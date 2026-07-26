Ngày càng nhiều người nghỉ hưu không còn tiêu tiền như cha mẹ họ 20 năm trước: Điều gì đang thay đổi?

Nghỉ hưu không còn đồng nghĩa với "thắt lưng buộc bụng"

Khoảng 20 năm trước, hình ảnh phổ biến của người nghỉ hưu là sống tiết kiệm tối đa. Tiền lương hưu chủ yếu dành cho sinh hoạt cơ bản, còn khoản tích lũy nếu có thường được giữ phòng bệnh hoặc để lại cho con cháu.

Nhiều người thuộc thế hệ đó gần như không nghĩ đến việc đi du lịch, học kỹ năng mới hay mua sắm thiết bị hiện đại cho bản thân. Một chiếc điện thoại chỉ cần nghe gọi được, một chiếc quạt cũ dùng thêm vài năm hay bộ sofa đã bạc màu vẫn được giữ lại vì "còn dùng được".

Tuy nhiên, lớp người đang bước vào tuổi nghỉ hưu hiện nay lại trưởng thành trong bối cảnh kinh tế hoàn toàn khác. Họ có thu nhập cao hơn trong giai đoạn đi làm, quen với công nghệ, từng trải nghiệm nhiều dịch vụ hiện đại và cũng có kỳ vọng lớn hơn về chất lượng cuộc sống.

Với họ, nghỉ hưu không phải là giai đoạn "co mình lại", mà là bắt đầu một chương mới.

Không ít người lựa chọn dành ngân sách để học ngoại ngữ, tập golf, tham gia các khóa học làm vườn, nhiếp ảnh, yoga, du lịch theo nhóm hoặc đầu tư cải tạo không gian sống để thuận tiện hơn khi tuổi cao.

Tiền vẫn được tiết kiệm, nhưng mục tiêu đã thay đổi

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở tư duy.

Nếu thế hệ trước tiết kiệm để "không trở thành gánh nặng", thì nhiều người nghỉ hưu ngày nay tiết kiệm để có quyền lựa chọn cuộc sống mình mong muốn.

Họ vẫn xây dựng quỹ dự phòng, nhưng sau khi bảo đảm tài chính, phần còn lại được phân bổ cho những khoản giúp cuộc sống thoải mái hơn.

So sánh tư duy chi tiêu giữa hai thế hệ nghỉ hưu

Nội dung Thế hệ nghỉ hưu khoảng 20 năm trước Thế hệ nghỉ hưu hiện nay Mục tiêu chính Giữ tiền, phòng rủi ro Quản lý dòng tiền để sống lâu dài Ưu tiên chi Sinh hoạt thiết yếu Sức khỏe, trải nghiệm, tiện nghi Du lịch Ít khi đi Lên kế hoạch hằng năm Công nghệ Chỉ mua khi cần Sẵn sàng đầu tư nếu giúp cuộc sống dễ hơn Nhà ở Ít cải tạo Cải tạo để phù hợp tuổi già Tài sản Giữ nguyên Chủ động tái cơ cấu nếu cần Quan điểm Càng tiết kiệm càng tốt Chi đúng để nâng cao chất lượng sống

Người nghỉ hưu hiện đại sẵn sàng chi cho những thứ từng bị coi là "xa xỉ"

Nếu trước đây robot hút bụi, máy rửa bát hay ghế massage thường bị xem là những món đồ không cần thiết thì hiện nay nhiều gia đình lại coi đây là khoản đầu tư giúp giảm sức lao động.

Thay vì dành vài giờ mỗi ngày cho việc nhà, nhiều người chấp nhận bỏ tiền một lần để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi hoặc chăm sóc sức khỏe.

Một số người còn chủ động chuyển từ căn nhà quá lớn sang căn hộ nhỏ hơn, ít phải dọn dẹp nhưng đầy đủ tiện ích.

Khoản chênh lệch sau khi bán nhà được bổ sung vào quỹ hưu trí hoặc dùng để tạo dòng tiền đầu tư an toàn.

Đó là kiểu chi tiêu hướng tới hiệu quả lâu dài thay vì chỉ nhìn vào số tiền bỏ ra ban đầu.

Sức khỏe trở thành khoản đầu tư lớn nhất

Nếu nhìn vào bảng chi tiêu của nhiều gia đình nghỉ hưu hiện nay, dễ nhận thấy tỷ trọng dành cho sức khỏe đã tăng đáng kể.

Đó không chỉ là tiền khám chữa bệnh mà còn bao gồm dinh dưỡng, thể thao, bảo hiểm, thiết bị hỗ trợ tập luyện, khám tổng quát định kỳ hay các chương trình phục hồi chức năng.

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cũng cho rằng đây là khoản chi mang lại "lợi nhuận" cao nhất vì giúp giảm nguy cơ phát sinh các chi phí y tế lớn trong tương lai.

Cơ cấu chi tiêu tham khảo của một người nghỉ hưu hiện đại (thu nhập 18 triệu đồng/tháng)

Hạng mục Số tiền (đồng) Tỷ trọng Ăn uống, sinh hoạt 5.500.000 30,6% Nhà ở, điện nước 2.200.000 12,2% Chăm sóc sức khỏe 3.000.000 16,7% Du lịch, trải nghiệm 2.000.000 11,1% Thiết bị, công nghệ 1.000.000 5,6% Sở thích cá nhân 1.300.000 7,2% Quỹ dự phòng 2.000.000 11,1% Hỗ trợ con cháu 1.000.000 5,5% Tổng 18.000.000 100%

Bảng trên chỉ mang tính tham khảo nhưng phản ánh khá rõ sự thay đổi: tiền dành cho bản thân đã chiếm tỷ trọng lớn hơn trước.

Không còn mặc định để toàn bộ tài sản cho con

Một thay đổi khác là quan điểm về việc hỗ trợ con cái.

Nhiều người nghỉ hưu vẫn giúp con khi cần, nhưng không còn coi việc hy sinh toàn bộ tài sản là trách nhiệm bắt buộc.

Họ ưu tiên giữ lại một khoản đủ lớn để đảm bảo cuộc sống của chính mình trong 20-30 năm sau nghỉ hưu.

Quan điểm này xuất phát từ thực tế tuổi thọ ngày càng cao, chi phí y tế tăng và nhiều gia đình có quy mô nhỏ hơn trước.

Việc giữ được sự độc lập về tài chính cũng giúp cha mẹ giảm áp lực cho con cái và hạn chế những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình.

Chi tiêu không nhiều hơn, mà thông minh hơn

Điều đáng chú ý là thế hệ nghỉ hưu mới không nhất thiết tiêu nhiều tiền hơn.

Họ chỉ phân bổ tiền theo cách khác.

Những khoản mua sắm theo cảm hứng được cắt giảm, trong khi các khoản đầu tư cho sức khỏe, tiện nghi, trải nghiệm và chất lượng sống lại tăng lên.

Nói cách khác, họ chuyển từ tư duy "tiết kiệm bằng mọi giá" sang "quản lý dòng tiền để tận hưởng cuộc sống".

Xu hướng sẽ ngày càng rõ trong 10 năm tới

Khi thế hệ 7X và những người sinh cuối 6X lần lượt bước vào tuổi nghỉ hưu, bức tranh tài chính hưu trí được dự báo sẽ tiếp tục thay đổi.

Đây là nhóm có mức độ tiếp cận công nghệ cao hơn, quen sử dụng ngân hàng số, thanh toán điện tử, đầu tư tài chính và tiêu dùng dịch vụ. Họ cũng có xu hướng ưu tiên sự chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho tuổi già.

Thay vì chỉ hỏi "tiết kiệm được bao nhiêu", nhiều người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi khác: "Khoản tiền mình có sẽ giúp mình sống như thế nào trong 20-30 năm sau nghỉ hưu?"

Có lẽ, đó mới là khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ. Không phải tiêu nhiều hơn, mà là dùng đồng tiền để mua thêm thời gian, sức khỏe và sự tự chủ – những giá trị ngày càng được xem là tài sản quan trọng nhất của tuổi già.