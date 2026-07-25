Mảnh ghép giúp trải nghiệm gập mở hoàn thiện hơn trên dòng dòng Galaxy Z Fold8 Ultra

Năm nay đã là thế hệ thứ 8 của dòng smartphone gập Samsung, dòng Z Fold qua từng năm luôn có những cải tiến để có thể ngày một hoàn thiện hơn nữa trải nghiệm gập mở khi sử dụng, để xứng đáng là sản phẩm cho người dùng phân khúc cao. Và điều gì đến cũng đã đến, ở thế hệ Z Fold mới này Samsung đã thêm vào một loại vật liệu mới, làm "thay đổi cuộc chơi" trong thời gian tới, đó chính là Titan, thứ vật liệu cao cấp đắt tiền dùng cho hàng không và vũ trụ.

Trên tất cả, trải nghiệm gập mở luôn là thứ quan trọng với người dùng smartphone gập

Theo các khảo sát nghiên cứu uy tín thì trung bình một người dùng thông thường sẽ gập mở tầm 50 – 80 lần một ngày. Nghĩa là khá nhiều chứ không ít như ta nghĩ, đặc biệt nếu như dùng cho công việc thường xuyên, giải trí xem video, sản xuất nội dung, chỉnh sửa hình ảnh… thì còn có thể gập mở nhiều hơn. Chính điều đó cho thấy, trải nghiệm gập mở là một vấn đề quan trọng, nó như cánh cửa đầu tiên, như ấn tượng ban sơ để đưa người dùng vào một thế giới công nghệ phục vụ tối cao cho nhu cầu cá nhân và công việc.

Vậy thì trải nghiệm gập mở của người dùng smartphone gập thường có thiên hướng thế nào? Đa số quan tâm đến độ thuận tiện, nhẹ nhàng, uyển chuyển và "chắc tay" khi mở ra hoặc gập lại. Bên cạnh đó là khả năng "cứng cáp" khi thực hiện các flex mode như dựng để quay phim, chụp hình. Theo khảo sát thì đa số đều lo ngại về "nếp gấp" mà hình, tạo ra do công nghệ gập mở, nhưng thực tế, hơn 80% người dùng đều "quên" mất sự hiện diện của nó sau vài tuần sử dụng. Lý do là đa số đều dùng smartphone ở góc nhìn chính diện, ít khi nhìn nghiêng hay xéo và một điều rất hay nữa của con người đó là khả năng thích nghi, "dùng lâu hóa quen", dùng nhiều sẽ quen dần, trải nghiệm sẽ ngày càng tốt hơn.

Thế hệ điện thoại gập mới của Samsung mang đến trải nghiệm gập mở tự nhiên, dễ dàng nhưng vẫn chắc chắn

Không chỉ có trải nghiệm gập mở, trải nghiệm với màn hình cũng là điều khiến người dùng "quyết" chọn một chiếc smartphone màn hình gập hay không. Chắc chắn một điều rằng, khi đã làm màn hình qua nhiều năm, bổ sung khắc phục những điểm yếu, màn hình trên Z Fold thế hệ mới sẽ bền hơn bao giờ hết, nhất là khi nó được thêm vào vật liệu đắt tiền cao cấp ở lần này.

Flex Titanium, "quân bài chiến lược" mang trải nghiệm gập mở và màn hình lên tầm cao mới

Samsung chắc chắn đã ghi nhận những khuyết điểm của màn hình gập những thế hệ đầu và nghiên cứu tìm cách khắc phục, để nó ngày một hoàn thiện hơn. Samsung cũng đã lắng nghe chặt chẽ phản hồi từ người tiêu dùng, nhằm hiểu sâu sắc hơn người dùng thực sự cần gì, muốn gì. Người dùng mong muốn trải nghiệm màn hình đẹp hơn, rộng hơn với nếp gấp màn hình "mờ nhạt" hơn, mà không làm mất đi độ bền hay tính cơ động.

Hẳn nhiên, những thay đổi này phải đến từ kết cấu vật lý, mới có thể giải quyết được vấn đề. Samsung đã tái tư duy lại cách cấu tạo của màn hình gập bằng cách kết hợp các đột phá về công nghệ, vật liệu và kỹ thuật cơ khí. Phương pháp mới này tìm kiếm một loại vật liệu đủ mạnh để chịu được lực tác động bên ngoài, đủ linh hoạt để chịu được việc gập lại nhiều lần và đủ mỏng để vừa vặn trong cấu trúc thiết bị tinh xảo như smartphone. Lời giải là Titan, một loại vật liệu cao cấp dùng cho hàng không vũ trụ cân bằng được nhiều yếu tố trên, đáp ứng được cho nhu cầu gập mở hoàn hảo nhất.

Công nghệ Flex Titanium đáp ứng được cho nhu cầu gập mở hoàn hảo nhất

Với Titan, Samsung đã đưa vật liệu này vào hai thành phần then chốt là màng hợp kim titan và tấm nền titan. Màng hợp kim titan (Titanium-alloy film) là thành phần nâng đỡ màn hình từ bên trong, nằm ngay bên dưới tấm nền OLED. So với màng polymer trước đây, nó mang lại độ cứng cơ học gấp 20 lần. Quy trình cán siêu chính xác (precision rolling process) giúp vật liệu này đạt độ mỏng kỷ lục chỉ bằng khoảng 1/3 độ dày của một sợi tóc người bình thường, từ đó giúp tấm nền hiển thị mỏng hơn. Còn tấm nền titan (Titanium plate) thì nằm bên dưới nằm bên dưới màng hợp kim, đây là một cấu trúc linh hoạt hỗ trợ màn hình từ bên dưới. Cấu trúc mới này tạo ra sự hỗ trợ ổn định hơn bên dưới màn hình khi mở ra, đồng thời vẫn giữ được độ linh hoạt cần thiết để đáp ứng việc gập mở liên tục.

"Bằng cách đưa các lỗ họa tiết vi mô (micro-patterned holes) tinh xảo vào phần gập của tấm nền titan, chúng tôi đã đạt được sự linh hoạt đi kèm với độ bền vững chắc," ông Kyung-Jin Yoo, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Phát triển Sản phẩm Màn hình Di động tại Samsung Display phát biểu. "Sự kết hợp giữa kiến trúc màn hình độ phân giải cao và các vật liệu hữu cơ mới giúp tối đa hóa hiệu suất, sẽ tiếp tục củng cố sức cạnh tranh cho các thiết bị gập Galaxy thế hệ tiếp theo."

Bao giờ cũng vậy, những phát kiến công nghệ luôn mang đến những trải nghiệm ngày một tốt hơn cho người dùng, đó luôn là cái đích đến tối thượng nhất. Flex Titanium sẽ khiến cho dòng Z Fold mới có trải nghiệm gập mở tốt hơn bao giờ hết, có nếp gấp màn hình "gần như là tàng hình" và có độ bền cao hơn nhiều so với thế hệ trước. Đây là một điều đáng mừng và đáng mong chờ ở những dòng smartphone gập năm nay của Samsung.