Trốn cảnh đợi xuồng 2 tiếng ở cồn Thới Sơn, du khách “quay xe” sang khu bảo tồn chim hoang dã 25 năm tuổi chỉ với 100.000 đồng

Sau hiệu ứng từ những đoạn clip về Cù Lao Thới Sơn khiến nhiều người bất ngờ trước vẻ đẹp của miền Tây, cộng đồng mạng tiếp tục truyền tay nhau một địa điểm khác cũng sở hữu khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ nhưng lâu nay vẫn khá kín tiếng. Chỉ từ một video ngắn trên TikTok, nơi đây nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm với hàng loạt bình luận hỏi "đây là đâu?". Đó chính là Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười.

Đoạn video do tài khoản TikTok nhuthuytra đăng tải ghi lại cảnh chiếc xuồng nhỏ len lỏi giữa những bãi lau sậy, hai bên là rừng tràm xanh mướt, mặt nước phẳng lặng như gương. Khung cảnh yên bình, gần như tách biệt khỏi nhịp sống đô thị khiến nhiều người liên tưởng đến những khu bảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài. Sau khi địa điểm được xác định là Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười, lượng tìm kiếm về nơi này cũng tăng lên đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười không phải một điểm đến mới. Nơi đây được thành lập từ năm 2000, nằm tại xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang cũ (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), cách trung tâm TP Mỹ Tho khoảng 30 km về phía tây bắc. Chỉ trong vài năm gần đây, khu bảo tồn mới bắt đầu mở cửa đón khách tham quan và từng bước phát triển thành sản phẩm du lịch sinh thái của địa phương.

Với diện tích khoảng 100 ha, trong đó có 40 ha rừng tràm nguyên sinh và 40 ha mặt nước, khu bảo tồn là một trong những vùng sinh thái còn giữ được khá nguyên vẹn cảnh quan đặc trưng của Đồng Tháp Mười. Bao quanh là những cánh rừng tràm trải dài, hệ thống kênh rạch đan xen cùng thảm thực vật ngập nước tạo nên môi trường sống cho nhiều loài động thực vật.

Theo thống kê, nơi đây ghi nhận khoảng 156 loài thực vật, 147 loài chim, 34 loài cá cùng nhiều loài lưỡng cư và côn trùng. Đặc biệt, hàng chục nghìn cá thể chim nước sinh sống và làm tổ quanh năm, trong đó có giang sen - loài chim quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, khu bảo tồn còn là nơi cư trú của nhiều loài động vật quý hiếm khác như mèo rừng, trăn gấm, rùa núi vàng, khỉ đuôi dài, khỉ đuôi lợn và nhím.

Để có cơ hội quan sát chim rõ nhất, người dân địa phương khuyên du khách nên đến vào khoảng 7-9 giờ sáng, khi đàn chim bắt đầu rời tổ kiếm ăn, hoặc từ 17-19 giờ, thời điểm chúng bay về sau một ngày kiếm mồi. Đây cũng là lúc khung cảnh rừng tràm trở nên nhộn nhịp và sống động nhất.

Trải nghiệm gì tại Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười?

Hoạt động thu hút du khách nhiều nhất hiện nay chính là ngồi xuồng chèo len lỏi qua những con rạch nhỏ giữa rừng tràm và bãi lau sậy, cũng là khung cảnh xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên TikTok. Chuyến đi kéo dài khá lâu, đủ để du khách chậm rãi ngắm cảnh, chụp ảnh và quan sát nhiều loài chim như cò, le le, vịt trời, diệc xám, trích hay quốc trong môi trường sống tự nhiên.

Bên cạnh đó, khu bảo tồn còn khai thác nhiều hoạt động ngoài trời khác như chèo SUP, đạp xe trên những cung đường xuyên rừng, đi xe điện đến khu vực chim sinh sản hoặc cắm trại qua đêm dành cho những nhóm muốn hòa mình vào thiên nhiên.

Sau khi tham quan, du khách cũng có thể thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị miền Tây như cá lóc nướng trui, canh chua bông súng, ốc bươu hấp hay chuột đồng nướng - những món ăn dân dã gắn liền với vùng đất Đồng Tháp Mười.

Hiện giá vé tham quan dao động từ khoảng 100.000-200.000 đồng/người, tùy theo loại hình trải nghiệm và dịch vụ mà du khách lựa chọn.

Có thể kết hợp đi đâu?

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể kết hợp tham quan một số địa điểm nổi tiếng khác trong khu vực để chuyến đi thêm trọn vẹn.

Cách Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười không quá xa là chùa Vĩnh Tràng, ngôi chùa nổi tiếng với kiến trúc pha trộn giữa phong cách Á và Âu cùng nhiều pho tượng Phật có quy mô lớn. Đây là một trong những điểm tham quan được nhiều du khách lựa chọn khi đến Mỹ Tho.

Một lựa chọn khác là trại rắn Đồng Tâm - trung tâm nuôi và bảo tồn rắn lớn bậc nhất khu vực Nam Bộ. Ngoài việc tìm hiểu về hàng chục loài rắn khác nhau, du khách còn có thể tham quan khu bảo tồn động vật và tìm hiểu về công tác nghiên cứu, sản xuất huyết thanh kháng nọc độc.

Nếu muốn trải nghiệm nhịp sống sông nước đặc trưng của miền Tây, chợ nổi Cái Bè vẫn là điểm dừng chân đáng cân nhắc. Dù quy mô không còn sầm uất như trước, khu chợ vẫn duy trì hoạt động mua bán trên sông vào mỗi buổi sáng, mang đến cho du khách cơ hội quan sát đời sống của người dân địa phương từ những chiếc ghe, xuồng.

Đến Đồng Tháp Mười nên ăn gì?

Bên cạnh các món ăn ngay trong khu bảo tồn, hành trình khám phá vùng Đồng Tháp - Mỹ Tho sẽ trọn vẹn hơn nếu du khách dành thời gian thưởng thức những đặc sản nổi tiếng của địa phương.

Nổi bật nhất là hủ tiếu Mỹ Tho với sợi hủ tiếu dai, nước dùng được ninh từ xương kết hợp tôm khô và thịt bằm, tạo vị ngọt thanh đặc trưng. Một món ăn khác cũng rất được yêu thích là bún gỏi già, sử dụng nước dùng nấu từ xương heo, tôm và thịt ba rọi, ăn kèm nhiều loại rau sống, dừa nạo cùng chén mắm cá linh pha riêng tạo nên hương vị khó nhầm lẫn.

Nếu ghé khu vực Gò Công, du khách có thể thử bánh vá, món bánh chiên giòn ăn cùng rau sống và nước mắm chua ngọt hoặc chuối quết dừa, món ăn dân dã được làm từ chuối chín kết hợp nước cốt dừa béo ngậy. Trên đường về, nhiều người cũng chọn mua vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Tiền Giang, làm quà.

Từ một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười đang dần được nhiều người biết đến hơn. Khác với những điểm check-in đông đúc, nơi đây hấp dẫn bởi những cánh rừng tràm còn khá nguyên sơ, hệ sinh thái phong phú và nhịp sống chậm rãi hiếm thấy. Nếu xu hướng du lịch hiện nay ngày càng ưu tiên những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, Khu bảo tồn Đồng Tháp Mười hoàn toàn có thể trở thành cái tên tiếp theo được nhiều du khách lựa chọn sau hiệu ứng từ Cù Lao Thới Sơn.