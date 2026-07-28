Vinicius đi nghỉ dưỡng cùng bạn gái, gặp sự cố dở khóc dở cười giữa lúc được Arsenal săn đón với giá 400.000 bảng/tuần

Sau chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Brazil,Vinicius tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở vịnh Montego, Jamaica, cùng bạn gái Virginia Fonseca. Tuy nhiên, sự tự tin trên sân cỏ của Vinicius lại không đi kèm với kỹ năng cầm lái off-road. Trong lúc tự tay điều khiển chiếc xe golf dạo quanh khuôn viên khách sạn, chân sút người Brazil đã vô tình bẻ lái chệch hướng, ghim chặt chiếc xe vào giữa bồn hoa cây cảnh.

Toàn bộ khoảnh khắc hài hước này đã được bạn gái của anh ghi lại. Không giấu nổi sự buồn cười, cô nàng tranh thủ trêu chọc bạn trai:

"Không thể tin nổi mà! Anh yêu à, anh cần phải cải thiện ước lượng không gian ngay thôi!". Sự cố hy hữu chỉ kết thúc khi các du khách cùng nhân viên resort xúm lại hỗ trợ đẩy chiếc xe trở lại lối đi. Ngay sau đó, Virginia đã đăng tải đoạn video lên Story Instagram kèm dòng chú thích đầy thách thức: "Ai cảm thấy an toàn khi để Vini Jr lái xe nào?".

Vinicius đang tận hưởng kỳ nghỉ hạnh phúc bên bạn gái (Ảnh: Jam Press)

Cầu thủ của Real vừa công khai thẩm mỹ (Ảnh: Jam Press)

Chiếc xe gặp sự cố dở khóc dở cười (Ảnh: Jam Press)

(Ảnh: Jam Press)

Sự cố dở khóc dở cười này diễn ra đúng thời điểm tương lai của Vinicius tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Chân sút đã gắn bó 8 năm với Bernabeu vừa trải qua mùa giải ấn tượng với 22 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhưng quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa hai bên lại đang rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Chỉ còn một năm trong hợp đồng, Real Madrid đối mặt với nguy cơ mất trắng ngôi sao sáng giá nhất của mình vào mùa hè năm sau. Trong khi đó, Ban lãnh đạo Arsenal đã nhanh chóng nhảy vào cuộc. Theo nguồn tin từ The Athletic, kế hoạch chiêu mộ Vinicius đã được thông qua ở mọi cấp độ tại Pháo Thủ. Niềm tin của người hâm mộ London càng được củng cố khi Real Madrid vừa chấp nhận mức phí chuyển nhượng dành cho Yan Diomande — tiền đạo cánh thuộc biên chế RB Leipzig, người được xem là phương án thay thế trực tiếp cho chân sút người Brazil.

Dù vậy, thương vụ này vẫn là một bài toán kinh tế thắt lưng buộc bụng với Arsenal. Để sở hữu chữ ký của Vinicius, đội chủ sân Emirates sẽ phải phá vỡ kỷ lục cấu trúc lương của đội bóng nhằm đáp ứng mức thu nhập lên tới 400.000 bảng/tuần mà anh đang nhận tại Tây Ban Nha. Với việc Real Madrid sẵn sàng bật đèn xanh, một cú kích hoạt bom tấn hoàn toàn có thể diễn ra ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.



