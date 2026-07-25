Tình hình mẹ Hoài Linh hiện tại

Mới đây, em trai nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ một bức hình anh vừa chụp mẹ ruột tại nhà riêng. Nam ca sĩ bày tỏ ngắn gọn: "Hôm nay chụp hình cho Mẹ em. Mẹ có nhìn trẻ không ạ?".

Mẹ Hoài Linh hiện tại

Trong bức hình, mẹ Dương Triệu Vũ và Hoài Linh ngồi trên chiếc giường quen thuộc tại căn nhà riêng của gia đình bà. Dù các con cái đều giàu có, thành đạt và có nhiều bất động sản khác từ Việt Nam ra nước ngoài nhưng bà vẫn chỉ sống trong căn nhà hẻm tại TP.HCM suốt hàng chục năm qua.

Các con cái mỗi khi về nhà đều lên tận phòng thăm mẹ, tạo nên hình ảnh quen thuộc về chiếc giường giản dị của bà.

Căn nhà của gia đình Hoài Linh rất giản dị, không quá bề thế, rộng lớn kiểu biệt thự, chỉ là một căn nhà ở bình thường, cầu thang cũng nhỏ và đơn sơ, bàn ăn ở ngay cùng phòng khách do diện tích không lớn.

Tuy nhiên, căn nhà lại khá ấm cúng và sạch sẽ do có người lau dọn thường xuyên, nhìn đúng nghĩa căn nhà cho một gia đình bình thường. Mẹ Hoài Linh tuổi cao nên anh thuê một giúp việc về để chăm lo cho bà những lúc con cái vắng nhà.

Đây cũng chính là căn nhà mà bố mẹ Hoài Linh sống nhiều năm qua kể từ khi về lại Việt Nam. Gia đình, anh em Hoài Linh cũng thường xuyên tụ tập ở đây.

Dù đã ở tuổi gần 90 nhưng mẹ Dương Triệu Vũ và Hoài Linh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Trong bức ảnh chụp mới nhất này, bà vẫn tươi tắn và đẹp lão.

Được biết, cả Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đều rất có hiếu và thương mẹ, thường xuyên tới thăm mẹ và đưa mẹ đi chơi.

Trong thời gian gần đây, Dương Triệu Vũ thường xuyên chia sẻ những đoạn clip, hình ảnh quay lại cảnh anh chị em trong nhà quây quần cùng mẹ, dẫn mẹ đi tiệc, thăm mộ bố.

Bản thân Hoài Linh là người rất bận rộn nhưng lúc này dành khá nhiều thời gian cho mẹ. Thậm chí về ở cùng mẹ không sống ở nhà thờ Tổ nữa.

Mẹ ruột Hoài Linh và Dương Triệu Vũ tên là Nguyễn Thị Lệ Phương, sinh năm 1939. Dù không theo nghệ thuật nhưng bà lại rất yêu ca hát và truyền tình yêu đó cho các con. Từng có lần, Hoài Linh mời mẹ lên sân khấu hát vì biết bà rất mê hát.