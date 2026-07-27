Chị Tây hốt hoảng với tốc độ may đồ của "pháp sư Hội An": Chờ tại chỗ lấy ngay, lên dáng đẹp mê người, ăn đứt nhiều mẫu hiệu

Chuyện may đo quần áo vốn chẳng có gì lạ, nhưng có một nơi mà tốc độ hoàn thiện thành phẩm nhanh đến mức khiến không ít du khách nước ngoài phải ngỡ ngàng. Chỉ mất vài giờ, từ khâu chọn vải, lấy số đo đến thử đồ và nhận thành phẩm đều có thể hoàn tất, trong khi chất lượng lại vượt xa kỳ vọng. Và đó là Hội An (Đà Nẵng, Việt Nam)!

Mới đây, đoạn video ghi lại trải nghiệm may đo tại Hội An của TikToker du lịch @sarahtravels_ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng hàng loạt bình luận thích thú. Điều khiến cư dân mạng bất ngờ không phải cảnh đẹp hay ẩm thực phố cổ, mà chính là những tiệm may nhỏ với tốc độ làm việc được ví như “pháp sư”.

Nguồn: TikTok @sarahtravels_

Đối với nhiều người Việt, hình ảnh những tiệm may với vài cuộn vải, chiếc máy khâu và người thợ ngồi cặm cụi làm việc vốn đã quá quen thuộc. Thế nhưng với nhiều du khách phương Tây, đây lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Ở nhiều quốc gia, may đo thường gắn với những studio cao cấp, quy trình kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần và phải thử đi thử lại vài lần mới có được bộ trang phục vừa ý. Vậy nên khi ghé vào một tiệm may nhỏ ở Hội An vì thiếu đồ mặc trong chuyến du lịch, nữ TikToker gần như không tin vào mắt mình. Chỉ sau khi trao đổi ý tưởng, chọn chất liệu và lấy số đo, chiếc váy đã nhanh chóng thành hình với tốc độ khiến cô liên tục thốt lên kinh ngạc. Điều đáng nói hơn cả là thành phẩm không chỉ hoàn thiện trong thời gian cực ngắn mà còn ôm dáng đẹp, vừa vặn gần như tuyệt đối ngay từ lần mặc thử đầu tiên.

Không giấu nổi sự phấn khích, cô liên tục chia sẻ từng công đoạn lên TikTok như một hành trình đầy kỳ diệu. Đầu tiên, cô được tư vấn mẫu váy ngay tại cửa hàng. Chỉ sau khi thống nhất thiết kế, người thợ nhanh chóng chọn chất liệu phù hợp, đưa ra nhiều bảng màu để khách lựa chọn rồi phác thảo ý tưởng dựa trên mong muốn của cô.

Bước 1 là chọn vải.

Bước 2 là thiết kế.

Tiếp đó là công đoạn lấy số đo và cắt vải. Chỉ trong thời gian ngắn, những tấm vải satin xanh đã được cắt, ghim và ráp trực tiếp lên cơ thể khách để chỉnh phom. Từng nếp gấp, đường eo hay độ rủ của váy đều được người thợ căn chỉnh rất nhanh nhưng vẫn cẩn thận.

Bước 3 là test form dáng.

Điều khiến nữ du khách bất ngờ nhất là toàn bộ quá trình diễn ra ngay trong thời gian cô khám phá Hội An. Chỉ khoảng hai ngày sau khi còn chọn vải và lấy số đo, chiếc váy đã hoàn thiện gần như trọn vẹn để cô mặc thử trước khi kết thúc chuyến đi. Khi diện lên người, bộ váy ôm vừa cơ thể, tôn dáng và hầu như không cần chỉnh sửa. Chính cô cũng phải thừa nhận mình "không thể tin nổi" chỉ chưa đầy 48 giờ trước, đó vẫn chỉ là một cuộn vải.

Bước 4 nhận thành phẩm.

Phía dưới đoạn clip, rất nhiều cư dân mạng quốc tế cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước tay nghề của những người thợ may Việt Nam. Không ít người cho biết nếu có dịp đến Hội An, nhất định sẽ thử trải nghiệm dịch vụ "đặc sản" này, thậm chí lên kế hoạch may vài bộ mang về nước.

Từ lâu, Hội An đã nổi tiếng là "thiên đường may đo" của du khách quốc tế. Hàng trăm cửa tiệm lớn nhỏ với đội ngũ thợ lành nghề có thể hoàn thiện từ váy áo, vest đến áo dài chỉ trong thời gian rất ngắn. Có lẽ chính sự khéo léo, tốc độ và mức giá hợp lý đã khiến nghề may nơi đây trở thành một nét văn hóa đặc trưng, để bất cứ ai từng trải nghiệm cũng phải nhớ mãi khi rời Việt Nam.