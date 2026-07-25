7 đôi môi cám dỗ nhất Cbiz: "Giai nhân 4000 năm" có đọ được nữ thần cả Trung Quốc xem là chuẩn mực?

Có những đường nét chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh vài giây cũng đủ khiến người xem ghi nhớ. Nếu đôi mắt được ví là "cửa sổ tâm hồn", thì đôi môi lại là điểm nhấn quyết định thần thái của một gương mặt. Trong nhiều năm qua, Cbiz đã sản sinh không ít mỹ nhân sở hữu những dáng môi trở thành chuẩn mực thẩm mỹ, từ môi cánh hoa mong manh, môi M sắc sảo đến đôi môi đầy đặn gợi cảm. Không chỉ tạo nên dấu ấn cá nhân, họ còn góp phần định hình hàng loạt xu hướng makeup được giới trẻ châu Á theo đuổi.

1. Cúc Tịnh Y - Chuẩn môi cánh hoa của thế hệ Douyin

Nhắc đến đôi môi nổi tiếng nhất Cbiz hiện nay, Cúc Tịnh Y gần như luôn có mặt trong mọi cuộc thảo luận. Đôi môi nhỏ nhắn, viền môi rõ, phần nhân trung ngắn cùng kỹ thuật đánh son lòng môi đã trở thành "công thức" được vô số beauty blogger học theo. Dù nhiều lần gây tranh cãi vì lớp trang điểm quá chỉn chu, không thể phủ nhận rằng hình ảnh "giai nhân 4000 năm" đã góp phần đưa kiểu môi cánh hoa trở thành một trong những xu hướng làm đẹp phổ biến nhất Trung Quốc suốt nhiều năm qua.

Cúc Tịnh Y

2. Lưu Diệc Phi - Đôi môi tự nhiên được xem là chuẩn mực nhan sắc

Nếu Cúc Tịnh Y đại diện cho vẻ đẹp được tạo tác kỹ lưỡng, thì Lưu Diệc Phi lại là hình mẫu của sự tự nhiên. Đôi môi của cô không quá dày cũng chẳng quá mỏng, tỷ lệ hài hòa với sống mũi, cằm và đường viền hàm, tạo nên tổng thể thanh thoát hiếm có. Chính sự cân đối ấy khiến nhiều chuyên gia thẩm mỹ Trung Quốc xem gương mặt của Lưu Diệc Phi là một trong những hình mẫu gần với "tỷ lệ vàng" nhất. Không cần màu son quá nổi bật, đôi môi của cô vẫn luôn giữ được sức hút nhờ vẻ mềm mại và thanh lịch.

Lưu Diệc Phi

3. Địch Lệ Nhiệt Ba - Đôi môi đầy đặn mang vẻ đẹp Tây Vực

Mang trong mình dòng máu Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu đôi môi dày tự nhiên hiếm thấy trong Cbiz. Đường viền môi rõ nét kết hợp với gương mặt góc cạnh tạo nên vẻ quyến rũ rất riêng, vừa sắc sảo vừa hiện đại. Khác với nhiều mỹ nhân chuộng phong cách mong manh, đôi môi của Nhiệt Ba giúp cô dễ dàng chinh phục những layout trang điểm đậm, từ son đỏ cổ điển đến các gam nâu đất cá tính. Đây cũng là lý do cô thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch mỹ phẩm quốc tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba

4. Triệu Lộ Tư - Đôi môi "baby" tạo nên cảm giác ngọt ngào

Triệu Lộ Tư là đại diện tiêu biểu cho xu hướng vẻ đẹp trẻ thơ đang được giới trẻ Trung Quốc yêu thích. Đôi môi đầy vừa phải, khóe môi cong nhẹ và sắc môi hồng tự nhiên khiến gương mặt cô luôn giữ được vẻ tươi tắn như không cần trang điểm. Thay vì tạo cảm giác quyến rũ, đôi môi của Triệu Lộ Tư mang đến hình ảnh gần gũi, trẻ trung và giàu năng lượng. Không ít xu hướng son bóng, son tint trong vài năm gần đây cũng được khán giả gọi vui là "màu môi Triệu Lộ Tư".

Triệu Lộ Tư

5. Ngu Thư Hân - Nửa ngây thơ nửa gợi cảm

Ngu Thư Hân là gương mặt tiêu biểu cho vẻ đẹp nửa ngây thơ, nửa gợi cảm từng tạo nên một làn sóng làm đẹp tại Trung Quốc. Đôi môi căng mọng, luôn được phủ lớp son bóng nhẹ tạo cảm giác mềm mại nhưng không quá phô trương. Khi kết hợp cùng đôi mắt to và làn da trắng, tổng thể gương mặt của cô mang đến vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm, đúng tinh thần "pure but sexy" từng thống trị Douyin.

Ngu Thư Hân

6. Angelababy - Đôi môi chữ M sắc nét của thời kỳ hoàng kim

Trong giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Angelababy từng là hình mẫu nhan sắc được hàng triệu cô gái châu Á học theo. Một trong những điểm nhận diện rõ nhất chính là đôi môi chữ M với đỉnh môi sắc nét và tỷ lệ cân đối. Dù xu hướng thẩm mỹ liên tục thay đổi, dáng môi của Angelababy vẫn thường xuyên được nhắc đến trong các bài phân tích làm đẹp bởi khả năng tạo hiệu ứng gương mặt sang trọng, sắc sảo nhưng không mất đi vẻ nữ tính.

Angelababy

7. Chương Nhược Nam - Đôi môi "biết cười" của mối tình đầu

Không đầy đặn như Địch Lệ Nhiệt Ba hay cầu kỳ như Cúc Tịnh Y, sức hút của Chương Nhược Nam đến từ đôi môi có khóe cong tự nhiên, tạo cảm giác như luôn mỉm cười. Kiểu môi này giúp biểu cảm gương mặt trở nên dịu dàng và dễ tạo thiện cảm trước ống kính. Cùng với đôi mắt trong veo, Chương Nhược Nam trở thành gương mặt tiêu biểu cho hình tượng "mối tình đầu" của màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là minh chứng rằng một đôi môi đẹp không nhất thiết phải quá gợi cảm, mà quan trọng là hài hòa với tổng thể khuôn mặt và thần thái riêng của người sở hữu.

Chương Nhược Nam

Ảnh: IGNV