Nam thần VTV yêu một người suốt hơn 20 năm: Chưa từng ồn ào tình ái, sở hữu villa biệt thự ê hề

Mạnh Trường là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Anh ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim như Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau... Với ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất đa dạng, Mạnh Trường luôn nằm trong nhóm nam diễn viên được khán giả yêu mến của phim truyền hình Việt.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, nam diễn viên và bà xã vẫn giữ được sự gắn bó, đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, trở thành một trong những gia đình được yêu thích của Vbiz.

Mạnh Trường là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ Việt Nam. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Nhắc đến những cặp đôi bền chặt của showbiz Việt, Mạnh Trường và bà xã Lan Phương luôn là cái tên được nhiều khán giả nhắc tới. Sau hơn 20 năm đồng hành kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cả hai hiện có cuộc sống viên mãn bên các con và khối tài sản đáng ngưỡng mộ, trong đó có nhiều bất động sản giá trị.

Mạnh Trường và Lan Phương quen nhau từ khi còn học cấp 3 tại Hà Nội. Trải qua quãng thời gian dài yêu nhau, cặp đôi quyết định về chung một nhà vào năm 2008. Khi giao lưu với truyền thông, nam diễn viên luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho bà xã.

Mạnh Trường và Lan Phương quen nhau từ khi còn học cấp 3 tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Ảnh: FBNV

Đến nay, cặp đôi đã có 3 người con gồm 2 trai, 1 gái. Ảnh: FBNV

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mạnh Trường từng chia sẻ bà xã chính là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và ủng hộ anh trong công việc cũng như cuộc sống. Dù không hoạt động nghệ thuật, Lan Phương thường xuyên chăm lo gia đình để chồng yên tâm theo đuổi sự nghiệp.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên nhiều lần công khai bày tỏ tình cảm dành cho vợ vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay lễ tình nhân. Những chia sẻ giản dị nhưng chân thành của Mạnh Trường khiến nhiều khán giả dành cho anh biệt danh là một trong những "ông chồng yêu vợ nhất nhì Vbiz".

Mạnh Trường từng chia sẻ bà xã chính là hậu phương vững chắc, giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp. Ảnh: FBNV

Hiện tại, vợ chồng Mạnh Trường có cuộc sống sung túc bên 3 người con. Cặp đôi vừa mới dọn về sống tại căn biệt thự mới ở Hưng Yên. Theo những hình ảnh được nam diễn viên chia sẻ, ngôi nhà có quy mô 5 tầng, sở hữu 3 mặt tiền và được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng với tông màu trung tính. Không gian bên trong sử dụng nhiều vật liệu gỗ, đá và hệ cửa kính lớn để đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi như một khách sạn cao cấp. Giá trị căn biệt thự được nhiều nguồn ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Bên cạnh căn nhà chính, Mạnh Trường còn sở hữu biệt thự nghỉ dưỡng tại vùng ven Hà Nội. Nam diễn viên nhiều lần chia sẻ đây là nơi cả gia đình dành thời gian nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần, tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Ngoài hoạt động diễn xuất, Mạnh Trường còn kinh doanh và đầu tư vào bất động sản. Đây được xem là một trong những nguồn thu nhập giúp anh xây dựng cuộc sống ổn định sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Cặp đôi vừa mới dọn về sống tại căn biệt thự mới ở Hưng Yên. Ảnh: FBNV