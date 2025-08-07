Nam nghệ sĩ Việt đình đám xác nhận làm bố đơn thân sau gần 3 tháng công bố có vợ, có con

Mới đây, Hòa Hiệp lại tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái ngầm xác nhận anh và vợ đã đường ai nấy đi sau 3 tháng công khai.

Cụ thể nam nghệ sĩ viết trên trang cá nhân: “Làm cha đã khó, làm cha đơn thân lại càng không dễ. Nhưng mỗi bước con đi, mỗi tiếng con cười… chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để ba vững vàng tiến bước.

Dù hành trình này nhiều thử thách, ba vẫn chọn yêu thương bằng tất cả những gì mình có – bởi chỉ cần con khôn lớn khoẻ mạnh, mọi vất vả của ba đều xứng đáng. Ba yêu con trai Louis của ba” - dòng trạng thái này của Hòa Hiệp được đăng tải vào lúc gần sáng ngày 7/8/2025.

Hòa Hiệp đăng hình ảnh với con trai và dòng status cho biết, mình làm bố đơn thân.

Như vậy, theo chia sẻ của Hòa Hiệp thì anh hiện đang một mình chăm sóc con nhỏ hơn 1 tuổi, không có người phụ nữ nào bên cạnh. Trước đó, ngày 6/8, nam nghệ sĩ cũng khiến mọi người quan tâm khi chia sẻ một dòng trạng thái đầy tâm trạng được cho là gửi "bà xã" ở phương xa.

Anh viết: "Em à! Anh vừa phải chăm con, vừa kinh doanh, vừa làm nghệ thuật, vừa cân bằng tình cảm và vừa phải báo hiếu cha mẹ. Nếu em cố tình không muốn hiểu anh đành chịu. Anh rất mệt mỏi".

Có vẻ việc làm cha đơn thân khiến nam nghệ sĩ mệt mỏi cộng thêm trách nhiệm kinh doanh và duy trì sự nghiệp nghệ thuật lại càng áp lực. Bên cạnh đó, bổn phận báo hiếu cha mẹ càng khiến quỹ thời gian của Hòa Hiệp trở nên eo hẹp.

Cuối tháng 5/2025, Hòa Hiệp xác nhận đã lập gia đình. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ với báo giới thì bà xã anh là Việt kiều, hiện sống ở nước ngoài. Hai người đã bên nhau khoảng 2 năm, có nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian hẹn hò, nhưng do khoảng cách xa xôi nên thi thoảng xảy ra hiểu lầm, mâu thuẫn.

Dù vậy thì họ vẫn chọn ở lại cùng nhau, gắn bó và xây dựng tổ ấm. Trên facebook, Hòa Hiệp thường xuyên đăng những dòng status động viên vợ vượt qua thử thách, đợi anh thêm một thời gian nữa để gia đình sum họp.

Cách đây không lâu, trong bữa tiệc công khai con trai, Hòa Hiệp cảm ơn mẹ của bé nhưng không tiết lộ diện mạo cũng như danh tính cô. Nam diễn viên giải thích nửa kia không thuộc giới showbiz, ngại xuất hiện trước truyền thông.

Hòa Hiệp sinh năm 1982 được biết đến là một diễn viên, người dẫn chương trình. Anh được khán giả yêu mến đặt tên “Hoàng tử mắt hí”. Ngoài nghệ thuật, nam nghệ sĩ còn mát tay trong công việc kinh doanh. Nhờ vậy, anh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hòa Hiệp cũng nổi tiếng là người con hiếu thảo. Một tay anh chăm lo cho gia đình. Nhiều năm trước, anh mua 1 dãy nhà trọ để cho thuê, và dùng toàn bộ số tiền này để cha mẹ an hưởng tuổi già. Ngoài ra, khi mẹ bệnh nặng, liên tục phải phẫu thuật, anh tận tình cứu chữa, chăm sóc, không tiếc tiền để mẹ vượt qua cơn nguy hiểm.