"Hoa lan đột biến" bước lên sàn catwalk: Chung Thanh Phong chơi lớn với show diễn quy tụ 80 người mẫu

Sau nhiều show diễn tạo dấu ấn với những câu chuyện thời trang riêng biệt, nhà thiết kế Chung Thanh Phong tiếp tục trở lại với bộ sưu tập Thu - Đông 2026 mang tên CTP No.3. Fashion show sẽ diễn ra vào ngày 2/8 tại Thiskyhall Sala (TP.HCM), lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa lan đột biến - biểu tượng của vẻ đẹp độc bản và không thể sao chép.

Khác với nhiều bộ sưu tập trước đây thường xoay quanh hình ảnh một "nàng thơ" đại diện, lần này Chung Thanh Phong lựa chọn cách tiếp cận mới: tôn vinh sự khác biệt của 80 người phụ nữ với những cá tính riêng. Theo nhà thiết kế, mỗi người đều sở hữu vẻ đẹp độc nhất, giống như những bông lan đột biến không có hai cá thể nào hoàn toàn giống nhau.

"Không ai được sinh ra để hòa lẫn, cũng như không tồn tại hai đóa lan đột biến mang cùng một vẻ đẹp. Mỗi cá thể là một tuyệt tác độc bản, được tạo nên bởi những khác biệt không thể sao chép", Chung Thanh Phong chia sẻ.

Ý tưởng đó được chuyển hóa thành hơn 100 thiết kế trong CTP No.3, nơi mỗi bộ trang phục được phát triển như một "nhân vật" độc lập với phom dáng, chất liệu và ngôn ngữ thiết kế riêng, thay vì tuân theo một khuôn mẫu thống nhất.

Một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở nghệ thuật thủ công. Hình ảnh hoa lan được tái hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật thêu tay, với quá trình thực hiện kéo dài hơn sáu tháng. Mỗi cánh hoa được tạo nên từ hàng nghìn mũi chỉ chuyển sắc nhằm tái hiện chiều sâu, ánh sáng và sức sống của loài hoa, biến từng thiết kế thành một tác phẩm mang tính độc bản.

Song song với kỹ thuật thêu, Chung Thanh Phong tiếp tục khai thác sự đối lập giữa các chất liệu. Voan, ren, lụa và nhung được kết hợp cùng kim loại, sequin và các chi tiết phản quang để tạo hiệu ứng thị giác nổi bật nhưng vẫn giữ tinh thần thanh lịch vốn là dấu ấn của thương hiệu.

Đáng chú ý, chất liệu Liquid Silk cao cấp xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập. Đây là chất liệu đòi hỏi kỹ thuật draping phức tạp nhằm tạo nên những đường rủ mềm mại, chính xác. Bên cạnh đó, các kỹ thuật dựng phom, xử lý organza, điêu khắc chất liệu và thêu thủ công tiếp tục được khai thác nhằm nhấn mạnh tinh thần Haute Couture của CTP No.3.

Không chỉ gây chú ý ở phần thiết kế, show diễn còn quy tụ dàn người mẫu thuộc nhiều thế hệ của làng thời trang Việt. Những gương mặt quen thuộc như Lan Khuê, Hà Anh, Hương Ly sẽ cùng xuất hiện với các đại diện của thế hệ mới bước ra từ Vietnam's Next Top Model gồm Huỳnh Tú Anh, Lại Mai Hoa, Giang Phùng, Mỹ Ngân và Bảo Ngọc.

Theo ê-kíp, mỗi người mẫu sẽ mang đến một màu sắc riêng: từ hình ảnh quyền lực, thanh lịch cổ điển đến tinh thần nổi loạn hay nguồn năng lượng của thế hệ trẻ. Khi cùng xuất hiện trên sàn diễn, họ sẽ tạo nên bức tranh đa dạng đúng với thông điệp mà bộ sưu tập hướng tới: tôn vinh vẻ đẹp của sự khác biệt.

Về phần dàn dựng, CTP No.3 đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Phạm Hoàng Nam sau tám năm vắng bóng trên sân khấu thời trang. Được xem là "phù thủy ánh sáng" của nhiều chương trình nghệ thuật lớn, anh sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn, hứa hẹn mang đến một không gian trình diễn giàu tính thị giác.

Bên cạnh đó, phần hình ảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Hình ảnh Tee Le. Từ layout trang điểm, kiểu tóc đến tổng thể tạo hình đều được nghiên cứu nhằm tôn lên tinh thần của từng thiết kế, đồng thời làm nổi bật cá tính riêng của mỗi người mẫu trên sàn diễn.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ đón khoảng 400 khách mời, gồm nhiều nghệ sĩ, nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, âm nhạc, điện ảnh, cùng giới truyền thông và các chuyên gia quốc tế.

Chung Thanh Phong hiện là một trong những nhà thiết kế nổi bật của làng mốt Việt ở các dòng thời trang ứng dụng, đầm dạ hội và váy cưới. Anh từng ghi dấu với nhiều show diễn như CTP No.1, Phong, CTP No.2, Dear My Princess, I AM What I AM, She's A Goddess và I Dreamed A Dream.

Các thiết kế của Chung Thanh Phong cũng được nhiều ngôi sao trong và ngoài nước lựa chọn, từ Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu đến các nghệ sĩ Việt như Phạm Hương, Nhã Phương, Hari Won, Chi Pu và Midu. Với CTP No.3, nhà thiết kế tiếp tục theo đuổi hướng đi tôn vinh giá trị thủ công, đồng thời kể câu chuyện về vẻ đẹp độc bản thông qua ngôn ngữ thời trang đương đại.