Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn gắn TV lên tường phòng khách? 2 cách bố trí đang dần trở thành xu hướng mới

Nếu trước đây, gắn TV lên tường được xem là giải pháp tối ưu để tiết kiệm diện tích, tạo cảm giác gọn gàng và dễ kết hợp với hệ tủ kệ, thì nay nhiều gia đình còn quan tâm đến tính linh hoạt, sự hài hòa của tổng thể không gian và khả năng thay đổi cách bài trí theo nhu cầu sử dụng. Vì vậy, TV treo tường dần không còn là lựa chọn mặc định như trước. Thay vào đó, TV đặt trên kệ thấp và chân TV độc lập đang được nhiều gia chủ cân nhắc khi hoàn thiện phòng khách.

Vì sao TV treo tường không còn được lựa chọn nhiều như trước?

Không phải vì TV treo tường là một giải pháp lỗi thời. Trên thực tế, đây vẫn là cách bố trí phổ biến trong nhiều căn hộ và nhà phố. Tuy nhiên, khi xu hướng thiết kế nội thất thay đổi, một số hạn chế của việc gắn TV cố định lên tường cũng dần bộc lộ.

Khó thay đổi bố cục không gian

Khi đã khoan tường và lắp giá đỡ, vị trí của TV gần như được "đóng đinh". Nếu muốn đổi hướng sofa, cải tạo phòng khách hoặc thay đổi cách sắp xếp nội thất, gia chủ thường phải tháo giá treo, xử lý lại tường rồi lắp đặt ở vị trí mới. Điều này vừa tốn thời gian, vừa phát sinh thêm chi phí.

Dễ khiến phòng khách bị "đóng khung"

Nhiều gia đình trước đây còn đầu tư cả mảng vách lớn để làm nền cho TV. Tuy nhiên, xu hướng nội thất hiện nay lại ưu tiên những mảng tường thoáng, ít chi tiết và đa năng hơn. Khi TV luôn chiếm vị trí trung tâm, phòng khách dễ trở nên cứng nhắc, khó thay đổi phong cách trang trí theo từng giai đoạn.

Không còn phù hợp với xu hướng sống linh hoạt

Không gian sống hiện đại ngày càng đề cao sự linh hoạt. Nhiều gia đình muốn có thể thay đổi vị trí TV, nâng cấp thiết bị hoặc thậm chí chuyển TV sang phòng khác khi cần. Với kiểu treo cố định, những thay đổi này trở nên phức tạp hơn so với các cách bố trí mới.

TV đặt trên kệ thấp - Lựa chọn ngày càng phổ biến

Một trong những cách bố trí được sử dụng nhiều hơn trong các công trình hiện nay là đặt TV trên kệ hoặc tủ console thay vì treo lên tường.

Dễ thay đổi khi cần

TV có thể được di chuyển, thay đổi vị trí hoặc thay sang mẫu mới mà không phải khoan đục, vá tường hay lắp lại hệ giá treo. Điều này đặc biệt phù hợp với những gia đình thường xuyên cải tạo hoặc thay đổi cách bố trí nội thất.

Tăng thêm không gian lưu trữ

Kệ TV không chỉ để đặt màn hình mà còn có thể tích hợp ngăn kéo, hộc tủ hoặc kệ mở để cất đầu phát, loa, modem Wi-Fi, sách và đồ trang trí. Nhờ đó, phòng khách vừa gọn gàng vừa tận dụng được diện tích sử dụng.

Phù hợp với nhiều phong cách nội thất

Các mẫu kệ thấp bằng gỗ, đá hoặc kim loại rất dễ kết hợp với phong cách Japandi, Scandinavian, Minimalism hay Contemporary. Không gian cũng trở nên nhẹ nhàng hơn khi không còn một mảng tường lớn chỉ dành riêng cho TV.

Chân TV độc lập - Giải pháp được nhiều gia đình trẻ lựa chọn

Bên cạnh kệ TV, chân TV độc lập (easel TV stand) cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các căn hộ hiện đại. Từ một kiểu bố trí còn khá mới mẻ, sản phẩm này dần được đưa vào phòng khách như một phần của xu hướng nội thất tối giản, linh hoạt và bớt phụ thuộc vào những mảng tường TV cố định.

Linh hoạt hơn khi sử dụng

Gia chủ có thể thay đổi vị trí đặt TV, xoay hướng màn hình hoặc di chuyển sang không gian khác mà không cần tháo lắp phức tạp. Đây là ưu điểm lớn so với kiểu treo cố định.

Mang tính thẩm mỹ cao

Thay vì chỉ là phụ kiện, nhiều mẫu chân TV được thiết kế như một món nội thất với chất liệu gỗ tự nhiên hoặc kim loại sơn tĩnh điện. Khi kết hợp với phòng khách tối giản, chúng tạo cảm giác thanh thoát và hiện đại hơn.

Hạn chế tác động đến tường

Không cần khoan lỗ hay làm hệ vách riêng, gia chủ vẫn có thể bố trí TV ở vị trí mong muốn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với căn hộ bàn giao hoàn thiện hoặc những gia đình không muốn can thiệp nhiều vào kết cấu tường.

Có nên thay thế hoàn toàn TV treo tường?

Thực tế, không có cách bố trí nào phù hợp với mọi ngôi nhà. TV treo tường vẫn là giải pháp đáng cân nhắc với những không gian nhỏ, cần tối ưu diện tích hoặc gia đình có trẻ nhỏ để hạn chế va chạm. Trong khi đó, TV đặt trên kệ thấp phù hợp với những người thích thay đổi cách bài trí và cần thêm không gian lưu trữ. Chân TV độc lập lại là lựa chọn dành cho các gia đình theo đuổi phong cách nội thất hiện đại, đề cao sự linh hoạt và tính thẩm mỹ. Quan trọng nhất, việc lựa chọn nên dựa trên diện tích, thói quen sử dụng và phong cách tổng thể của ngôi nhà thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Kết luận

Xu hướng thiết kế phòng khách hiện nay không còn chỉ xoay quanh việc treo TV lên tường để tiết kiệm diện tích, mà hướng đến sự cân bằng giữa công năng, tính linh hoạt và thẩm mỹ lâu dài. TV treo tường vẫn có những ưu điểm riêng và chưa hề biến mất. Tuy nhiên, với những gia đình mong muốn không gian dễ thay đổi, ít can thiệp vào kết cấu và hài hòa hơn với nội thất hiện đại, TV đặt trên kệ thấp và chân TV độc lập đang trở thành hai lựa chọn được cân nhắc nhiều hơn trong các công trình mới.