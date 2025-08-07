Bảo Thy tấm tắc khen 1 khu resort Việt Nam đẹp chẳng kém Maldives

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngay khi đặt chân tới đây, Bảo Thy đã vô cùng bất ngờ vì quá đẹp, tới độ cô tưởng bản thân đang vi vu ở Maldives.

Maldives vốn là thiên đường du lịch mà bao người ao ước được đặt chân đến. Hình ảnh quen thuộc ở Maldives là những rặng dừa ngút ngàn ôm lấy bãi cát trắng mịn, trời xanh thẳm, mặt nước lăn tăn sóng nhưng vẫn trong veo đến độ có thể nhìn tận đáy, những khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm nổi trên mặt biển...

Vậy nhưng chẳng cần đi đâu xa xôi, ở Việt Nam cũng có những khi nghỉ dưỡng đẹp chẳng kém "thiên đường du lịch". Điển hình như Pullman Danang Beach Resort - nơi khiến nữ ca sĩ Bảo Thy phải tấm tắc khen ngợi vì đẹp chẳng kém Maldives.

Ngay khi đặt chân tới Pullman Danang Beach Resort, Bảo Thy đã vô cùng bất ngờ vì quá đẹp, tới độ cô tưởng bản thân đang vi vu ở Maldives. Nữ ca sĩ đã tranh thủ chụp cả loạt ảnh sống ảo bên bờ biển với hàng cát dài trắng xóa, những cây dừa cao vút, bầu trời xanh thẳm và nước biển trong veo mướt mắt.

Khu nghỉ dưỡng Pullman Danang Beach Resort nằm tại bãi biển Mỹ An - một trong những bãi cát đẹp nhất Đà Nẵng - là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ nghỉ dưỡng kết hợp khám phá và giải trí. Thuộc thương hiệu Pullman - Accor Hotels, resort chỉ cách sân bay và trung tâm thành phố khoảng 15 phút xe, dễ dàng kết nối đến các danh thắng nổi tiếng như phố cổ Hội An, Bà Nà Hills hay núi Ngũ Hành Sơn. Resort gồm 186 phòng nghỉ và biệt thự đa dạng, tất cả đều sở hữu ban công hướng biển, hồ bơi hoặc vườn nhiệt đới tạo cảm giác hòa mình thiên nhiên.

Pullman Danang không chỉ nổi bật bởi lối kiến trúc sang trọng, mà còn bởi hệ thống tiện ích đáng nể. Hồ bơi vô cực rộng 640 m² hướng thẳng ra biển, được trang bị đèn sợi quang Krislite, mang lại trải nghiệm như đang bơi giữa dải ngân hà về đêm. Du khách có thể sử dụng Fit Lounge với máy tập hiện đại hướng biển để duy trì thể trạng, khóa yoga giúp thư giãn và nâng cao sức khỏe, hoặc tham gia sân tennis, chèo kayak, lướt ván, lớp nấu ăn văn hóa địa phương, hoạt động nghệ thuật và giải trí sáng tạo dành cả gia đình. The Nắng Spa là nơi lý tưởng để chăm sóc sức khỏe toàn diện, với liệu pháp massage, sauna, hồ Jacuzzi, sử dụng dầu thiên nhiên nằm giữa khu vườn xanh mát - nơi được đánh giá cao về chất lượng và sự thư giãn.

Giá phòng tại Pullman Danang Beach Resort dao động theo loại phòng và mùa cao điểm hoặc thấp điểm. Giá phòng dao động từ 2,5 triệu tới 10 triệu đồng tùy theo hạng phòng, diện tích, view ngắm cảnh, với các gói tiện ích trọn gói.

Pullman Danang Beach Resort thực sự là lựa chọn đẳng cấp nếu bạn đang tìm nơi nghỉ dưỡng gần biển, tiện nghi hoàn hảo, hoạt động đa dạng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp - đặc biệt phù hợp cho gia đình, nhóm bạn hoặc các kỳ nghỉ kết hợp work & play. Với không gian rộng, tiện ích hiện đại cùng mức giá linh hoạt từ khoảng 2,5 triệu đến 15 triệu/đêm, nơi đây mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế mà vẫn dễ tiếp cận và mang lại cảm giác xứng đáng với từng đồng mà bạn đã bỏ ra.

Theo Thùy Chi

Thanh niên Việt

