Châu Bùi lên tiếng về việc chuyển ra khỏi tổ ấm chung với Binz

Thời gian gần đây, chuyện tình yêu của Châu Bùi và Binz lại trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên MXH. Bởi đã khá lâu, cả hai không xuất hiện chung cùng nhau. Không những vậy, nhiều dấu hiệu của người trong cuộc khiến tin đồn cặp đôi rạn nứt đang lan truyền, còn cộng đồng mạng liên tục đặt dấu hỏi.

Đáng chú ý nhất, Châu Bùi mới đây còn chia sẻ những hình ảnh về việc dọn nhà, chuyển ra khỏi tổ ấm chung với Binz. Điều này càng khiến các fan couple bày tỏ sự lo lắng, tò mò về mối quan hệ của cả hai hiện tại.

Châu Bùi chia sẻ loạt hình ảnh về việc dọn nhà, chuyển đến nơi ở mới

Trước những bàn tàn từ netizen, Châu Bùi đã bày tỏ về câu chuyện nhà mới trong broadcast trên Instagram. Theo đó, cô cho biết căn nhà cũ đã gắn bó 8 năm, hiện đã được sửa lại thành studio làm nhạc, phòng tập nhảy, phục vụ đam mê của Châu Bùi. Do đó, cô cảm thấy cần một nơi ở mới để tách biệt giữa công việc và cuộc sống nên đã đến lúc dọn sang một không gian mới.

“Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn.

Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà” , Châu Bùi chia sẻ.

Châu Bùi lên tiếng về việc chuyển nơi ở mới, không nhắc đến Binz

Căn nhà cũ được sửa lại thành studio, phòng tập nhảy,...

Bên cạnh đó, Châu Bùi cũng chia sẻ một số góc trong căn nhà cũ và bày tỏ: “Nơi viết nhật ký, hít thở và tìm thấy mình”. Ngoài ra, cô cũng cho hay bản thân đã rất chăm chỉ vì mục tiêu được tự do làm, học không bận tâm, miễn tốt cho tâm hồn của mình.

Song dù đã nói rõ lý do chuyển nhà nhưng việc không nhắc đến Binz kèm những chia sẻ thiên về “chữa lành” cảm xúc cá nhân khiến netizen vẫn không khỏi thắc mắc.

Được biết, đây là căn nhà đầu tiên Châu Bùi mua khi mới 22 tuổi ở TP.HCM, là thành quả sau nhiều năm làm việc và tích góp. Vốn là người yêu nghệ thuật và sự thoải mái, Châu Bùi thường xuyên sắp xếp, lựa chọn kỹ lưỡng đồ nội thất và làm mới không gian sống. Thời điểm chính thức công khai hẹn hò với Binz, cả hai nhiều lần khoe những khoảnh khắc sống chung thường ngày tại đây như nấu ăn, thức dậy, làm nhạc cùng nhau,...

Cũng vì vậy mà những ai đã theo dõi Châu Bùi từ lâu đều biết cô rất tâm huyết với căn nhà. Bởi với Châu Bùi, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là "góc chữa lành", giúp cô cân bằng lại năng lượng sau lịch trình dày đặc.

Châu Bùi và Binz từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào

Trước đó, Châu Bùi bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình đi chọn nội thất. Trên story cá nhân, cô viết: "Trước nay mình là đứa ở đâu quen đấy, không thích thay đổi. Nhưng giờ lại muốn trải nghiệm, mỗi thời gian sẽ ở 1 nơi xem sao. Hành trình lọ mọ mua nội thất lại bắt đầu". Trong bối cảnh cô và Binz liên tục bị đồn gặp trục trặc tình cảm, không ít người càng cho rằng đây có thể là dấu hiệu cả hai sắp không còn sống cùng nhau.

Tuy nhiên, khi "zoom" kỹ loạt hình được Châu Bùi đăng tải, nhiều "thánh soi" lại phát hiện một chi tiết đáng chú ý. Trong một vài góc chụp, xuất hiện một người đàn ông cùng Châu Bùi trong buổi chọn nội thất. Dựa vào chi tiết hình xăm ở cánh tay, nhân vật này không ai khác mà chính là Binz.

Trước đó Châu Bùi bất ngờ tiết lộ đang chuẩn bị sắp đồ cho một không gian sống mới, netizen soi ra chi tiết hình xăm của Binz xuất hiện chung

Tuy nhiên vì vốn là những người kín tiếng nên đến hiện tại, dù vướng nhiều đồn đoán nhưng Châu Bùi và Binz đều không có chia sẻ gì về chuyện tình cảm cá nhân.

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên Châu Bùi và Binz trở thành tâm điểm của các tin đồn chia tay. Hồi Valentine vừa qua, cả hai được cho lộ nhiều dấu hiệu đã "toang" bởi loạt bài đăng tâm trạng. Thế nhưng sau đó, cặp đôi lựa chọn cách lên tiếng bằng việc tung ra sản phẩm âm nhạc mà cả hai kết hợp chung.

Châu Bùi (Bùi Thái Bảo Châu, sinh năm 1997) và Binz (Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988) vướng nghi vấn hẹn hò từ khoảng giữa năm 2020. Tuy nhiên trong thời gian dài sau đó, cặp đôi không xác nhận mà chỉ thả thính qua lại trên MXH và lộ nhiều hint hẹn hò theo kiểu đó là chuyện mà ai cũng biết.

Từ năm 2023 trở đi, cặp đôi dần dần công khai nhiều hơn những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Tính đến hiện tại, Châu Bùi và Binz cũng đã có 6 năm bên nhau. Cặp đôi đồng hành từ sự nghiệp đến cuộc sống đời thường.