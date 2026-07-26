Bỏ hơn 1,8 tỷ đồng mua căn hộ tầng trệt có sân cho bố mẹ dưỡng già, tôi không ngờ chỉ sau chưa đầy 2 năm cả nhà đều hối hận

Khi cha mẹ bước sang tuổi 70, điều nhiều người con nghĩ đến là tìm cho họ một nơi ở thuận tiện, an toàn và thoải mái hơn. Tôi cũng không ngoại lệ.

Hai năm trước, sau khi tích lũy được một khoản tiền, tôi quyết định đổi nhà cho bố mẹ. Họ vẫn sống trong khu tập thể cũ không có thang máy, mỗi lần lên xuống cầu thang đều rất vất vả. Tôi nghĩ đã đến lúc họ cần một nơi phù hợp hơn để an hưởng tuổi già.

Ban đầu, tôi dự định mua một căn hộ ở tầng trung trong tòa nhà có thang máy. Nhưng rồi một lựa chọn khác xuất hiện và chính nó đã khiến cả gia đình phải trả giá bằng sự hối hận.

Căn nhà "trong mơ" khiến cả gia đình gật đầu

Thông qua người quen, bố mẹ tôi biết đến một căn hộ tầng trệt rộng khoảng 120m², có thêm khoảng sân nhỏ phía trước.

Điều khiến họ thích nhất không phải diện tích mà là khu vườn.

Bố mẹ bảo rằng sau khi nghỉ hưu chỉ mong mỗi sáng được tưới cây, trồng ít rau, ngồi uống trà ngoài sân, đón nắng và hít thở không khí trong lành. Cuộc sống như vậy gần gũi hơn rất nhiều so với ở trên các tầng cao.

Tôi từng băn khoăn vì căn hộ ở tầng một có vẻ khá tối và hơi ẩm. Tôi cũng khuyên bố mẹ nên chọn căn hộ ở tầng 3 hoặc tầng 4 trong cùng khu, vừa có thang máy vừa thông thoáng hơn.

Nhưng trước sự yêu thích của bố mẹ cùng lời giới thiệu đầy hấp dẫn từ môi giới rằng khu sân giống như được "tặng thêm" hàng chục mét vuông sử dụng, tôi cuối cùng cũng đồng ý.

Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, đây là món quà ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ sau cả đời vất vả.

Không ngờ chỉ sau một năm bảy tháng, căn nhà dưỡng già ấy lại trở thành nỗi phiền muộn của cả gia đình.

Niềm vui trồng rau nhanh chóng biến thành nỗi sợ

Mùa hè đầu tiên sau khi chuyển đến, căn nhà liên tục xuất hiện gián, muỗi và nhiều loại côn trùng.

Ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ cần vệ sinh kỹ hoặc phun thuốc là sẽ hết. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.

Buổi tối, gián xuất hiện gần như mỗi ngày. Muỗi nhiều đến mức phải bật điều hòa hoặc đốt hương chống muỗi liên tục.

Điều khiến mẹ tôi ám ảnh nhất là một lần đang chăm luống rau ngoài sân thì phát hiện một con rắn nhỏ bò gần miệng cống.

Từ sau hôm đó, bà gần như không dám ra sân một mình nữa.

Dù đã nhiều lần phun thuốc, đặt bẫy và xử lý khu vực xung quanh, các loại côn trùng, chuột và động vật nhỏ vẫn thường xuyên xuất hiện do căn hộ nằm sát dải cây xanh và hệ thống thoát nước.

Khoảng sân từng là niềm tự hào giờ gần như bị bỏ không.

Có sân nhưng gần như không có sự riêng tư

Một bất tiện khác mà trước đây tôi hoàn toàn không nghĩ tới là quyền riêng tư.

Căn hộ nằm sát lối đi trong khu dân cư. Người đi tập thể dục, đưa con đi học hay hàng xóm qua lại đều đi ngang trước sân.

Do quy định của khu không cho xây tường cao che kín, mỗi khi kéo rèm hoặc mở cửa là sinh hoạt bên trong gần như lộ hết ra ngoài.

Có lần bố tôi ngồi nghỉ ngoài sân thì một người đi ngang bất ngờ dừng lại trò chuyện. Sau hôm đó ông nói đùa nhưng đầy chua chát:

"Ở nhà mà cứ như đang ngồi giữa công viên."

Cuối cùng, phần lớn thời gian gia đình phải đóng rèm để giữ sự riêng tư.

Nỗi ám ảnh mang tên "đồ từ trên trời rơi xuống"

Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lại đến từ... các tầng trên.

Chỉ trong vài tháng đầu, sân nhà liên tục xuất hiện hộp cơm dùng một lần, giấy vụn, vỏ trái cây, đồ chơi trẻ em và cả tàn thuốc lá.

Không ít lần quần áo đang phơi bị tàn thuốc làm cháy xém. Có hôm bố tôi còn suýt bị một mảnh vỏ dưa hấu rơi trúng.

Gia đình nhiều lần phản ánh trong nhóm cư dân và với ban quản lý nhưng tình hình không cải thiện đáng kể.

Sau đó tôi phải tự bỏ tiền lắp camera giám sát trước sân. Nhờ vậy tình trạng mới giảm bớt, nhưng nỗi lo thì vẫn còn nguyên.

Độ ẩm cao khiến cuộc sống đảo lộn

Một trong những nhược điểm lớn nhất của căn hộ tầng trệt là độ ẩm.

Mùa xuân và mùa hè, nền nhà thường xuyên đọng nước. Tường bắt đầu bong sơn. Chăn ga lúc nào cũng có cảm giác ẩm lạnh.

Bố tôi vốn mắc bệnh đau khớp. Sau khi chuyển đến đây, tình trạng đau chân xuất hiện thường xuyên hơn.

Để khắc phục, tôi phải mua thêm hai máy hút ẩm và một máy sấy quần áo. Những thiết bị này giúp cải thiện phần nào nhưng đồng thời cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng lên đáng kể.

Điều đáng nói là đây là khoản chi hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu.

Tiếng ồn và bụi bẩn nhiều hơn tưởng tượng

Căn hộ ở ngay cạnh sảnh và lối ra vào nên từ sáng sớm đã nghe rõ tiếng người qua lại, tiếng nhân viên vệ sinh, tiếng cư dân tập thể dục hay trò chuyện.

Bố mẹ tôi vốn ngủ không sâu nên thường bị đánh thức từ khoảng 5 giờ sáng. Bên cạnh đó, tầng trệt cũng nhiều bụi hơn đáng kể.

Chỉ cần mở cửa sổ vài giờ là mặt bàn đã phủ một lớp bụi mỏng. Nếu hai ngày không lau dọn, căn nhà trông như lâu ngày không có người ở.

Khối lượng việc nhà vì thế cũng tăng lên, trong khi điều tôi mong muốn nhất lại là giúp bố mẹ nhàn hơn khi về già.

Chọn nhà cho cha mẹ, đừng chỉ nhìn vào khoảng sân

Nhìn lại, tôi không hề tiếc số tiền đã bỏ ra.

Điều khiến tôi day dứt là đã quá tin vào hình dung về một cuộc sống nghỉ hưu lý tưởng mà chưa đánh giá đầy đủ những bất tiện của căn hộ tầng trệt.

Một khoảng sân nhỏ đúng là có sức hấp dẫn rất lớn với người lớn tuổi. Nhưng đi kèm với đó có thể là độ ẩm cao, côn trùng, tiếng ồn, bụi bẩn, thiếu riêng tư và nhiều chi phí phát sinh để khắc phục.

Tất nhiên, không phải mọi căn hộ tầng trệt đều gặp những vấn đề giống nhau. Điều này còn phụ thuộc vào thiết kế công trình, hệ thống thoát nước, cảnh quan, mật độ cây xanh, chất lượng quản lý vận hành và thói quen sinh hoạt của cư dân trong từng khu.

Tuy nhiên, từ trải nghiệm của chính gia đình mình, tôi rút ra một bài học: khi chọn nhà cho cha mẹ nghỉ hưu, đừng chỉ nhìn vào lợi thế "không phải leo cầu thang" hay "có sân vườn". Quan trọng hơn là môi trường sống có thực sự khô ráo, yên tĩnh, an toàn và thuận tiện cho sức khỏe lâu dài hay không.

Nhiều khi, một căn hộ ở tầng trung có thang máy, diện tích vừa phải nhưng thông thoáng, riêng tư và ít bất tiện lại là lựa chọn phù hợp hơn cho cuộc sống tuổi già.