được bố trí hài hòa với thảm thực vật hiện hữu. Có những cây cổ thụ vẫn được giữ nguyên vị trí, vươn xuyên qua mái nhà để phát triển tự nhiên, trở thành một phần trong kiến trúc của công trình.

Bên cạnh hệ thống nhà trên cây, Măng Đen Treehouse còn phát triển nhiều hoạt động trải nghiệm như zipline, skywalk xuyên tán rừng, trekking, đạp xe, cắm trại, thiền và đọc sách. Các hoạt động này hướng đến những du khách yêu thích thiên nhiên, mong muốn tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh nhưng vẫn có cơ hội khám phá cảnh quan.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mô hình của Măng Đen Treehouse là sự kết hợp giữa kiến trúc sáng tạo, dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Những căn nhà được bố trí khéo léo giữa rừng tạo nên một sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng của Măng Đen.

Trước đó, ngày 21/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định công nhận Măng Đen Treehouse là điểm du lịch. Điểm đến này nằm tại số 1 đường Sư Vạn Hạnh, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Việc được lựa chọn tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" năm 2026 được xem là cơ hội để Măng Đen Treehouse giới thiệu mô hình du lịch xanh, trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên của Khu du lịch quốc gia Măng Đen tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế

Đến năm 2045, Quảng Ngãi đặt mục tiêu đón khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt khoảng 28.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 10% GRDP của tỉnh.

Đây là một trong những mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 08-NQ/TU về phát triển du lịch bền vững do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ban hành. Nghị quyết xác định phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với phát triển các ngành dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Quảng Ngãi phấn đấu đón khoảng 10 triệu lượt khách, trong đó có 550.000 lượt khách quốc tế. Ngành du lịch được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 15% mỗi năm, đạt doanh thu khoảng 7.400 tỷ đồng và đóng góp khoảng 5% GRDP. Thời gian lưu trú trung bình của du khách dự kiến đạt khoảng 3 ngày.

Infographic minh họa do AI tạo

Cùng với đó, ngành du lịch đặt mục tiêu tạo việc làm cho khoảng 21.000 lao động, thu hút ít nhất 5 dự án du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao, đồng thời công nhận mới từ 2 đến 3 khu du lịch cấp tỉnh và từ 15 khu, điểm, làng du lịch cộng đồng.

Với tầm nhìn đến năm 2045, Quảng Ngãi hướng tới trở thành điểm đến có vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế, đưa du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế. Theo mục tiêu đề ra, đến thời điểm này tỉnh sẽ đón khoảng 30 triệu lượt khách, trong đó có 2 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch đạt khoảng 28.000 tỷ đồng và tỷ trọng đóng góp vào GRDP đạt khoảng 10%.

Song song với đó, địa phương đặt mục tiêu từng bước đưa Khu du lịch biển Mỹ Khê, Khu du lịch sinh thái Măng Đen và đặc khu Lý Sơn hội nhập vào mạng lưới các điểm đến du lịch có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Theo thống kê, sau hợp nhất, Quảng Ngãi đã đón khoảng 5 triệu lượt khách trong năm 2025, với doanh thu du lịch đạt hơn 3.700 tỷ đồng. Mô hình phát triển du lịch "Rừng - Biển - Đảo" đang từng bước được hình thành, lấy Khu du lịch sinh thái Măng Đen, đảo Lý Sơn, không gian văn hóa Sa Huỳnh và hệ thống bờ biển của tỉnh làm những hạt nhân phát triển.

Hạ tầng phục vụ du lịch cũng tiếp tục được mở rộng với 703 cơ sở lưu trú, khoảng 9.000 phòng nghỉ cùng nhiều dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, góp phần nâng cao khả năng kết nối giữa các điểm đến.

Bên cạnh tài nguyên thiên nhiên, Quảng Ngãi còn tiếp tục làm giàu bản sắc văn hóa. Trong năm 2026, địa phương có thêm 4 di sản được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm Lễ ăn than (Cha K'Chiah) và nghề dệt của người Gié-Triêng, Lễ cầu mưa của người Hrê, cùng Lễ hội cầu ngư ở Sa Huỳnh. Những giá trị văn hóa này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế để địa phương và doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù trong thời gian tới.

(Tổng hợp)