Dàn nghệ sĩ Italy đưa kiệt tác opera "La Traviata" tới Hà Nội: Chiếc đèn chùm khổng lồ rộng 4m, cao 5m phủ kín sân khấu gây chú ý

Đây là lần đầu tiên Nhà hát Hồ Gươm hợp tác với Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Italia) để dàn dựng và biểu diễn một vở opera đã trở nên quen thuộc với công chúng. Trước đó, Nhà hát Hồ Gươm cũng đã hợp tác với Nhà hát Nhạc vũ kịch dàn dựng, biểu diễn vở opera này vào năm 2025.

Việc tiếp tục đầu tư với quy mô lớn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ trong các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm, đồng thời phản ánh nhu cầu thưởng thức nghệ thuật hàn lâm ngày càng cao của công chúng Việt Nam.

Đối với những người yêu nghệ thuật hàn lâm, việc được thưởng thức nhiều phiên bản của cùng một tác phẩm luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi mỗi nghệ sĩ, mỗi nhà hát và mỗi đoàn nghệ thuật đều mang đến những cách diễn giải riêng, tạo nên những trải nghiệm và cảm xúc khác biệt sau mỗi đêm diễn.

Lần này, câu chuyện về Violetta, Alfredo và Germont sẽ được các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste - nhà hát đầu tiên trên thế giới mang tên nhà soạn nhạc Giuseppe Verdi - thể hiện trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình được đầu tư chỉn chu kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất. Đáng chú ý, ê-kíp đã chế tác một chiếc đèn chùm khổng lồ dành riêng cho sân khấu. Với kích thước ấn tượng rộng 4 m, cao hơn 5m, bao trùm gần như toàn bộ không gian biểu diễn, chiếc đèn được sản xuất ngay tại Việt Nam theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật khắt khe của nhà thiết kế người Ý. Đây không chỉ là một đạo cụ sân khấu mà còn là điểm nhấn thị giác quan trọng, góp phần tái hiện không gian sang trọng, lộng lẫy đặc trưng của vở opera La Traviata.

Chia sẻ về sự kiện này, Lãnh đạo Nhà hát Hồ Gươm cho biết: “Sự kiện này là lời minh chứng rõ ràng nhất cho việc Nhà hát Hồ Gươm sở hữu cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh và tiêu chuẩn vận hành đạt đẳng cấp quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu kỹ thuật vô cùng khắt khe của các đoàn nghệ thuật lớn trên thế giới.

Ở tầm nhìn rộng hơn, đây không chỉ là niềm tự hào riêng của Nhà hát mà còn góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia. Bước đi này định vị Việt Nam là một điểm đến văn hóa an toàn, văn minh, hiện đại và giàu tiềm năng phát triển nghệ thuật đỉnh cao.

Thành công từ chuyến lưu diễn lần này chắc chắn sẽ tạo niềm tin lớn cho các ngôi sao hàn lâm quốc tế khác, đưa Việt Nam trở thành một lựa chọn ưu tiên trong hành trình lưu diễn châu Á của họ trong tương lai. Thành công của những kiệt tác nguyên bản tại đây là lời khẳng định Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực trở thành điểm đến an toàn, văn minh và đẳng cấp trên bản đồ nghệ thuật hàn lâm thế giới".

Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 24/7/2026 tại Hà Nội, đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste sẽ chia sẻ về lịch sử hơn 225 năm của một trong những nhà hát opera lâu đời nhất thế giới vẫn duy trì hoạt động liên tục đến ngày nay.

Được khánh thành năm 1801, Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste là nơi gắn liền với nhiều tên tuổi lớn của nghệ thuật opera và giao hưởng thế giới như Herbert von Karajan, Claudio Abbado, Leonard Bernstein, Riccardo Muti, Daniel Oren... Đồng hành trong chuyến lưu diễn lần này là Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Hợp xướng Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste cùng nhạc trưởng, nghệ sĩ piano Vanessa Benelli Mosell.

Tham dự buổi gặp gỡ báo chí có đại diện Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste, gồm: Đại diện Nhà hát Hồ Gươm; Đại diện Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste: ông Platon Bardhi; ông Marco Devescovi; bà Elena Piñuela. Nghệ sĩ Nguyễn Bảo Anh - Giám đốc Nghệ thuật Saigon Philharmonic Orchestra (SPO), phụ trách điều phối chương trình.