Nghệ sĩ lấy vợ kém 37 tuổi: Làm bố ở tuổi 67, mê dưỡng da chẳng kém sao nữ

Quang Minh (sinh năm 1959) là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và điện ảnh Việt. Từ thập niên 1980, nghệ sĩ ghi dấu ấn với ngoại hình điển trai, lối diễn duyên dáng và từng là kép chính của các đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng. Năm 1990, nghệ sĩ sang Mỹ định cư, tiếp tục hoạt động nghệ thuật và trở thành một trong những tên tuổi được yêu mến của sân khấu hải ngoại. Ngoài kịch, Quang Minh còn tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Bố già, Lật mặt 6,...

Về đời tư, Quang Minh và nghệ sĩ Hồng Đào từng có hơn 20 năm gắn bó, được xem là một trong những cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt trước khi xác nhận ly hôn vào năm 2019. Sau biến cố hôn nhân, nam nghệ sĩ sống khá kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi. Hiện cả hai đã có một con trai chung và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình yên bên gia đình nhỏ.

Quang Minh là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài và điện ảnh Việt. Ảnh: Tổng hợp

Quang Minh từng có cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm với nghệ sĩ Hồng Đào. Ảnh: Tổng hợp

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung so với tuổi thật. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ cho biết anh chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và làn da. Quang Minh tiết lộ bản thân không ngại đầu tư tiền mua các sản phẩm dưỡng da, coi đây là cách giúp giữ hình ảnh chỉn chu trước công chúng.

Nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ rằng bản thân sử dụng khá nhiều loại mỹ phẩm, từ kem dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt. Buổi tối anh thực hiện đủ các bước chăm sóc da, từ tẩy trang, rửa mặt, dùng serum, dưỡng da... Theo Quang Minh, việc chăm sóc ngoại hình không còn là đặc quyền của phụ nữ mà cũng cần thiết với nam giới, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Quang Minh cho biết anh chú trọng việc chăm sóc sức khỏe và làn da. Ảnh: FBNV

Anh sử dụng khá nhiều loại mỹ phẩm, từ kem dưỡng đến các sản phẩm chăm sóc da chuyên biệt. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống riêng của Quang Minh những năm gần đây cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Sau khi công khai mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình nhỏ. Cô sinh năm 1994, kém Quang Minh 37 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù chênh lệch tuổi tác, cả hai nhiều lần cho biết luôn tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ, đồng hành và vun vén tổ ấm.

Quang Minh và Tăng Khánh Chi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 11/2024. Đến đầu năm 2025, nam nghệ sĩ chính thức chia sẻ niềm vui lên chức bố ở tuổi 67. Quang Minh cho biết việc có con ở tuổi xế chiều là món quà đặc biệt, khiến bản thân thay đổi nhiều về lối sống, ưu tiên dành thời gian cho gia đình và mong muốn giữ gìn sức khỏe để đồng hành cùng con trong chặng đường trưởng thành. Trên mạng xã hội, nghệ sĩ cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chăm con, đưa con đi dạo hay quây quần bên vợ, nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Nam diễn viên từng chia sẻ về chuyện có con: "Thiệt không ngờ cuối đời lại có được thằng con trai, cực lắm nhưng nhìn con yêu vô cùng tận. Con sanh ra đã bị thiệt thòi vì ba không còn trẻ, Quang Minh tự hứa với lòng sẽ cố gắng giữ sức khỏe để lo cho con thật tốt khi có thể".

Quang Minh và Tăng Khánh Chi chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào tháng 11/2024. Ảnh: FBNV

Cả hai cùng đồng hành tham gia các sự kiện lớn nhỏ trong thời gian qua. Ảnh: FBNV

Đến đầu năm 2025, nam nghệ sĩ chính thức chia sẻ niềm vui lên chức bố ở tuổi 67. Ảnh: FBNV

Nói về mối quan hệ với Tăng Khánh Chi, Quang Minh cho biết cả hai đã nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai bên nhưng hiện chưa tính đến chuyện tổ chức hôn lễ. Nam nghệ sĩ bày tỏ mong muốn khán giả nhìn về hiện tại và gửi những lời chúc tốt đẹp cho gia đình nhỏ của mình, thay vì tiếp tục nhắc đến những chuyện đã qua.

Quang Minh cho hay: "Tôi chỉ mong có một cuộc sống bình yên bên con trai, không muốn mọi thứ trở nên ồn ào. Tôi sợ những lời bàn tán không đúng sẽ ảnh hưởng đến những người thân yêu của mình".

Cả hai hiện chưa tính tới chuyện kết hôn. Ảnh: FBNV

Cô sinh năm 1994, kém Quang Minh 37 tuổi và không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: FBNV