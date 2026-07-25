Cô gái duy nhất được Mỹ Tâm công khai khen ngợi nhan sắc: Visual tạc bởi ánh trăng, Hằng Nga cũng không sánh bằng

Dù mới hoạt động nghệ thuật trong vài năm trở lại đây, Lamoon đã nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt trẻ được công chúng chú ý nhờ sự đa năng. Cô ghi dấu ấn khi hoạt động ở cả lĩnh vực ca hát lẫn diễn xuất, đặc biệt ở bộ phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối. Xây dựng sự nghiệp với hình tượng nghệ sĩ "sạch", Lamoon từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có thực lực, sở hữu nguồn năng lượng tích cực cùng phong cách trong trẻo, nhẹ nhàng.

Bên cạnh tài năng, nhan sắc cũng là yếu tố giúp Lamoon ngày càng có chỗ đứng trong lòng khán giả. Nữ nghệ sĩ sở hữu gương mặt thanh tú với những đường nét hài hòa, đôi mắt 1 mí sắc sảo, sống mũi cao cùng nụ cười duyên dáng khiến người xem khó rời mắt. Visual của cô được nhận xét mang vẻ đẹp thuần khiết, mong manh, vừa có nét ngọt ngào của "nàng thơ" vừa toát lên khí chất sang trọng. Không chỉ vậy, Lamoon còn sở hữu vóc dáng cao ráo, cân đối với đôi chân thon dài và đường cong chữ S, đủ để nhiều người ví cô có tố chất của một hoa hậu mỗi lần xuất hiện trước công chúng.

Nhan sắc ấy thậm chí còn khiến Mỹ Tâm, ngôi sao vốn rất hiếm khi công khai nhận xét ngoại hình của người khác, phải dành lời khen trực tiếp. Tại vòng vé vàng của Vietnam Idol 2023, Lamoon xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục thủy thủ trẻ trung và nhí nhảnh. Ngay khi nhìn thấy cô, Mỹ Tâm không giấu được sự ngạc nhiên và thốt lên: "Tại sao xinh đẹp vậy?" . Lời khen bất ngờ từ nữ giám khảo khiến Lamoon đứng hình trong vài giây, chỉ biết cười ngượng ngùng vì bối rối. Phản ứng dễ thương của Lamoon đã làm Mỹ Tâm cùng 2 giám khảo khác là Huy Tuấn và Nguyễn Quang Dũng phải bật cười thích thú.

Không ít người cho rằng lời khen của Mỹ Tâm hoàn toàn có cơ sở, bởi Lamoon sở hữu nhan sắc đậm chất điện ảnh nhưng vẫn phù hợp tiêu chuẩn beauty queen. Đặc biệt, sau khi chương trình Em Xinh Say Hi lên sóng, visual của cô càng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Trong tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa, tạo hình cổ trang cách điệu đã giúp Lamoon tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội. Đông đảo cư dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc "thoát tục" của nữ nghệ sĩ, ví cô như Hằng Nga bước xuống từ cung trăng hay "ánh nguyệt hóa thành người.

Tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, Lamoon sinh năm 2003 và là một trong những nghệ sĩ Gen Z theo đuổi song song ca hát lẫn diễn xuất. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua Vietnam Idol 2023, cô đã đỗ Á khoa ngành Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Chính nền tảng đào tạo bài bản này đã giúp Lamoon sớm định hình mục tiêu phát triển lâu dài với màn ảnh, thay vì chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc.

Dù chưa sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ, Lamoon vẫn được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng của thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2025, cô chính thức chạm ngõ điện ảnh với vai Út Khờ trong Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Được lựa chọn sau khi đạo diễn theo dõi hành trình của cô tại Vietnam Idol, Lamoon gây ấn tượng bằng lối diễn tự nhiên, mộc mạc cùng khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ánh mắt. Dù chỉ đảm nhận tuyến vai phụ, nhân vật Út Khờ vẫn để lại nhiều cảm xúc cho khán giả nhờ hình ảnh cô gái Nam Bộ hồn hậu, giàu tình cảm giữa bối cảnh chiến tranh khốc liệt.

Cũng trong năm 2025, Lamoon góp mặt trong bộ phim điện ảnh Yêu Nhầm Bạn Thân với vai ca sĩ Mỹ Sơn. Tuy chỉ là một vai khách mời có thời lượng xuất hiện không nhiều, đây vẫn là dấu mốc cho thấy nữ nghệ sĩ bắt đầu được các nhà làm phim chú ý sau thành công từ Vietnam Idol. Đến năm 2026, Lamoon chưa có thêm tác phẩm điện ảnh hay truyền hình mới ra mắt, song cô vẫn được nhiều khán giả và giới chuyên môn kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt Gen Z kế cận của màn ảnh Việt nhờ lợi thế được đào tạo chuyên nghiệp, ngoại hình sáng màn ảnh và khả năng diễn xuất giàu cảm xúc.

Song song với diễn xuất, Lamoon vẫn duy trì các hoạt động âm nhạc. Sau khi ghi dấu ấn tại Vietnam Idol, cô tiếp tục tham gia Em Xinh Say Hi và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của chương trình. Ở thời điểm hiện tại, Lamoon chưa bật mí thêm dự án phim ảnh nào sắp tới nhưng cô vẫn là một trong những gương mặt nổi bật đại diễn lứa nghệ sĩ trẻ của Vbiz.