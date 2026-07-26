Dụi mắt không nhận ra Angelababy ở tuổi 13

Vào ngày 24/7, mạng xã hội Weibo được một phen "dậy sóng" trước loạt ảnh thời niên thiếu của Angelababy. Ngay lập tức, từ khóa về hình ảnh năm 13 tuổi của nữ diễn viên đã leo thẳng lên top tìm kiếm, khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng và phải dụi mắt mấy lần vì suýt không nhận ra.

Trong những bức ảnh được hé lộ, Angelababy khi đó vẫn chỉ là một cô thiếu nữ tuổi teen với những đường nét chưa hoàn thiện như hiện tại. Thế nhưng, điều khiến người xem ấn tượng mạnh mẽ chính là nét mặt tươi sáng, trong trẻo và cực kỳ đáng yêu đúng như cái tên "Baby" của cô nàng thời điểm đó.

Angelababy khi đó vẫn chỉ là một cô thiếu nữ tuổi teen với những đường nét chưa hoàn thiện như hiện tại. Ảnh: Weibo

Nhưng trông cô rất tươi sáng và đáng yêu, đúng như cái tên Baby. Ảnh: Weibo

Dù sở hữu làn da ngăm hơn, sống mũi chưa cao sắc sảo và phần răng khấp khểnh - những điểm thường thấy ở lứa tuổi dậy thì, nhưng nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn linh hoạt của cô vẫn toát lên một sức hút rất riêng. Loạt ảnh mộc mạc này đã nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Nhiều netizen cho rằng dù chưa phải là một đại mỹ nhân sắc nước hương trời như bây giờ, nhưng sự ngây thơ, đáng yêu thuở 13 của cô chính là minh chứng rõ ràng cho thấy nét đẹp tự nhiên từ trong trứng nước.

Ảnh: Weibo

Hình ảnh chất lượng thấp nhưng đầy mộc mạc của Angelababy nhận được cơn mưa lời khen. Ảnh: Weibo

Trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Angelababy đã có màn "lột xác" ngoạn mục để vươn lên hàng ngũ sao nữ top đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Sự thay đổi ngoại hình đến chóng mặt của cô từng là tâm điểm của vô số tranh cãi, kéo theo không ít nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ từ công chúng.

Tuy nhiên, để đập tan những tin đồn thất thiệt, Angelababy từng dũng cảm đến trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ dưới sự giám sát của truyền thông để kiểm tra và xác minh cấu trúc khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên. Nữ diễn viên giải thích rằng sự thay đổi lớn về ngoại hình đến từ việc cô đã trải qua quá trình niềng răng, kết hợp với việc giảm cân khoa học, biết cách trang điểm, chăm sóc da và định hình lại phong cách cá nhân. Từ một thiếu nữ bình thường, cô đã bước lên ngôi vị "nữ thần nhan sắc", trở thành diễn viên nổi tiếng. gương mặt đại diện đắt giá cho hàng loạt thương hiệu thời trang và làm đẹp xa xỉ bậc nhất thế giới.

Ảnh: Weibo

Angelababy từng bị nghi ngờ "dao kéo". Ảnh: Weibo

Angelababy từng dũng cảm đến trực tiếp bệnh viện thẩm mỹ để xác minh cấu trúc khuôn mặt hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: X

Người đẹp lột xác nhờ niềng răng, thay đổi phong cách và kiểu trang điểm. Ảnh: Weibo

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh ngày 28/2/1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút.

Cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Bên nhau trọn đời, Cô phương bất tự thưởng, Người sáng lập, Vân Trung Ca. .. Dù năng lực diễn xuất từng gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận độ phủ sóng và sức hút thương mại khổng lồ của cô trên mọi mặt trận truyền thông. Đặc biệt, việc tham gia chương trình truyền hình thực tế Keep Running (phiên bản Running Man Trung Quốc) đã giúp Angelababy củng cố vững chắc danh hiệu "nữ hoàng giải trí" nhờ tính cách năng động, lăn xả và cực kỳ đáng yêu.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Từ người mẫu vô danh, Angelababy thăng tiến đáng nể. Ảnh: Weibo

Đời tư của Angelababy luôn nằm trong tâm điểm bàn tán của truyền thông châu Á. Cuộc hôn nhân thế kỷ của cô với nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh vào năm 2015 từng là cổ tích đời thực giữa lòng Cbiz, minh chứng bằng một cậu con trai kháu khỉnh tên Tiểu Hải Miên. Tuy nhiên, sau nhiều năm đối mặt với tin đồn rạn nứt, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào đầu năm 2022 trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Những năm gần đây, Angelababy tiếp tục đối mặt với những thử thách lớn trong sự nghiệp, bao gồm cả những lệnh hạn chế hoạt động ngầm từ phía cơ quan chức năng. Dù vậy, cô vẫn kiên cường tìm cách vực dậy hình ảnh, tập trung chăm sóc con cái và từng bước quay trở lại với nghệ thuật.

Cuộc hôn nhân của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng liên tục chiếm sóng showbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo