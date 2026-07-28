Vì sao Bảo Thy được gọi là 'Công chúa bong bóng' suốt gần 20 năm?

Nhắc đến ca sĩ Bảo Thy, nhiều khán giả vẫn gọi cô bằng cái tên quen thuộc “Công chúa bong bóng”. Dù gần 20 năm trôi qua kể từ ngày ca khúc cùng tên ra mắt, biệt danh này vẫn theo nữ ca sĩ trong hầu hết các sự kiện, chương trình truyền hình và cả trên mạng xã hội.

Bảo Thy biểu diễn ca khúc “Công chúa bong bóng”.

Thực tế, biệt danh “Công chúa bong bóng” xuất phát từ chính ca khúc cùng tên - một trong những bản hit đưa tên tuổi Bảo Thy vụt sáng vào cuối những năm 2000. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, ca từ dễ nhớ cùng hình ảnh ngọt ngào, nữ tính của Bảo Thy nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ thời bấy giờ.

Từ hiện tượng Audition đến biểu tượng của thế hệ 8X, 9X

Bảo Thy tên thật là Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TPHCM. Cô được nhiều người biết đến sau khi tham gia cuộc thi Miss Audition năm 2006 và trình diễn hai ca khúc nhạc game 10 Minutes và Please Tell Me Why với lời Việt. Thành công ngoài mong đợi từ sân chơi này mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ ca sĩ bước ra từ Internet.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Bảo Thy vẫn được khán giả gọi là “Công chúa bong bóng”.

Những năm sau đó, Bảo Thy liên tiếp sở hữu nhiều bản hit như Sorry, Vẫn ngỡ như là, Xin đừng xát muối trái tim em, Ngôi nhà hoa hồng, Ký ức của mưa... Tuy nhiên, Công chúa bong bóng vẫn là ca khúc tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất, đến mức tên bài hát dần thay thế nghệ danh của cô trong cách gọi của khán giả.

Thời điểm ấy, Bảo Thy xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ trẻ trung, trong sáng với phong cách công chúa hiện đại. Mái tóc dài, váy bồng, những MV mang gam màu tươi sáng cùng loạt ca khúc mang hơi hướng teen-pop giúp cô trở thành thần tượng của đông đảo khán giả 8X, 9X. Chính hình tượng này khiến biệt danh “Công chúa bong bóng” ngày càng gắn chặt với Bảo Thy thay vì chỉ là tên một ca khúc

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Bảo Thy còn thử sức với điện ảnh qua các phim Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Gia sư nữ quái, đồng thời làm MC cho nhiều chương trình truyền hình.

Sau nhiều năm đứng trên đỉnh cao, Bảo Thy có thời gian vắng bóng khỏi showbiz. Đến năm 2016, cô tái xuất tại The Remix và lấy lại sức hút. Sau đó, cô dần tập trung cho cuộc sống cá nhân và kinh doanh gia đình.

Cuộc sống kín tiếng sau khi kết hôn

Năm 2019, Bảo Thy lên xe hoa cùng ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Bảo Thy từng tâm sự, ông xã luôn cho cô cảm giác mình là duy nhất, là cô công chúa ở đời thực.

Bảo Thy tiết lộ ông xã luôn cho cô cảm giác được là người duy nhất.

Cặp đôi thường cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Ông xã còn là phó nháy tuyệt vời giúp vợ ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Không những thế, Bảo Thy thường xuyên được chồng đại gia dành tặng những món quà đắt tiền, từ túi hiệu cho tới xe hơi hạng sang.

Tháng 11/2021, nữ ca sĩ hạ sinh quý tử đầu lòng tên thân mật là Victor. Sau có con, nữ ca sĩ dần rút khỏi các hoạt động giải trí để dành nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân.

Hiện nay, Bảo Thy hiếm khi chạy show dày đặc như trước. Thay vào đó, cô thỉnh thoảng tham gia các chương trình ca nhạc, sự kiện phù hợp và dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc bên chồng con, các chuyến du lịch trong và ngoài nước cũng như hình ảnh tập luyện thể thao, duy trì vóc dáng.

Gần đây cô gây chú ý với hành trình thay đổi vóc dáng. Nữ ca sĩ cho biết đã giảm 6kg trong 2 tháng nhờ áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh.

Bảo Thy giữ được vóc dáng đẹp dù đã ở tuổi U40.

Dù ít hoạt động nghệ thuật hơn, Bảo Thy vẫn giữ được lượng người hâm mộ đông đảo. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều nhận nhiều lời khen về nhan sắc trẻ trung và phong cách sang trọng. Cô cũng vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với nhiều đồng nghiệp lâu năm.

Ở tuổi U40, Bảo Thy có cuộc sống khá viên mãn. Cô lựa chọn cân bằng giữa gia đình và công việc. Dẫu vậy, mỗi khi nhắc đến Bảo Thy, nhiều người vẫn nhớ ngay đến “Công chúa bong bóng” - biệt danh trở thành một phần ký ức của thế hệ khán giả yêu nhạc Việt những năm 2000.