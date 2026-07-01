Việt Nam có 1 cây cầu không bắc qua sông, liên tiếp được vinh danh "Oscar của ngành du lịch", là điểm check in trên mây khiến cả thế giới chú ý

Điểm check in "trên mây" nổi bật của Đà Nẵng

Giữa lưng chừng núi Bà Nà, ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, có một cây cầu mà khi nhìn lần đầu, nhiều du khách quốc tế phải dừng lại tự hỏi: nó đứng vững bằng cách nào? Giữa núi rừng, hai bàn tay đá khổng lồ, rêu phong như vừa được đánh thức sau hàng thế kỷ ngủ vùi trong đất, nhẹ nhàng nâng dải lụa vàng vắt ngang triền núi. Đó là Cầu Vàng - công trình đã đưa Đà Nẵng lên bản đồ du lịch thế giới chỉ trong vài năm, và mới đây tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt biểu tượng kiến trúc của Mỹ, Australia để lọt top 4 thế giới.

Cầu Vàng là cây cầu bộ hành dài khoảng 150 m, nằm trong khu du lịch Sun World Ba Na Hills, ở độ cao khoảng 1.414 m so với mực nước biển. Khánh thành năm 2018, công trình gây chú ý với thiết kế hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ lối đi uốn cong giữa lưng chừng núi. Nhờ hình ảnh đặc biệt và khả năng tạo hiệu ứng thị giác mạnh, Cầu Vàng nhanh chóng trở thành biểu tượng du lịch của Đà Nẵng, đồng thời nhiều lần được truyền thông quốc tế và các bảng xếp hạng du lịch nhắc tới.﻿

Trong bảng xếp hạng 19 cây cầu đẹp nhất thế giới do chuyên trang du lịch Time Out (Anh) công bố hồi tháng 2/2026, Cầu Vàng bất ngờ xếp ở vị trí thứ 4, vượt qua nhiều công trình vốn đã trở thành biểu tượng quốc gia như Brooklyn Bridge (Mỹ) hay Sydney Harbour Bridge (Australia). Vị trí số 1 thuộc về Stari Most - cây cầu đá từ thế kỷ 16 ở Bosnia & Herzegovina, ghi điểm nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc Ottoman đặc sắc. Trong khi các công trình dẫn đầu bảng xếp hạng phần lớn dựa vào bề dày lịch sử, Cầu Vàng - một công trình chỉ mới hoàn thành năm 2018 - lại được Time Out đánh giá cao nhờ khả năng "tạo ra sự kinh ngạc về thị giác", yếu tố ngày càng được xem trọng trong xu hướng du lịch trải nghiệm và check-in hiện đại.

Một biểu tượng du lịch toàn cầu

Cầu Vàng nằm trong quần thể Sun World Ba Na Hills do Tập đoàn Sun Group đầu tư, được xây dựng trong giai đoạn 2017-2018 và chính thức mở cửa đón khách từ tháng 6/2018. Nhưng điều khiến cả thế giới phải nhắc tên Cầu Vàng không nằm ở kích thước, mà ở phần "nâng đỡ": hai bàn tay đá khổng lồ, được tạo hình với lớp rêu phong giả cổ, như thể đã tồn tại từ ngàn xưa và chỉ vừa lộ ra giữa mây trời. Dù mang dáng vẻ của một phế tích lâu đời, trên thực tế đây hoàn toàn là một công trình hiện đại.

Biển mây bao la xung quanh Cầu Vàng. Nguồn: baoninhbinh.org.vn)

Ngay sau khi ra mắt, hình ảnh "đôi bàn tay giữa mây trời" đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế như Instagram, Twitter, cùng hàng loạt blog du lịch và tờ báo nước ngoài. Giới chuyên gia truyền thông nhận định, đây là một trong những công trình tiêu biểu cho xu hướng thiết kế mang tính biểu tượng, dễ "viral" trong thời đại mạng xã hội rất phát triển.

Không phải đến năm 2026 Cầu Vàng mới được thế giới chú ý. Ngay từ năm 2018, The Guardian (Anh) đã bình chọn đây là một trong 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới. Đến tháng 4/2020, trang Insider tiếp tục đưa công trình vào danh sách 28 cây cầu tuyệt đẹp trên toàn cầu.

Đáng chú ý nhất, năm 2021, Daily Mail thực hiện một khảo sát quy mô lớn với thế hệ millennial để tìm ra "những kỳ quan thế giới mới", dựa trên các tiêu chí về thiết kế tạo tác động thị giác tức thì và yếu tố bất ngờ. Cùng năm đó, World Travel Awards - giải thưởng được ví như "Oscar của ngành du lịch" cũng trao cho Cầu Vàng danh hiệu "Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới" và duy trì liên tiếp trong nhiều năm. Bên cạnh đó, các hãng truyền thông lớn như CNN hay Time cũng nhiều lần dành lời khen, xếp đây vào nhóm những cây cầu đi bộ nổi tiếng nhất thế giới.

Từ dưới nhìn lên, Cầu Vàng Đà Nẵng như một sợi chỉ vàng được nâng đỡ bởi bàn tay đá khổng lồ . Ảnh: Klook

Sau hơn 7 năm kể từ ngày mở cửa, Cầu Vàng không còn là một "hiện tượng nhất thời" trên mạng xã hội, mà đã trở thành biểu tượng gắn liền với hình ảnh du lịch Đà Nẵng trên bản đồ thế giới. Việc tiếp tục lọt top 4 trong bảng xếp hạng những cây cầu đẹp nhất thế giới năm 2026 vượt qua cả những công trình đã tồn tại hàng trăm năm một lần nữa khẳng định sức sống bền bỉ của một ý tưởng thiết kế táo bạo.