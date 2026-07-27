"Ông hoàng nhạc sến" yêu Việt Nam da diết: Ở nhà nghìn tỷ, bị cắt điện vì hết tiền

Sự nghiệp lẫy lừng của "ông hoàng nhạc sến"

Ngọc Sơn sinh năm 1968 tại Hải Phòng, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 7 tuổi, Ngọc Sơn theo cha vào Đà Nẵng và 9 tuổi thì chuyển về Bạc Liêu sinh sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Tuy vậy, Ngọc Sơn từ bé đã bộc lộ năng khiếu và đam mê ca hát. Anh thường tự ngồi đàn ghi ta và hát nghêu ngao ở nhà.

Ngọc Sơn thời trẻ

Năm 1987, Ngọc Sơn quyết tâm lên Sài Gòn theo đuổi nghệ thuật. Anh thi đỗ vào trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Học khoa diễn viên kịch được 3 tháng, Ngọc Sơn đi thi thử nhưng lại thi đậu và chuyển sang học lớp Đại học thanh nhạc, do Viện nghiên cứu âm nhạc tổ chức.

Ngọc Sơn từng tâm sự, trong thời gian đầu chưa có tên tuổi, anh phải đi hát lót cho các ca sĩ nổi tiếng. Một lần nọ, Ngọc Sơn lên hát lót nhưng khán giả lại yêu thích, bùng nổ tới mức yêu cầu anh phải hát tiếp, lấn sang cả giờ của ca sĩ chính. Bầu show thấy thế mới chú ý tới anh và mời đi show. Có một đêm, sau nhiều lần yêu cầu Ngọc Sơn hát thêm không được, khán giả đã "nổi loạn" lấy đá chọi lên sân khấu và ban nhạc. Ngọc Sơn phải tạm ngừng hát 10 ngày để tình hình lắng dịu.

Ngọc Sơn trở thành cơn sốt, hiện tượng lan tỏa khắp các sân khấu trong và ngoài thành phố. Chỉ sau một thời gian rất ngắn, từ một ca sĩ hát lót, anh đã là ca sĩ đắt show, ăn khách nhất tại các sân khấu tụ điểm và tại thị trường băng nhạc. Báo chí gọi Ngọc Sơn là hiện tượng về sự nổi tiếng quá nhanh. Năm 1990, sau gần 2 năm đi hát, anh đoạt 2 giải: Ca sĩ trẻ xuất sắc và ca sĩ trẻ được khán giả hâm mộ.

Với sức nóng của mình, Ngọc Sơn là ca sĩ hiếm hoi thời điểm đó bán tới 100 nghìn băng đĩa chỉ trong một lần phát hành.

Anh từng chia sẻ: "Cơ duyên đến với băng video ca nhạc đầu tiên là vào năm 1997, khi tôi biểu diễn trong một chương trình ở An Giang và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Cùng tham gia chương trình hôm đó có nhạc sĩ Thế Hiển, anh khuyên tôi nên đa dạng hóa phong cách biểu diễn. Lời góp ý ấy đã khơi gợi trong tôi một hướng đi mới.

Bởi chất giọng của tôi mang màu sắc bolero trữ tình nhưng niềm yêu thích nhạc sĩ cũng chảy trong người tôi.

Sau đó, tôi cùng nhạc sĩ Thế Hiển và một thành viên khác quyết định thu âm lại toàn bộ chương trình để làm kỷ niệm. Không ngờ cuộn băng video ấy được khán giả vô cùng yêu thích và truyền tay nhau sao chép.

Trước sức nóng của tôi, hãng băng nhạc VAFACO mời tôi thu âm và nhanh chóng trở thành hiện tượng khi bán được hơn 100 nghìn băng đĩa".

Năm 1990, Ngọc Sơn được mời ra Hà Nội hát ở Gala mùa thu 90. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ ra Hà Nội biểu diễn, nhưng lập tức được khán giả nồng nhiệt ủng hộ. Một số báo gọi Ngọc Sơn là "ca sĩ miền Nam được yêu thích nhất tại Hà Nội", "Ngôi sao rực rỡ nhất của Gala 90". Anh đã chiếm được cảm tình của khán giả yêu ca nhạc cả nước. Nam danh ca còn được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến".

Ngọc Sơn làm từ thiện

Nhiều lần bày tỏ tình yêu đất nước

Nổi tiếng là một danh ca hàng đầu của dòng nhạc Bolero với khối tài sản lớn, sống trong biệt thự được ước tính lên tới nghìn tỷ nhưng ít ai biết Ngọc Sơn còn là một người hết yêu Việt Nam vô cùng.

Anh từng nhiều lần bày tỏ lòng yêu nước của mình trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nam danh ca còn sáng tác ca khúc Yêu dân tộc Việt Nam với ca từ nồng nàn lòng yêu nước. Ca khúc là lời ngợi ca tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa bình dị gắn liền với hình ảnh quê hương như con đường làng, buổi đến trường. Đặc biệt, Ngọc Sơn luôn nhấn mạnh tinh thần đùm bọc, yêu thương lẫn nhau của người dân Việt Nam.

Chính tình yêu đó mà từ rất sớm, Ngọc Sơn đã thường xuyên bỏ tiền túi làm từ thiện. Một trong những hoạt động thường niên của Ngọc Sơn là phát gạo ngay tại nhà cho bà con. Nam danh ca từng tiết lộ, anh bị cắt điện đến hai lần vì có bao tiền đều đưa cho mẹ giữ và đem làm từ thiện hết, không còn tiền đóng tiền điện.

Ngọc Sơn treo ảnh Bác Hồ ở vị trí trang trọng trong nhà

Ngọc Sơn thường xuyên đi tặng quà, tặng tiền cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, anh còn ghé thăm Trung tâm Huấn luyện Bồi dưỡng Nghiệp Vụ & Giáo dục Nghề nghiệp Số 2 ở tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Ngọc Sơn đã trao tặng các phần quà tiền mặt cho các cán bộ, chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Hành động này được đánh giá là ý nghĩa và thiết thực, thể hiện tấm lòng của nam danh ca. Không chỉ trao quà, Ngọc Sơn còn ngồi uống trà, hỏi han, trò chuyện, đi thăm hỏi nhiều nơi, từng bộ phận, khu vực và tự tay cùng các cán bộ, chiến sĩ đắp vữa, cất từng viên gạch xây nhà, rất hòa đồng.

Đặc biệt, Ngọc Sơn còn để ảnh Bác Hồ ở một vị trí trang trọng trong nhà. Anh từng tâm sự: "Học trò của tôi ở nước ngoài hay ở đâu về tôi đều dắt tới đúng chỗ này vì có ảnh Bác Hồ. Tôi một lòng đi theo bước chân của Bác và muốn học trò mình cũng vậy. Đó là lý tưởng không bao giờ phai nhạt trong tôi bất kể giông tố như thế nào.

Dù ai có hiểu lầm tôi, nói tôi như thế nào thì lý tưởng sống của tôi, lòng trung thành của tôi với đất nước, với con đường của Bác cũng không bao giờ thay đổi".