Bàn ghế nhựa Việt Nam phủ sóng nước Mỹ: Có quán khách xếp hàng dài chỉ để ngồi ghế thấp ăn bún đậu, uống cà phê

Nếu chỉ nhìn những bộ bàn ghế nhựa thấp đặt san sát, chiếc ghế đỏ, ghế xanh quen thuộc hay mô hình những con hẻm nhỏ đông người ngồi ăn, nhiều người sẽ nghĩ đây là một góc phố ở Hà Nội hay TP.HCM. Thế nhưng, địa chỉ của những quán này lại nằm cách Việt Nam nửa vòng trái đất.

Thời gian gần đây, nhiều quán ăn, quán cà phê Việt tại Mỹ gây chú ý trên mạng xã hội nhờ tái hiện gần như nguyên vẹn không khí đường phố Việt Nam. Không chỉ phục vụ phở, bánh mì hay cà phê, các chủ quán còn mang cả bàn ghế nhựa, biển hiệu, cách bài trí và văn hóa ngồi vỉa hè vào không gian, tạo cảm giác quen thuộc với người Việt xa quê, đồng thời trở thành trải nghiệm mới lạ với thực khách quốc tế.

Nâu Coffee

Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất là Nâu Coffee nằm ở khu Mission (San Francisco, Mỹ). Quán do những người trẻ Việt Nam sáng lập, lấy cảm hứng từ văn hóa cà phê vỉa hè Hà Nội với những bộ bàn ghế nhựa thấp, quầy pha cà phê nhỏ, ly cà phê phin, cà phê trứng và nhiều chi tiết gợi nhớ đến các góc phố quen thuộc ở Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, trước cửa quán thường xuyên xuất hiện những hàng người đứng nối dài chờ đến lượt gọi đồ. Nhiều thời điểm, khách xếp hàng kín cả vỉa hè, trong đó không chỉ có cộng đồng người Việt mà còn rất đông thực khách bản địa.

Sau khi nhận cà phê, nhiều người chọn ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp sát mặt đường, vừa nhâm nhi đồ uống vừa trò chuyện như cách người Việt vẫn ngồi ở các quán cà phê cóc. Chính trải nghiệm ấy khiến Nâu Coffee nhanh chóng trở thành điểm đến được nhiều người tìm đến không chỉ để uống cà phê mà còn để cảm nhận một góc Việt Nam giữa lòng San Francisco.

2

Mắm

Tại New York (Mỹ), Mắm cũng là một trong những nhà hàng Việt gây chú ý nhờ không gian đậm chất đường phố. Quán chuyên về các món ăn đường phố, trong đó nổi tiếng nhất là bún đậu mắm tôm, được thực khách và giới phê bình ẩm thực New York đánh giá rất cao.

Bên cạnh thực đơn, điểm khiến thực khách nhớ nhất là cách bài trí. Bàn ghế nhựa, biển hiệu, đồ dùng và nhiều chi tiết trang trí đều gợi liên tưởng đến những quán ăn bình dân ở Việt Nam. Không ít video trên TikTok ghi lại cảnh khách vừa bước vào đã ngỡ như đang dùng bữa tại một con hẻm ở TP.HCM.

Không chỉ gây chú ý nhờ những bộ bàn ghế nhựa thấp sát mặt đường, Mắm (New York) còn được nhiều tờ báo ẩm thực quốc tế đánh giá cao. Tạp chí ẩm thực The Infatuation mô tả trải nghiệm tại đây là "mọi người ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp ngay sát vỉa hè, giống hệt các quán ăn đường phố ở Việt Nam".

Từ một mô hình pop-up mở năm 2020, Mắm dần mở rộng thành nhà hàng chính thức và được Eater New York đánh giá là một trong những nhà hàng Việt đáng chú ý nhất thành phố.

Phê

Ngay cạnh Mắm là Phê - quán bánh mì chảo và cà phê Việt mới mở nhưng nhanh chóng trở thành địa điểm được nhiều thực khách săn đón. Không gian được thiết kế như một con hẻm nhỏ ở Việt Nam với bàn ghế nhựa, xe bánh mì và những góc ngồi san sát.

Phê sử dụng những bộ bàn ghế nhựa thấp, xe bánh mì đặt ngay cửa, biển hiệu và nhiều chi tiết quen thuộc của quán ăn đường phố Việt Nam. Thực khách ngồi san sát trên những chiếc ghế nhựa giữa lối đi hẹp, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người lầm tưởng đang ở trong một con hẻm tại Hà Nội hoặc TP.HCM.

Không ít nhà sáng tạo nội dung quốc tế chia sẻ rằng chính không gian này là lý do họ quyết định ghé quán. Theo nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội, vào giờ cao điểm, khách phải xếp hàng khá lâu để được vào trải nghiệm, trong khi món bánh mì chảo có giá khoảng 28 USD (hơn 700.000 đồng).

Đầu tháng 6/2026, The New York Times giới thiệu Phê là một trong những những địa chỉ ẩm thực nổi bật của New York thích hợp cho bữa sáng. Tờ báo nhận định, ngoài món ăn, trải nghiệm ngồi hàng giờ bên một phần bánh mì chảo và cà phê theo phong cách Việt cũng là điều tạo nên sức hút riêng của Phê giữa khu Chinatown.

Việc tái hiện không gian đường phố Việt Nam cho thấy nhiều thương hiệu không chỉ mang món ăn ra thế giới mà còn xuất khẩu cả trải nghiệm văn hóa. Những bộ bàn ghế nhựa vốn gắn với quán cóc hay vỉa hè ở Việt Nam nay trở thành một phần nhận diện của nhiều quán Việt tại Mỹ, thu hút cả cộng đồng người Việt lẫn thực khách quốc tế muốn tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam.