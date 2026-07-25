Chi tới 28,5 triệu đồng/tháng thuê căn hộ studio: Thứ đắt tiền không phải nội thất hay diện tích!

Sống một mình từng được xem là biểu tượng của sự độc lập, nhưng với nhiều người trẻ Hàn Quốc, cái giá phải trả không chỉ là tiền thuê nhà đắt hơn, mà còn là cảm giác cô đơn kéo dài. Khi số người độc thân ngày càng tăng và mô hình thuê nhà truyền thống dần mất sức hút, một hình thức thuê nhà mới đã ra đời và đang sở thành xu hướng: Co-living.

Ở những khu căn hộ được thiết kế theo hình thức này, mỗi người vẫn có phòng riêng để đảm bảo sự riêng tư, nhưng đồng thời, họ cũng có các không gian sinh hoạt chung và những hoạt động tập thể, giúp việc kết nối với hàng xóm diễn ra tự nhiên hơn.

Vừa thích sống 1 mình, vừa muốn có cộng đồng riêng: Bài toán khó nay đã có lời giải

Enock Kim (29 tuổi), sống tại Seoul, là một trong những người lựa chọn mô hình co-living sau quãng thời gian dài thuê căn hộ studio và sống 1 mình. Cô làm việc tại nhà, nên có khi cả tháng chẳng giao tiếp với ai ngoài… nhân viên siêu thị.

"Tôi thực sự cảm thấy cô đơn" - Enock Kim chia sẻ.

Thứ khiến Enock Kim cảm thấy khó khăn là chẳng biết đi đâu để tìm được một cộng đồng cho riêng mình. Cô cũng không muốn tìm người ở ghép. Khi biết đến khái niệm căn hộ dịch vụ co-living, cô miêu tả "đây giống như lối thoát dành cho tôi".

Enock Kim không ngần ngại chuyển ngay đến Mangrove Sinchon - Khu căn hộ khép kín đi kèm hàng loạt không gian dùng chung như bếp, thư viện, phòng học, rạp chiếu phim mini và phòng tập thể dục.

Không gian nấu nướng, tụ tập ăn uống trong khu căn hộ co-living mà Enock Kim đang sống

Còn đây là khu vực phòng đọc sách

Kim cho biết điều khiến cô hài lòng nhất là sự linh hoạt. Khi cần tập trung hay nghỉ ngơi, cô vẫn có không gian riêng. Nhưng nếu muốn gặp gỡ mọi người, cô chỉ cần bước ra khỏi phòng là có thể tham gia vào những hoạt động chung mà không cần phải chủ động hẹn trước hay tham gia các hội nhóm cố định.

Từ khi chuyển sang thuê căn hộ co-living, những buổi sinh hoạt cộng đồng đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của Kim. Cô đặc biệt thích các buổi thưởng thức nông sản theo mùa, nơi cư dân cùng nếm thử nhiều giống cà chua hay dưa hấu khác nhau, mang theo các món ăn tự làm rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Đôi khi cảm giác chẳng khác nào một câu lạc bộ ẩm thực. Mọi người cùng ăn, cùng nói chuyện và khám phá những hương vị mới" - Kim nói.

Theo Gong Ji-yeong, quản lý truyền thông của MGRV - đơn vị vận hành chuỗi căn hộ co-livng Mangrove, nhóm khách hàng chính của mô hình này là những người ở độ tuổi 20-30, bao gồm sinh viên và người mới đi làm.

Bà cho biết nhiều người trẻ vẫn muốn mở rộng các mối quan hệ, khám phá bản thân nhưng không thích cảm giác phải gắn bó với những hội nhóm có quá nhiều ràng buộc. Vì vậy, các khu co-living được thiết kế để vừa tạo điều kiện kết nối, vừa tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi cư dân.

Hướng đi mới cho thị trường bất động sản

Jie So-rim, Giám đốc tư vấn đầu tư tại Cushman & Wakefield Korea, một trong những nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy sự phát triển của mô hình co-living là sự suy yếu của hệ thống thuê nhà truyền thống - khi người thuê nộp một khoản tiền đặt cọc rất lớn thay vì trả tiền thuê hàng tháng.

Trong vài năm gần đây, hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến hình thức này đã diễn ra, cộng thêm những biến động của thị trường bất động sản, tất cả khiến người trẻ dần mất niềm tin vào hình thức thuê nhà truyền thống. Thay vào đó, họ chấp nhận thuê theo tháng để giảm rủi ro.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ cơ quan đăng ký của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, trong khoảng 250.000 hợp đồng thuê nhà được ký tại Seoul trong 3 tháng đầu 2026, hợp đồng thuê theo tháng đã chiếm tới 70,5% - mức cao kỷ lục.

Để đáp ứng nhu cầu mới này, ngày càng nhiều doanh nghiệp phát triển các khu co-living gần trường đại học và khu trung tâm tập trung nhiều tòa nhà văn phòng. Mức giá thuê tại đây dao động khoảng 1-1,5 triệu won/tháng (khoảng 19-28,5 triệu đồng). Dù không hề rẻ, nhiều người vẫn chấp nhận vì mức giá đã bao gồm quản lý tòa nhà, an ninh, thời hạn thuê linh hoạt, vị trí thuận tiện và hàng loạt hoạt động cộng đồng.

Với Kim, yếu tố an toàn cũng là lý do quan trọng khiến cô quyết định chuyển đến đây.

"Tôi gần như không còn phải lo về vấn đề an ninh nữa. Mật khẩu tòa nhà được thay đổi thường xuyên, mọi thông báo đều gửi ngay qua ứng dụng. Khi còn sống một mình, mỗi lần có người giao đồ ăn tôi đều khá lo lắng" - Cô nói.

Dù vẫn còn là một thị trường khá mới, lĩnh vực co-living tại Hàn Quốc đang phát triển nhanh. Tính đến tháng 11/2025, riêng Seoul đã có 47 dự án với tổng cộng 8.491 căn hộ, được vận hành bởi các doanh nghiệp như Mangrove của MGRV, Episode của SK D&D hay Homes Company.

Xu hướng này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư quốc tế. Theo Jie So-rim, các nhà đầu tư tin rằng nhu cầu về nhà ở sẽ ổn định hơn nhiều so với văn phòng hay trung tâm thương mại - những phân khúc đang chịu tác động mạnh từ thương mại điện tử, làm việc linh hoạt và sự phát triển của AI.

Bà cũng dự báo trong tương lai, mô hình co-living sẽ không chỉ dành riêng cho người trẻ mà còn mở rộng sang nhiều nhóm khách hàng khác như người cao tuổi, người nuôi thú cưng hay các khu nhà thông minh tích hợp công nghệ, phản ánh sự thay đổi ngày càng đa dạng trong nhu cầu sống của xã hội Hàn Quốc.

(Nguồn: The Korea Times)