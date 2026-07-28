4,9 triệu lượt xem clip của MC Khánh Vy

Mới đây đoạn video ghi lại khoảnh khắc MC Khánh Vy xúc động khi dẫn chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội. Chỉ sau hơn 1 ngày đăng tải trên trang facebook cá nhân, clip đã đạt 4,9 triệu lượt xem, 2,9 nghìn lượt chia sẻ.

Video do Khánh Vy chia sẻ lại trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Ảnh chụp màn hình

Video ghi lại phần dẫn của Khánh Vy tại điểm cầu Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) trong chương trình cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường, được Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Trong đoạn clip, nữ MC nhiều lần nghẹn giọng và rơi nước mắt khi giới thiệu câu chuyện phục dựng hồ sơ liệt sĩ Hoàng Văn Địch. Dẫu vậy cô vẫn giữ nhịp dẫn dắt của chương trình, không để cảm xúc chi tối. Sự xúc động chân thành của Khánh Vy cùng đã nhận được sự đồng cảm từ đông đảo khán giả, giúp video nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người để lại những nhận xét như:

- "Khánh Vy dẫn chương trình này chạm đúng trái tim người xem! Tâm trạng thật, khóc thật, lời dẫn được thoát ra từ tận “sâu thẩm“ tình cảm, trái tim yêu nước nên dễ chạm đến lòng người! Khóc nhưng chữ vẫn rất tròn trịa!

Cảm ơn Khánh Vy, cảm ơn chương trình đầy ý nghĩa" - tài khoản Đoàn Thanh Vũ viết.

- "Chị Khánh Vy dẫn chương trình này vừa hay, vừa khiến em tự hào và trân quý những giá trị mà hoà bình đã mang lại..." - tài khoản Trịnh Tiến Đạt bày tỏ.

- "Xem xúc động nghe Khánh Vy đọc cảm động và như xoáy vào trái tim chạm đến lòng người" - Đinh Huỳnh nhận xét.

Khánh Vy, tên đầy đủ là Trần Khánh Vy, sinh năm 1999 tại Nghệ An. Cô được đông đảo khán giả biết đến từ video nói tiếng Anh lan truyền trên mạng xã hội khi còn là học sinh. Sau đó, Khánh Vy trở thành MC, nhà sáng tạo nội dung và từng dẫn nhiều chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Khánh Vy. Ảnh: Khánh Vy

Bên cạnh khả năng ngoại ngữ, nữ MC ghi dấu ấn với phong cách dẫn dắt trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn chỉn chu trong những chương trình chính luận, giáo dục và sự kiện quy mô lớn. Những năm gần đây, Khánh Vy thường xuyên đảm nhận vai trò dẫn các chương trình truyền hình trực tiếp, đồng thời duy trì sức ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi.