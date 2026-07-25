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Bị fake ảnh đưa bạn gái đi mua sắm tại khu nhà giàu, Lamine Yamal tự tay tung ảnh 'real' hẹn hò cực ngọt giữa tâm điểm tranh cãi

| | Lifestyle

Sau chức vô địch World Cup 2026 của tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal và bạn gái Inés García Santos tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Theo truyền thông quốc tế, Lamine Yamal và Inés García Santos mới đây được nhìn thấy xuất hiện cùng nhau tại một số cửa hàng thời trang và trang sức cao cấp trong kỳ nghỉ sau World Cup. Dù không có nhiều hình ảnh được công bố, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Tuy nhiên, cũng nhiều bình luận nghi ngờ loạt ảnh này là do AI tạo nên bởi những dấu hiệu chỉnh sửa trong ảnh.

Ảnh do AI tạo ra đang làm dấy lên tranh cãi xung quanh Yamal và bạn gái (Nguồn: AthleteVanity)Ảnh do AI tạo ra đang làm dấy lên tranh cãi xung quanh Yamal và bạn gái (Nguồn: AthleteVanity)Ảnh do AI tạo ra đang làm dấy lên tranh cãi xung quanh Yamal và bạn gái (Nguồn: AthleteVanity)

Không để bị đồn đoán, chiều 24/7, Lamine Yamal đã tự tay đăng những hình ảnh hẹn hò cùng bạn gái lên Instagram cá nhân có 57 triệu lượt theo dõi. Trong ảnh, Yamal đeo kính râm cực ngầu, tận hưởng buổi cafe vui vẻ bên bạn gái xinh đẹp. Nữ người mẫu Inés García diện áo phông vàng nổi bật kết hợp cùng quần short thời thượng khoe chân dài, vóc dáng mảnh mai, xinh đẹp.

Yamal và bạn gái hẹn hò đời thực

Đây là lần hiếm hoi cặp đôi xuất hiện công khai sau khi Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới. Trước đó, cả hai đã gây sốt với những khoảnh khắc ôm hôn, ăn mừng ngay trên sân sau trận chung kết, chính thức công khai mối quan hệ trước hàng triệu người hâm mộ.

Việc tiếp tục đồng hành cùng nhau cũng được xem là lời đáp trả gián tiếp trước hàng loạt tin đồn bủa vây Inés García trong những ngày qua. Kể từ khi chuyện tình với Yamal được biết đến rộng rãi, Inés liên tục trở thành mục tiêu công kích trên mạng xã hội. Không ít tài khoản đặt nghi vấn cô đến với ngôi sao trẻ của Barcelona vì danh tiếng hay khối tài sản mà anh sở hữu. Thậm chí, một số người còn đào lại những thông tin trong quá khứ để chỉ trích cô.

Tuy nhiên, phần lớn các cáo buộc này đều chỉ xuất phát từ những suy đoán trên mạng và chưa có bằng chứng xác thực. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội, Inés García đã phải lên tiếng trên Instagram. Người đẹp Tây Ban Nha đính chính về một vụ việc khác khi một tài khoản giả mạo trên mạng xã hội X đăng tải "tâm thư" được cho là của cô. Bài viết nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người lầm tưởng là phát ngôn chính thức.

Inés sau đó khẳng định cô không sử dụng mạng xã hội X, đồng thời cho biết hiện chỉ hoạt động trên Instagram và TikTok. Người đẹp cũng cảnh báo người hâm mộ không nên tin vào những tài khoản mạo danh.

Yamal đăng ảnh bạn gái giữa tranh cãi đời tư

Trong khi bạn gái liên tục vướng vào những tranh cãi ngoài sân cỏ, Lamine Yamal vẫn giữ thái độ im lặng. Tiền đạo 19 tuổi không bình luận về các tin đồn liên quan đến đời tư, thay vào đó chỉ chia sẻ những khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch World Cup cùng gia đình, đồng đội và những người thân thiết.

Sau mùa hè rực rỡ cùng tuyển Tây Ban Nha, Yamal không chỉ trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới mà cả cuộc sống riêng của anh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Và với sức hút ngày càng lớn của thần đồng Barcelona, mọi động thái của anh cùng bạn gái Inés García Santos vẫn được truyền thông và người hâm mộ theo dõi sát sao.

NSƯT ăn lá cây để cầm cự qua ngày giờ là Phó Chủ tịch, ở biệt thự 21 tỷ ngay khu nhà giàu TP.HCM

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

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