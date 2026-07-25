Hoa hậu quê miền Trung đăng quang năm 18 tuổi, nói chuyện còn vụng về nhưng có một điểm không thể chê

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi mới 18 tuổi, Tiểu Vy từng khiến nhiều người bất ngờ bởi vẻ đẹp trong trẻo cùng thần thái nổi bật. Tuy nhiên, ở thời điểm ấy, nàng hậu quê Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) cũng không ít lần trở thành tâm điểm bàn tán vì cách trả lời phỏng vấn còn ngây ngô, diễn đạt vụng về trước truyền thông.

Sau gần 8 năm, điều khiến công chúng nhìn nhận Tiểu Vy ngoài nhan sắc ngày càng mặn mà, đời tư kín tiếng, mà là sự bền bỉ trong hành trình hoạt động xã hội. Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn âm thầm góp mặt trong nhiều hoạt động thiện nguyện.

Tiểu Vy bền bỉ duy trì các hoạt động thiện nguyện trong dự án "Vy ơi". (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi đăng quang, Tiểu Vy đã tham gia hàng loạt chương trình vì cộng đồng do báo Tiền Phong, Quỹ Hoa hậu Việt Nam và nhiều tổ chức xã hội phát động. Người đẹp nhiều lần đến các vùng sâu vùng xa, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi trẻ em mồ côi, người già neo đơn và đồng hành cùng các chiến dịch hiến máu, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Tiểu Vy tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, quyên góp nhu yếu phẩm, phát lương thực cho người dân gặp khó khăn và góp mặt trong nhiều chương trình gây quỹ. Sau đó, cô cũng liên tục xuất hiện tại các hoạt động cứu trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ ở miền Trung - nơi cô sinh ra và lớn lên.

Không chỉ tham gia với tư cách khách mời, Tiểu Vy thường trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các đoàn thiện nguyện trao quà, thăm hỏi người dân. Hình ảnh nàng hậu giản dị, không ngại di chuyển đến những địa bàn khó khăn nhiều lần nhận được lời khen từ khán giả.

Bên cạnh đó, Tiểu Vy cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình truyền cảm hứng dành cho thanh thiếu niên, hoạt động vì phụ nữ và trẻ em. Mỗi năm, lịch trình của cô luôn xen kẽ giữa các dự án nghệ thuật và những chương trình cộng đồng, dù không phải hoạt động nào cũng được truyền thông rầm rộ.

Thực tế, Tiểu Vy chưa bao giờ được xem là hoa hậu có khả năng ăn nói xuất sắc. Nếu nhìn lại chặng đường từ cô gái 18 tuổi còn nhiều bỡ ngỡ đến Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 26, Tiểu Vy có thể chưa phải người giỏi ứng biến nhất, cũng không phải nàng hậu tạo nhiều tranh luận nhất. Song, có một điều hiếm ai phủ nhận là sự chỉn chu, nghiêm túc và bền bỉ trong các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua.

Tiểu Vy duy trì hoạt động thiện nguyện sau nhiều năm đăng quang Hoa hậu.

Không chỉ đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện của nhiều tổ chức, Tiểu Vy còn xây dựng dự án cộng đồng mang tên "Vy ơi" . Đây là chuỗi hoạt động được cô duy trì trong nhiều năm, hướng đến trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều địa phương.

Thông qua dự án, nàng hậu trực tiếp đến thăm hỏi, trao nhu yếu phẩm, học bổng, quà tặng và động viên những hoàn cảnh kém may mắn. Thay vì chỉ xuất hiện trong các sự kiện mang tính hình thức, Tiểu Vy nhiều lần tự mình đến tận nơi để gặp gỡ người dân, lắng nghe những câu chuyện đời thường và lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng những hành động thiết thực.