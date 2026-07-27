Món quà “quê” đặc biệt của Messi dành cho đồng đội sau World Cup 2026: Quý hơn cả vàng, khiến ai cũng nâng niu trân trọng

Khép lại World Cup 2026 với vị trí á quân sau thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Lionel Messi vẫn để lại một khoảnh khắc đẹp bên ngoài sân cỏ.

Theo Marca, siêu sao 39 tuổi đã tự tay chuẩn bị quà tặng cho toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển Argentina. Thông tin được hé lộ khi Kelci-Rose Bowers, bạn gái của hậu vệ Marcos Senesi, chia sẻ hình ảnh món quà trên mạng xã hội.

Thay vì những món đồ xa xỉ thường gắn với các ngôi sao bóng đá, Messi lựa chọn bộ dụng cụ thưởng thức trà mate - thức uống truyền thống đã trở thành một phần trong đời sống của người Argentina.

Mỗi bộ quà được thiết kế riêng cho từng thành viên trong đội. Chiếc túi da màu caramel được dập nổi huy hiệu Argentina, logo World Cup cùng tên cá nhân của từng cầu thủ. Bên trong là bình giữ nhiệt Stanley mạ vàng in logo cá nhân của Messi, cốc uống mate truyền thống, ống hút lọc bombilla cùng các loại thảo mộc đặc trưng để pha chế.

"Marcos đã đưa nó cho tôi giữ cẩn thận để mang về Miami. Đây thực sự là một món quà tuyệt vời", Kelci-Rose Bowers chia sẻ.

Món quà mang cả văn hóa Argentina

Tại Argentina, trà mate không chỉ đơn giản là một loại đồ uống. Đây là một nét văn hóa lâu đời, gắn với những cuộc trò chuyện giữa gia đình, bạn bè và đồng đội.

Người Argentina thường mang theo bộ dụng cụ uống mate trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ những buổi gặp gỡ đời thường cho đến các chuyến du đấu, sân tập hay phòng thay đồ của đội tuyển. Với nhiều cầu thủ Argentina, việc cùng nhau uống mate cũng là một cách tạo sự kết nối và duy trì tinh thần tập thể.

Trong nhiều năm qua, hình ảnh các cầu thủ Argentina cầm trên tay những chiếc cốc mate đã trở thành một phần quen thuộc của đội tuyển. Từ Lionel Messi, Ángel Di María cho đến các thế hệ cầu thủ trẻ hơn, thức uống này luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường của đội bóng.

Chính vì vậy, lựa chọn của Messi được đánh giá cao bởi nó không chỉ là một món quà lưu niệm sau giải đấu, mà còn là biểu tượng cho sự gắn bó giữa các thành viên trong tập thể Argentina dưới thời HLV Lionel Scaloni.

Khác biệt với món quà gây sốt sau World Cup 2022

Đây không phải lần đầu Messi khiến người hâm mộ chú ý bởi những món quà dành cho đồng đội.

Sau khi cùng Argentina vô địch World Cup 2022 tại Qatar, Messi từng chi hơn 200.000 USD để đặt làm 35 chiếc iPhone mạ vàng dành tặng các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Những chiếc điện thoại này được khắc tên từng người cùng biểu tượng đội tuyển Argentina, trở thành một trong những món quà hậu World Cup nổi tiếng nhất.

Tuy nhiên, lần này Messi lựa chọn một hướng hoàn toàn khác. Không tập trung vào giá trị xa xỉ, món quà sau World Cup 2026 lại mang dấu ấn cá nhân, văn hóa và tinh thần đồng đội.

Ở tuổi 39, Messi vẫn có một kỳ World Cup đáng nhớ với 8 bàn thắng cùng 4 pha kiến tạo sau 8 trận đấu. Dù không thể giúp Argentina bảo vệ danh hiệu, anh tiếp tục chứng minh vai trò thủ lĩnh không chỉ bằng những màn trình diễn trên sân, mà còn qua những hành động phía sau phòng thay đồ.