Ngày càng nhiều gia đình không còn chọn giường đôi 1,8 m cho phòng ngủ: Xu hướng mới giúp không gian rộng hơn, sống thoải mái hơn

Trong nhiều năm, giường đôi 1,8 x 2 m gần như được xem là lựa chọn "mặc định" cho phòng ngủ chính. Quan niệm phổ biến cho rằng giường càng rộng thì càng dễ ngủ, xoay trở thoải mái và tạo cảm giác sang trọng.

Tuy nhiên, khi xu hướng sống tối giản, nhà nhỏ đa chức năng ngày càng phổ biến, nhiều người bắt đầu nhận ra chiếc giường cỡ lớn đôi khi lại là món nội thất chiếm diện tích nhất trong phòng ngủ.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình lựa chọn những phương án thay thế thông minh hơn.

Vì sao giường đôi cỡ lớn không còn là lựa chọn mặc định?

Một chiếc giường tiêu chuẩn kích thước 1,8 x 2 m đã chiếm khoảng 3,6 m² diện tích sàn. Nếu tính thêm khoảng lối đi tối thiểu hai bên khoảng 60 cm để sử dụng thuận tiện, khu vực dành riêng cho chiếc giường có thể chiếm gần một nửa diện tích của một phòng ngủ rộng dưới 10 m².

Điều này kéo theo hàng loạt bất tiện:

Lối đi bị thu hẹp. Cửa tủ quần áo dễ va vào cạnh giường. Khó bố trí bàn làm việc hoặc góc đọc sách. Không còn không gian cho trẻ vui chơi hoặc tập luyện nhẹ.

Trong khi đó, phòng ngủ hiện đại không còn chỉ là nơi để ngủ.

Nhiều người mong muốn đây đồng thời là phòng làm việc tại nhà, góc thư giãn, phòng thay đồ hoặc không gian tập yoga. Một chiếc giường quá lớn vô tình trở thành "rào cản" khiến căn phòng mất đi sự linh hoạt.

Chính vì vậy, nhiều giải pháp mới đang dần thay thế kiểu bố trí truyền thống.

1. Nệm đặt trực tiếp trên sàn – tối giản nhưng hiệu quả

Một trong những xu hướng được nhiều người trẻ yêu thích là bỏ hoàn toàn khung giường và đặt nệm trực tiếp lên sàn.

Phong cách này chịu ảnh hưởng từ thiết kế Nhật Bản và Hàn Quốc, hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi và tối giản.

Ưu điểm lớn nhất là:

- Giảm cảm giác nặng nề do nội thất cồng kềnh.

- Khiến trần nhà có vẻ cao hơn.

- Phòng ngủ nhìn rộng và thoáng hơn.

- Tiết kiệm đáng kể chi phí mua khung giường.

Ngoài ra, với gia đình có trẻ nhỏ, việc không còn độ cao của khung giường cũng hạn chế nguy cơ trẻ lăn ngã khi ngủ.

Nếu sống ở khu vực có độ ẩm cao, bạn có thể đặt thêm hệ khung nan gỗ thấp bên dưới để tạo khoảng thông gió cho nệm, giúp hạn chế ẩm mốc.

2. Giường kiểu bệ – tận dụng từng centimet lưu trữ

Nếu muốn có cảm giác chắc chắn hơn nhưng vẫn tiết kiệm diện tích, giường kiểu bệ (platform bed) là lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Thiết kế này sử dụng phần sàn nâng cao khoảng 15–35 cm để đặt nệm lên trên.

Điểm mạnh nhất nằm ở phần không gian phía dưới.

Khu vực này có thể được thiết kế thành:

- ngăn kéo lớn chứa chăn ga theo mùa;

- khoang chứa vali;

- nơi cất đồ ít sử dụng;

- hệ tủ âm giúp giảm số lượng tủ đứng trong phòng.

Nhờ đó, một chiếc giường có thể thay thế đáng kể diện tích lưu trữ của một tủ quần áo.

Nhiều gia đình còn kết hợp thêm đèn LED cảm biến dưới mép bệ để hỗ trợ di chuyển ban đêm và tạo hiệu ứng ánh sáng dịu mắt, giúp phòng ngủ trở nên hiện đại hơn.

3. Giường Murphy – giải pháp cho căn hộ nhỏ

Đối với những căn hộ diện tích hạn chế, giường Murphy (giường gấp âm tường) đang ngày càng phổ biến.

Ban ngày, chiếc giường được gấp gọn vào tường hoặc tích hợp trong hệ tủ, giúp căn phòng trở thành: phòng làm việc; phòng học; phòng vui chơi cho trẻ; phòng tập thể dục.

Đến tối, chỉ cần vài thao tác đơn giản là chiếc giường sẽ được hạ xuống để sử dụng.

Giải pháp này đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn một căn phòng đảm nhiệm nhiều chức năng khác nhau mà không phải hy sinh sự tiện nghi.

4. Giường nổi – lựa chọn dành cho người yêu thiết kế hiện đại

Nếu ưu tiên tính thẩm mỹ, giường nổi (floating bed) là xu hướng được nhiều người yêu thích.

Thiết kế sử dụng hệ kết cấu ẩn khiến chiếc giường trông như đang lơ lửng trên mặt sàn.

Khi kết hợp với đèn LED phía dưới, toàn bộ không gian phòng ngủ trở nên nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, kiểu giường này còn có một ưu điểm rất thực tế: khoảng trống bên dưới đủ để robot hút bụi hoặc cây lau nhà tự động di chuyển dễ dàng, giúp việc vệ sinh nhanh chóng hơn và hạn chế các góc bám bụi.

Chọn chiếc giường phù hợp quan trọng hơn chọn chiếc giường lớn

Một chiếc giường rộng không đồng nghĩa với một phòng ngủ tiện nghi.

Điều quan trọng hơn là cách chiếc giường hòa hợp với diện tích căn phòng và nhu cầu sử dụng của gia đình.

Nếu căn phòng đủ rộng, giường đôi truyền thống vẫn là lựa chọn hợp lý. Nhưng với những phòng ngủ có diện tích khiêm tốn hoặc cần đảm nhiệm nhiều chức năng, việc chuyển sang các giải pháp linh hoạt sẽ giúp không gian trở nên thông thoáng, dễ sử dụng và tối ưu hơn.

Suy cho cùng, phòng ngủ không phải là nơi để phô diễn kích thước của đồ nội thất mà là không gian giúp con người nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau mỗi ngày làm việc. Một chiếc giường phù hợp, biết "nhường chỗ" cho sinh hoạt ban ngày và mang lại giấc ngủ thoải mái vào ban đêm mới là lựa chọn đáng giá nhất cho cuộc sống hiện đại.