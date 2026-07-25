Phu nhân đạo diễn trăm tỷ tự "chịu thua" khi đứng cạnh Kim Tuyến

Ở tuổi 41, Đinh Ngọc Diệp vẫn được xem là một trong những mỹ nhân "trẻ mãi không già" của làng giải trí Việt. Bà xã đạo diễn trăm tỷ Victor Vũ sở hữu gương mặt thanh tú, làn da căng bóng cùng thần thái rạng rỡ khiến nhiều người cho rằng cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn duy trì được vóc dáng gọn gàng và nhan sắc ngày càng mặn mà, nhuận sắc.

Thế nhưng, khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Đinh Ngọc Diệp lại khiến khán giả bật cười bởi màn tự dìm đầy duyên dáng. Đứng cạnh Kim Tuyến, nữ diễn viên khiêm tốn thừa nhận bản thân "không đẹp", thậm chí còn hài hước đùa rằng mình phải được dùng app chỉnh ảnh thì mới "công bằng". Màn tung hứng tự nhiên, dí dỏm này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đồng thời khoảnh khắc đọ sắc của 2 mỹ nhân đình đám cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

Đinh Ngọc Diệp tự nhận bản thân "không đẹp" khi đứng cạnh Kim Tuyến. (Nguồn: TikTok)

Không chỉ khác biệt visual, Đinh Ngọc Diệp và Kim Tuyến còn mang đến hai phong cách đối lập thể hiện qua cách lựa chọn trang phục. Bà xã Victor Vũ lựa chọn thiết kế đầm xanh than với độ ôm vừa phải, chất liệu ánh bóng hiện đại, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và nhẹ nhàng. Mái tóc uốn gợn buông lệch một bên vai kết hợp layout makeup tông hồng đào giúp gương mặt thêm tươi tắn, ngọt ngào, tôn lên làn da căng mịn và đường nét dịu dàng. Ở độ tuổi U45, Đinh Ngọc Diệp vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng thần thái nền nã, sang trọng.

Đứng cạnh nhau, một người nền nã, nhẹ nhàng, một người quyến rũ, cá tính, cả hai tạo nên khung hình đẹp mắt đọ sắc "một 9 một 10".

Trong khi đó, Kim Tuyến lại có phần gợi cảm và "đốt mắt" hơn với chiếc đầm cổ yếm phủ sequin ánh bạc ôm sát, khoe trọn đường cong quyến rũ và bờ vai thanh mảnh. Thiết kế xẻ cổ sâu càng làm nổi bật vóc dáng cân đối, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế của nữ diễn viên. Mái tóc ép thẳng suôn mượt cùng layout makeup tông nude nhấn vào đôi mắt và bờ môi căng mọng giúp Kim Tuyến toát lên vẻ sắc sảo, kiêu sa khó rời mắt.

Dù vậy, cách lựa chọn trang phục cùng visual sắc bén khiến Kim Tuyến có phần hút mắt hơn Đinh Ngọc Diệp.

Netizen gọi Kim Tuyến và Đồng Ánh Quỳnh là 2 "mỹ nhân đệ nhất màn ảnh".

Kim Tuyến và Đinh Ngọc Diệp nhiều năm liền được công chúng ưu ái xếp vào nhóm mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Việt. Điều khiến cả hai nhận được nhiều lời khen chính là nhan sắc dường như không bị thời gian tác động. Trái lại, theo năm tháng, vẻ đẹp của hai nữ diễn viên càng thêm đằm thắm, sắc sảo và cuốn hút. Nếu Kim Tuyến gây ấn tượng với những đường nét đậm chất điện ảnh, ánh mắt sâu và thần thái quyến rũ, thì Đinh Ngọc Diệp lại chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp tươi trẻ, thanh tú. Bên cạnh đó, dù để đã trải qua sinh nở những 2 người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mỗi lần xuất hiện là trở thành minh chứng cho vẻ đẹp ngày càng chín muồi theo thời gian.

Ngay cả khi diện những trang phục đơn giản, Kim Tuyến và Đinh Ngọc Diệp vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung.

Ảnh: TikTok, FBNV.