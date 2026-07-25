Cuộc sống giàu có, mua cho anh chị em mỗi người 1 căn nhà của Vũ Luân quê TP.HCM, SN 1972

Sự nghiệp đỉnh cao

Khi nhắc đến sân khấu cải lương tuồng cổ, người ta không thể không nhớ đến NSƯT Vũ Luân, một "bảo chứng phòng vé" từng làm mưa làm gió khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Đằng sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng là câu chuyện truyền cảm hứng về một người con lao động nghèo vươn lên bằng thực lực, chăm lo vẹn toàn cho gia đình và sở hữu cuộc sống viên mãn, giàu sang ở độ tuổi trung niên.

Nam nghệ sĩ tên thật là Lương Văn Bình, sinh ngày 17/12/1972 tại TP. Hồ Chí Minh. Không giống như nhiều ngôi sao có bệ đỡ nghệ thuật từ nhỏ, anh xuất thân trong một gia đình công nhân lao động nghèo cư ngụ lâu đời tại khu Bà Quẹo, quận Tân Bình. Thời thiếu niên, Vũ Luân phải bươn chải từ sớm để phụ giúp gia đình bằng nghề may gia công và làm thợ phụ sơn. Sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi, anh thường cùng bạn thợ đi hát karaoke giải khuây.

Chính chất giọng thiên phú trong trẻo, ngọt ngào lúc bấy giờ đã khiến những người xung quanh thúc giục anh đi học hát, mở ra bước ngoặt thay đổi hoàn toàn số phận của chàng trai nghèo gốc Sài Thành.

Năm 1992, Vũ Luân chính thức bén duyên với nghệ thuật khi tham gia vào nhóm Đồng ấu Bạch Long dưới sự dìu dắt của nghệ sĩ Bạch Long. Nhờ ngoại hình điển trai cùng phong cách biểu diễn có nhiều nét tương đồng với ngôi sao cải lương Vũ Linh, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ công chúng.

Cơ duyên lớn nhất cuộc đời anh là được cố NSƯT Vũ Linh nhận làm con nuôi, đồng thời đặt cho nghệ danh Vũ Luân. Giai đoạn cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000 chính là thời kỳ hoàng kim của anh. Tên tuổi nam nghệ sĩ gắn liền với hàng loạt vở diễn kinh điển như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Giang sơn mỹ nhân hay Trời Nam. Nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ, anh đã vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và đoạt giải Xuất sắc Trần Hữu Trang.

Vũ Luân từng là cái tên đắt show bậc nhất của nghệ thuật cải lương.

Mua cho anh chị em mỗi người căn nhà

Ở đỉnh cao sự nghiệp, Vũ Luân là một trong những cái tên đắt show bậc nhất với mức cát-xê khủng.

"Tôi tự tin thù lao chỉ thua cha nuôi - NSƯT Vũ Linh. Giai đoạn 1998-2000, show diễn của tôi phủ dày cả tháng và phải chạy vài tụ điểm mỗi đêm. Cát-sê được 10 triệu/suất, tương đương 2 cây rưỡi vàng. Trong khi đó, cha Vũ Linh nhận hơn 3 cây vàng. Mỗi show diễn tỉnh kéo dài 2-3 tháng tôi tích góp được hàng trăm cây, phải mang túi đựng về", Vũ Luân chia sẻ trên tờ Vietnamnet.

Sở hữu khối tài sản tích lũy lớn khi tuổi đời còn rất trẻ, Vũ Luân không giữ lại cho riêng mình mà luôn hướng về gia đình. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ rằng, vì kiếm tiền quá dễ dàng ở thời kỳ đỉnh cao, việc mua nhà đối với anh khi đó nhẹ nhàng như người ta đi mua một cái bánh.

"Cho tới một ngày ngồi nhìn lại, thấy mình quá nhiều vàng mới nghĩ sao mình có nhiều tiền thế vậy là tôi đi mua nhà cho hai ông anh, một bà chị và một cô em gái. Mỗi căn nhà lúc đó khoảng 70 đến 100 cây vàng. Có lẽ vì mình kiếm tiền dễ quá nên tôi mua nhà cho anh chị em cũng dễ như người ta mua cái bánh", Vũ Luân từng chia sẻ trên tờ Người đưa tin.

Vũ Luân và vợ hoa hậu Phương Lê.

Tuổi xế chiều mới lấy vợ, sinh con

Sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật và giữ kín tiếng về đời tư, cuộc sống hiện tại của NSƯT Vũ Luân đã bước sang một trang mới vô cùng rực rỡ. Tháng 4/2024, Vũ Luân chính thức đăng ký kết hôn với hoa hậu Phương Lê. Cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ bởi sự đồng điệu, thấu hiểu trong cuộc sống lẫn công việc, thậm chí Phương Lê còn tin tưởng giao quyền điều hành doanh nghiệp cho ông xã.

Niềm vui nhân đôi khi vào tháng 10/2025, vợ chồng nam nghệ sĩ đón con gái chung đầu lòng, đặt tên là Lương Bình Thụy Yên với biệt danh là bé Kẹo. Làm cha ở độ tuổi ngoài 50, Vũ Luân không giấu được sự xúc động và tự tay học cách chăm con từ thay tã đến dỗ dành.

Hiện tại, vợ chồng Vũ Luân đang sống trong căn biệt thự trị giá khoảng 200 tỷ đồng tại TP.HCM, nơi cả hai cùng vun đắp tổ ấm sau khi kết hôn.