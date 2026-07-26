Quách Văn Thơm cúi gập người, khóc nức nở tại show Chông Gai

Công diễn 1 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại cũng là lúc vòng loại trừ đầu tiên diễn ra. 14 Casper và Vương Anh Tú trở thành hai anh tài phải dừng chân, để lại nhiều tiếc nuối cho cả các Anh Tài lẫn khán giả theo dõi chương trình. Trong phần loại trừ và chia tay các Anh Tài, một khoảnh khắc của Quách Văn Thơm đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Khoảnh khắc Thơm bật khóc

Trong phần công bố kết quả và chia tay hai Anh Tài phải dừng chân là Vương Anh Tú và 14 Casper, không khí tại trường quay nhanh chóng chùng xuống. Giữa vòng tay của các thành viên, Thơm bất ngờ không thể giữ bình tĩnh. Nam ca sĩ cúi gập người, lấy tay che mặt rồi bật khóc nức nở, gần như không thể ngẩng đầu lên.

Thơm bật khóc nức nở khi nhận kết quả Vương Anh Tú bị loại

Những người ngồi cạnh lập tức quay sang vỗ vai, ôm và liên tục an ủi Thơm. Phản ứng ấy khiến nhiều Anh Tài bất ngờ bởi từ đầu chương trình, thành viên Da LAB thường xuất hiện với dáng vẻ điềm tĩnh, ít nói và hiếm khi để cảm xúc lộ rõ trước đám đông. Vì vậy, khoảnh khắc anh bật khóc khi phải chia tay Vương Anh Tú nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh gây chú ý nhất cuối Công diễn 1.

Hoàng Dũng, người cùng Nhà Hoa Lửa với Thơm và Vương Anh Tú, chia sẻ đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đồng đội bộc lộ cảm xúc mạnh đến vậy. Không chỉ Hoàng Dũng, nhiều thành viên xung quanh cũng tỏ ra bất ngờ khi Thơm vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh sau khi kết quả được công bố.

Thơm được các Anh Tài an ủi

Sau đó, Thơm cho biết đây không phải cảm xúc xuất hiện trong một khoảnh khắc nhất thời. Nam ca sĩ đã kìm nén rất nhiều điều trong suốt quá trình tham gia chương trình. Đến khi phải trực tiếp nói lời chia tay người đồng đội vừa cùng mình tập luyện, đứng chung sân khấu và trải qua Công diễn đầu tiên, tất cả mới cùng lúc vỡ ra.

Trước cuộc chia tay, Thơm và Vương Anh Tú vừa cùng nhau trải qua Công diễn 1 trong đội hình Nhà Hoa Lửa. Cùng Hoàng Dũng, Hoàng Rob và Cheng, cả hai trình diễn Let Me Go. Tiết mục được dàn dựng công phu với bối cảnh cao bồi, rèm nhung đỏ, hộp ảo thuật, pháo hoa và những cột lửa liên tục bùng lên, mang đến cảm giác như một gánh xiếc miền viễn Tây bước ra từ giấc mơ.

Thơm và Vương Anh Tú cùng Hoàng Dũng, Hoàng Rob và Cheng là đồng đội tại Công diễn 1

Phần âm nhạc cũng tạo được nhiều điểm nhấn khi giọng hát của Hoàng Dũng và Vương Anh Tú dẫn dắt cảm xúc, tiếng violin của Hoàng Rob chen vào đúng lúc, còn Cheng đẩy không khí lên cao bằng keytar. Riêng Thơm tiếp tục trở thành tâm điểm khi vừa hát, rap vừa phô diễn visual qua hàng loạt góc máy cận.

Gương mặt góc cạnh, phong thái phóng khoáng cùng cách nhả chữ tự nhiên giúp nam ca sĩ nổi bật giữa một sân khấu vốn đã dày đặc hiệu ứng. Dù vậy, Let Me Go không thể giúp Nhà Hoa Lửa giành chiến thắng. Cả đội rơi vào nhóm nguy hiểm và Vương Anh Tú trở thành một trong hai Anh Tài đầu tiên phải chia tay chương trình.

Đội của Thơm và Vương Anh Tú không giành chiến thắng tại Công diễn 1

Cùng với Vương Anh Tú, 14 Casper cũng là Anh Tài phải dừng chân sau Công diễn 1. Việc cả hai chia tay ngay ở vòng loại trừ đầu tiên khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi họ chưa có thêm cơ hội thể hiện những màu sắc khác trong các sân khấu tiếp theo.

Hiện tại, thông tin Vương Anh Tú bị loại cùng khoảnh khắc Thơm cúi gập người, khóc nức nở giữa vòng tay đồng đội đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả bất ngờ khi lần đầu chứng kiến thành viên Da LAB bộc lộ cảm xúc mạnh đến vậy, trong khi số khác tiếc nuối cho hành trình ngắn ngủi của Vương Anh Tú và 14 Casper tại chương trình.

Ảnh: FBNV