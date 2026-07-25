Ngọc nữ showbiz ly hôn sau 2 tháng cưới, nay hết tiền phải đi rửa chén

Trong thời gian dài, nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Seon Jeong đã khiến công chúng xứ kim chi xôn xao trước cuộc hôn nhân chóng vánh gây sốc. Được biết, mỹ nhân họ Lee kết hôn với nam phát thanh viên LJ chỉ sau 45 ngày hẹn hò. Và họ cũng chỉ chung sống với nhau vỏn vẹn được 2 tháng rưỡi trước khi chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi.

Trong video mới trên kênh YouTube cá nhân, Lee Seon Jeong đã hé lộ về cuộc sống hiện tại của bản thân hậu ly hôn, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Hiện tại, ngọc nữ xứ Hàn cho biết cô đang lâm cảnh khó khăn tài chính, không tìm được việc trong chốn showbiz ngày càng cạnh tranh gay gắt: “Tôi đã sống bằng số tiền tiết kiệm từ trước nhưng giờ ngay cả khoản tiền này đã gần cạn kiệt rồi. Không chỉ khó khăn về kinh tế, tôi cũng không còn tìm được việc làm trong showbiz, điều này khiến tôi cảm thấy trống rỗng”.

Cuối cùng, nữ diễn viên họ Lee quyết định về làm những công việc chân tay trong quán mỳ của mẹ mình. Trong video mới, Lee Seon Jeong đeo tạp dề và găng tay cao su, tất bật làm việc trong nhà bếp ở quán ăn do mẹ cô làm chủ. Cô tâm sự: “Đây là quán của mẹ tôi. Nếu không làm việc thì chẳng phải là thất nghiệp hay sao? Thay vì ở nhà thì ra đây phụ giúp mẹ vẫn tốt hơn mà”.

Khi khách tới gọi món, Lee Seon Jeong lại đứng trước bếp rồi tự tay luộc và vớt mì. Cô cũng tự mình bưng bê những chiếc nồi trong gian bếp, đồng thời đảm nhận thêm nhiều phần việc chân tay khác bao gồm cả rửa bát đĩa.

Cuộc sống hiện tại của Lee Seon Jeong hậu ly hôn đã khiến cho công chúng không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh: Naver

Nữ diễn viên thú nhận về những khó khăn trong khoảng thời gian đầu ra phụ giúp cho mẹ: “Lúc đầu tôi thậm chí còn không biết cách luộc mì. Hồi đó, tôi đến quán cũng chỉ để làm mấy việc phục vụ đơn giản mà thôi, nhưng bây giờ tôi đảm nhận luôn cả phần việc luộc mì lẫn rửa bát. Kiếm sống thật khó khăn. Quá vất vả luôn ấy”.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên kênh YouTube Doctor Shin của Shin Jung Hwan, Lee Seon Jeong cho biết cô vội vã đi đến quyết định kết hôn với nam phát thanh viên LJ chỉ sau 45 ngày hẹn hò. Nhớ lại về giây phút bồng bột vội đưa ra quyết định kết hôn trong nháy mắt, Lee Seon Jeong cho biết: “Thực ra đó không phải 1 đám cưới chạy bầu do mang thai đâu. Đơn giản là vì tình yêu thôi. Vào thời điểm đó, anh ấy đã đối xử với tôi rất tốt. Tôi nghĩ mình đã bị mê muội bởi sự ấm áp đó nên mới đưa ra quyết định kết hôn vội vàng”. Rồi cô giải thích rõ ràng hơn mọi chuyện: “Ngay trước ngày đưa ra quyết định kết hôn, tôi đã uống rất nhiều rượu. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên tặng tôi 1 món quà bằng pha lê. Nhìn thấy món quà đó, tôi đã thầm nghĩ ‘Đây chính là chân ái của đời mình rồi’ và thế là quyết định tiến tới hôn nhân ngay lập tức”.

Quyết định vội vàng tiến tới hôn nhân đã khiến Lee Seon Jeong phải hối hận. Cuộc hôn nhân của cô với nam phát thanh viên chẳng kéo dài được bao lâu và nhanh chóng kết thúc trong buồn bã. Lee Seon Jeong thẳng thắn tiết lộ về lý do ly hôn: “Đôi khi người ta ly dị chỉ vì không hợp nhau còn gì. Giữa chúng tôi hoàn toàn không có sự kết nối về mặt tâm trí lẫn thể xác”.

Lee Seon Jeong cưới LJ sau 45 ngày hẹn hò rồi vội vã ly hôn chỉ sau hơn 2 tháng chung sống với nhau. Ảnh: Nate

Đến tận giờ phút này, Lee Seon Jeong vẫn chưa hết hối hận vì quyết định yêu nhanh cưới vội ngày đó của mình: “Ngay cả tới tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi ‘Tại sao hồi đó mình lại làm như vậy?’ trong sự nuối tiếc”.

Sau khi trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, Lee Seon Jeong đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng. Trước ống kính, mỹ nhân họ Lee trải lòng: “Hậu ly hôn, tôi đã bị stress đến mức lao vào tập thể dục thể thao điên cuồng như 1 kẻ điên. Tôi cứ quanh quẩn trong vòng lặp giữa tập luyện rồi lại đi uống rượu. 6 tháng hậu ly hôn, tôi đã mắc phải chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi không thể đến những nơi đông người và luôn có cảm giác như mình sắp ngã quỵ bất cứ lúc nào. Tôi đã nghe thấy những thứ âm thanh kỳ lạ trong tai mình, và thậm chí suýt ngất xỉu ngay tại siêu thị”.

Do quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bản thân hậu ly hôn nên cô đã tới bệnh viện thăm khám. Tại bệnh viện, người đẹp đã tiến hành chụp cộng hưởng từ và làm các xét nghiệm tổng quát, nhưng các bác sĩ lại thông báo rằng sức khỏe của cô vẫn bình thường. Dù vậy nhưng Lee Seon Jeong vẫn vô cùng bất an, tự cảm thấy trong người bất ổn: “Dù bác sĩ có nói là không sao nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập thình thịch bên tai. Mặt tôi cứ đỏ bừng lên và có khi còn không thể thở nổi”.

Lee Seon Jeong và LJ là 1 trong những cặp vợ chồng ly hôn nhanh nhất lịch sử showbiz Hàn. Ảnh: Naver

Lee Seon Jeong sinh năm 1978, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao lý tưởng 1m70 vào thời điểm lúc bấy giờ. Sau đó, người đẹp trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ bộ phim sitcom đình đám 1 thời của đài MBC mang tên Three Guys and Three Girls.