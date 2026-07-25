10 phút xuất hiện rồi biến mất: Điều gì đang xảy ra với Triệu Vy sau nhiều năm bị "đóng băng" sự nghiệp?

Đầu năm 2026, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện trong một buổi livestream bán rượu vang, đây cũng là lần hiếm hoi cô lộ diện công khai kể từ khi bị "đóng băng" sự nghiệp vào năm 2021. Trong livestream, cô vẫn giữ hình ảnh chỉn chu, trò chuyện vui vẻ với nữ streamer, tương tác tự nhiên như một cuộc gặp gỡ với những người quen cũ. Sự xuất hiện của Triệu Vy nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi nhiều khán giả nhắc lại hình ảnh "Tiểu Yến Tử" từng làm mưa làm gió màn ảnh Hoa ngữ.

Triệu Vy xuất hiện sau nhiều năm vắng bóng.

Tuy nhiên, sự trở lại này chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Sau khi lượng người xem tăng lên và các bình luận liên tục nhắc đến tên vai diễn nổi tiếng của cô, buổi livestream bất ngờ bị ngắt, không để lại bản phát lại. Sau đó, Triệu Vy đã gửi lời nhắn tới người hâm mộ, bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tiếp tục hình thức giao lưu trực tuyến này. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cũng cho thấy khoảng cách giữa ánh hào quang trong quá khứ và tình cảnh hiện tại của nữ diễn viên từng là một trong những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc.

Không lâu sau sự việc, Tân Hoa Xã đăng bài bình luận về việc một số nghệ sĩ từng vướng tranh cãi tìm cách quay lại ngành giải trí thông qua các nền tảng trực tuyến. Bài viết nhấn mạnh ngành văn hóa giải trí không thể trở thành nơi để những nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức tiếp tục thu hút sự chú ý và kiếm lợi. Dù không trực tiếp nhắc tên Triệu Vy, nhiều người cho rằng động thái này đã tạo thêm rào cản đối với những nghệ sĩ đang tìm đường trở lại sau bê bối.

Có vẻ như con đường trở lại của Triệu Vy ngày càng xa vời.

Tháng 3 vừa qua, khi Triệu Vy bước sang tuổi 50, người hâm mộ vẫn tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng sinh nhật cô. Tại Thành Đô, Bắc Kinh hay Vu Hồ, các fan chuẩn bị bánh kem, poster, trưng bày những kỷ vật gắn với thời kỳ đỉnh cao của cô và cùng nhau xem lại các tác phẩm nổi tiếng như Hoàn Châu Cách Cách. Nhưng điều đáng chú ý là Triệu Vy không xuất hiện trong bất kỳ sự kiện nào. Cô chỉ đăng tải một dòng trạng thái ngắn trước sinh nhật: "Vô thường và tất cả rồi sẽ qua" , khiến nhiều người cho rằng đây là sự phản ánh tâm trạng của cô trong giai đoạn hiện tại.

Hình ảnh của ngôi sao sinh năm 1976 hiện tại càng khiến nhiều người nhớ đến thời kỳ đỉnh cao của cô. Năm 2016, Triệu Vy từng đứng trên đỉnh cao danh vọng khi vừa là diễn viên nổi tiếng, vừa thành công trong lĩnh vực đầu tư.

Cô cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long từng chi hàng tỷ HKD để đầu tư vào Alibaba Pictures, trở thành nhân vật được chú ý trong giới kinh doanh. Cùng thời điểm, bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân do cô đạo diễn đạt doanh thu hơn 700 triệu tệ (khoảng 2730 tỷ đồng), giúp Triệu Vy trở thành một trong những nghệ sĩ đa năng nhất Cbiz.

Nhưng từ năm 2021, tên tuổi Triệu Vy dần biến mất khỏi các nền tảng giải trí. Nhiều tác phẩm liên quan đến cô bị ảnh hưởng, các hoạt động công khai gần như dừng lại. Bên cạnh vấn đề sự nghiệp, nữ diễn viên còn đối mặt với những khó khăn về tài chính. Năm 2024, một số công ty đứng tên Triệu Vy bị đóng băng cổ phần còn Huỳnh Hữu Long cũng vướng vào nhiều tranh chấp tài chính kéo dài. Dù Triệu Vy từng lên tiếng xác nhận ly hôn và muốn tách khỏi các vấn đề liên quan đến chồng cũ, nhưng những ảnh hưởng từ các hoạt động kinh doanh trong quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Ngoài ra, những tài sản từng gắn với hình ảnh thành công của Triệu Vy cũng chịu ảnh hưởng. Trang trại rượu vang tại Pháp của cô được sử dụng để thế chấp, trong khi một số tài sản khác cũng gặp biến động. Từ một minh tinh từng sở hữu khối tài sản lớn và được xem là biểu tượng thành công của giới giải trí, Triệu Vy hiện phải đối mặt với nhiều áp lực về tài chính.

Hiện tại, con đường trở lại của Triệu Vy đang gặp nhiều trở ngại. Việc quay lại màn ảnh phụ thuộc vào khả năng các dự án có được phát hành hay không, trong khi lĩnh vực kinh doanh cũng khó lấy lại vị thế như trước. Sau nhiều năm đứng giữa trung tâm của ánh hào quang, "Tiểu Yến Tử" năm nào giờ phải đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Màn livestream 10 phút đầu năm 2026 không chỉ là một lần xuất hiện ngắn ngủi, mà còn cho thấy khoảng cách lớn giữa vị trí mà Triệu Vy từng có và thực tế hiện tại của cô.