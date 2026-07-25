Lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN Cup áp dụng luật gắt như World Cup: Che miệng tranh cãi có thể nhận ngay thẻ đỏ!

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức công bố hàng loạt thay đổi đột phá trong thể thức và quy định thi đấu tại giải vô địch khu vực – ASEAN Cup 2026. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên nghiệp và tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, giải đấu năm nay sẽ tiên phong áp dụng các quy định mới từ FIFA và IFAB (Hội đồng Luật bóng đá Quốc tế), hứa hẹn mang đến những trận cầu gay kịch, tốc độ và minh bạch hơn.

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt cải cách này là các biện pháp siết chặt kỷ luật và hành vi ứng xử trên sân. Trong đó, quy định nghiêm cấm cầu thủ dùng tay, cánh tay hoặc áo đấu che miệng khi xảy ra va chạm, tranh cãi gay gắt với đối phương hoặc trọng tài được xem là bước đi mạnh tay. Hành vi này có thể dẫn đến một tấm thẻ đỏ trực tiếp nếu trọng tài xác định có dấu hiệu vi phạm hoặc xúc phạm. Bên cạnh đó, nhằm chấm dứt tình trạng "vây hãm" trọng tài, AFF quy định chỉ duy nhất đội trưởng mới có quyền tiếp cận và trao đổi với vua áo đen. Những trường hợp tự ý bỏ rời sân để phản đối quyết định của trọng tài cũng sẽ lập tức bị truất quyền thi đấu.

ASEAN Cup 2026 áp dụng hàng loạt những quy định mới giống như vừa thực hiện ở World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

Song song với việc chấn chỉnh văn hóa ứng xử, ASEAN Cup 2026 cũng tuyên chiến triệt để với nạn câu giờ bằng cách đưa vào vận hành các "đồng hồ đếm ngược":

Quy tắc 5 giây cho phát bóng và ném biên: Trọng tài sẽ giơ tay đếm ngược 5 giây ở các tình huống ném biên hoặc phát bóng lên từ cầu môn. Nếu quá thời gian quy định bóng vẫn chưa vào cuộc, quyền lợi sẽ thuộc về đội đối phương.

10 giây cho các tình huống thay người: Cầu thủ bị thay ra có tối đa 10 giây để rời sân. Việc cố tình kéo dài thời gian sẽ khiến người vào thay phải ngồi chờ ít nhất 1 phút sau khi trận đấu đã tái khởi động mới được phép bước vào đường pitch.

Rời sân ít nhất 1 phút khi chăm sóc y tế: Ngoại trừ thủ môn hoặc trường hợp đối phương bị phạt thẻ do phạm lỗi trực tiếp, cầu thủ cần sự hỗ trợ của y tế bắt buộc phải rời sân tối thiểu 1 phút. Đặc biệt, ban huấn luyện hoàn toàn bị cấm lợi dụng khoảng thời gian tạm dừng này để truyền đạt chỉ đạo chiến thuật.

Không chỉ dừng lại ở luật thi đấu, chất lượng hạ tầng cũng được nâng lên mức tối đa. Công nghệ VAR sẽ chính thức phủ sóng toàn bộ giải đấu ngay từ vòng bảng thay vì chỉ xuất hiện ở giai đoạn knock-out như trước. Đồng thời, AFF khẳng định sẽ tước quyền tổ chức trận đấu trên sân nhà đối với bất kỳ liên đoàn thành viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn khắt khe về mặt cỏ, hệ thống chiếu sáng và phòng chức năng.

Việc đồng bộ hóa các "luật thép" tiêu chuẩn World Cup hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ ASEAN Cup 2026 sôi động, công bằng và giảm thiểu tối đa thời gian bóng chết cho người hâm mộ toàn khu vực.