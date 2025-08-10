Cuộc sống của nam diễn viên vừa thông báo phải trả giá, lên tiếng xin lỗi NSƯT Vũ Luân, Phương Lê

Thời gian qua, dư luận vô cùng xôn xao khi diễn viên Linh Tý, con trai nghệ sĩ cải lương Linh Tâm lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, hoa hậu Phương Lê sau nhiều ồn ào, tranh cãi.



Linh Tý lên tiếng xin lỗi

Anh nói: "Tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình cô Sáu Hồng Nhung, em Hồng Phượng (cháu Vũ Linh, người đang kiện tụng với Hồng Loan) và gia đình của nhiều người khác có liên quan. Tôi xin lỗi cả anh Vũ Luân, chị Phương Lê, chú Lê Tín cũng như các nhóm ở phe đối lập từ trước tới giờ. Đây là những người mà tôi và vợ tôi trong suốt 3 năm qua đã có nhiều lời xúc phạm, khiến mọi người tổn thương.

Tôi chân thành xin lỗi mọi người và nếu mọi người có trách móc thì tôi cũng phải chịu. Tôi đã phải trả giá cho những gì mình gây ra. Mong mọi người hiểu và tôi xin lỗi mọi người một lần nữa". Được biết lý do xin lỗi liên quan tới lùm xùm tranh chấp tải sản của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Dù không liên quan nhưng Linh Tý có nhiều phát ngộ gây tranh cãi, bức xúc.

Từ đó, r ất nhiều người tò mò về thân thế, cuộc sống hiện tại của Linh Tý.

Sự cố mất giọng không theo được cải lương và nỗ lực khẳng định vị trí trong nghề

Linh Tý được biết đến là con trai đầu của cặp nghệ sĩ cải lương danh tiếng Linh Tâm – Cẩm Thu. Anh sinh năm 1984 tại An Giang.

Từ nhỏ, Linh Tý đã được cha mẹ tạo điều kiện cho lên sân khấu biểu diễn và anh cũng sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất, ca hát. Anh còn được gọi là thần đồng cải lương. Nam diễn viên dù còn nhỏ tuổi nhưng đã hát được các bài vọng cổ như Bài ca tìm mẹ, Tình yêu và nước mắt, Tháp đoạn hồn…

Linh Tý hồi bé

Anh thường vào vai con của những nghệ sĩ nổi danh, gạo cộ, góp mặt trong nhiều video cải lương hay các vở trên truyền hình

Tuy nhiên, đến tuổi dậy thì, Linh Tý vỡ giọng, không thể hát được cải lương nữa nên không thể theo nghề. Sau một thời gian hoang mang, anh quyết định chuyển sang làm diễn viên để vẫn giữ được đam mê với sân khấu.

11 tuổi, Linh Tý đã đóng bộ phim truyền hình đầu tiên là phim Giã từ dĩ vãng, gây tiếng vang lớn.

Tiếp đó, anh liên tục tự đi casting để có cơ hội làm nghề. Anh tham gia nhiều phim như Những cơn mưa tình yêu, Lời nguyền lúc 0 giờ, Lật mặt hung thủ, Cậu bé nước Nam, Hương đồng nội… Anh dẫn khẳng định năng lực diễn xuất của mình, vượt qua nhiều rào cản, định kiến về việc là con nhà nòi và có chỗ đứng trong nghề.

Ngoài ra, Linh Tý còn đi hát với nghệ danh Kim Gia Huy cũng là cái tên ăn khách ở miền Tây với dòng nhạc trẻ sôi động.

Gia đình Linh Tâm

Một thời nổi loạn và gia đình hiện tại, sở hữu hai căn nhà

Linh Tý từng có thời gian khá nổi loạn. Năm 16 tuổi, Linh Tý vẫn chưa được chạy xe đạp đi học vì từ nhỏ đều có người đưa rước đến các điểm diễn hay đến trường. Có lần, vì quyết có được chiếc xe đạp, Linh Tý gây áp lực với bố mẹ bằng cách bỏ đi biệt hai tuần khiến cả nhà phải tìm kiếm.

Thời gian đó, anh trốn ở Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM, xin phụ dạy ở một lớp nhảy để có tiền ăn. Linh Tâm và Cẩm Thu phải mua chiếc xe đạp theo ý của Linh Tý và tìm con về nhà.

Tiếp đó, Linh Tý từng bỏ nhà đi bụi cùng người yêu là ca sĩ Hà My (cháu gái danh ca Thái Châu) gần 3 năm. Thời gian này, hôn nhân của Linh Tâm và Cẩm Thu cũng đang lục đục nên không thể khuyên bảo được con trai.

Linh Tý và Bích Trâm

Ca sĩ Hà My từng tâm sự trên báo chí rằng, cô tứng sống như vợ chồng với Linh Tý trong ba năm dù bị cha mẹ hai bên ngăn cản. Sau ba năm chung sống, cả hai nảy sinh mâu thuẫn, rạn nứt và chia tay. Linh Tý lại trở về nhà.

Lúc này, hôn nhân của cha mẹ đã đổ vỡ, Linh Tý hụt hẫng, mất phương hướng và trầm cảm, đóng cửa ngồi ở nhà không nói chuyện, không ăn uống và chỉ nghĩ về bản thân cùng gia đình mình.

Đã có lúc, Linh Tý nghĩ tới việc chạy xe ôm để kiếm sống nhưng vì muốn cha mẹ thấy mình trưởng thành nên anh vẫn bám trụ với nghề. Anh nhận các vai phụ ở khắp các đoàn kịch, phim truyền hình để vươn lên.

Linh Tý thực sự thay đổi, tìm được hạnh phúc khi gặp được diễn viên Bích Trâm. Sự chững chạc, tình yêu thương của cô giúp anh tìm lại chính mình. Cả hai thường xuyên đi đóng phim, kịch nói chung.

Năm 2012, Linh Tý và Bích Trâm kết hôn. Ít lâu sau, vợ chồng Linh Tý có được cô con gái đầu lòng trong niềm vui của cả nhà.

Hiện tại, do công việc đi diễn không còn ổn định nên vợ chồng Linh Tý, Bích Trâm kinh doanh riêng. Bích Trâm bán hàng online kiếm khá được. Nhờ có vốn, vợ chồng Linh Tý mới đây đã khai trương một quán bún bò, được nhiều cư dân mạng, khán giả kéo tới ủng hộ.

Được biết, trong thời gian qua, vợ chồng Linh Tý – Bích Trâm khá nổi tiếng trên mạng xã hội với uy tín trong việc đứng ra bênh vực Hồng Loan con nuôi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nhờ đó, công việc buôn bán, làm ăn của vợ chồng anh phát triển theo và hiện tại cũng sở hữu hai căn nhà.