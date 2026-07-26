Khách Tây rỉ tai nhau về "pháp sư" chợ Tân Định: 15 phút phù phép đôi guốc mộc, tay nghề thủ công khiến người xem nổi da gà

Du khách nước ngoài đến Việt Nam luôn đầy hứng thú trước những trải nghiệm không thể bỏ lỡ: từ việc may đo trang phục tinh tế tại Hội An, thư giãn với các dịch vụ gội đầu dưỡng sinh, cho đến việc khám phá nền ẩm thực đường phố trứ danh... Và giờ đây, danh sách "phải thử" của họ vừa được bổ sung thêm một cái tên đầy hoài niệm nhưng cũng cực kỳ thời thượng: trải nghiệm đóng guốc gỗ mộc theo yêu cầu.

Trên nền tảng TikTok, chỉ cần tìm kiếm cụm từ "custom wooden wedges in Vietnam" (tạm dịch: đóng guốc gỗ mộc theo yêu cầu tại Việt Nam) là đã ra loạt video trải nghiệm của các du khách nước ngoài. Các sạp guốc mộc trong chợ Tân Định (TP.HCM) đang nhanh chóng trở thành điểm check-in nhộn nhịp của khách Tây. Tại đây, khách sẽ tự tay chọn đế, thử quai rồi được thợ đóng guốc ngay tại chỗ, mỗi đôi chỉ mất khoảng 15 - 20 phút để hoàn thành.

Để có được đôi guốc mộc mang đậm dấu ấn cá nhân, khách hàng sẽ trực tiếp bước vào công đoạn sáng tạo: lựa chọn phần đế và kiểu quai yêu thích giữa vô vàn tùy chọn. Tại đây, sự đa dạng là điều khiến ai cũng phải trầm trồ, từ những đôi đế cao 1cm - 3cm - 5cm - 7cm tôn dáng, cho đến các loại quai mảnh dịu dàng, quai xỏ ngón năng động hay quai ngang thanh lịch. Sự phong thú về họa tiết và màu sắc, từ cổ điển đến hiện đại cũng giúp mỗi đôi guốc dễ dàng trở thành một tác phẩm "độc bản", mang đậm dấu ấn và cá tính riêng.

Quy trình hoàn thiện một đôi guốc mộc vô cùng nhanh chóng, chỉ mất khoảng 15 - 20 phút là khách hàng đã có thể nhận ngay thành phẩm trên tay. Guốc chủ yếu được làm từ gỗ xoan hoặc gỗ mít - hai loại gỗ được ưa chuộng nhờ ưu điểm nhẹ nhàng, bền bỉ và tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Mức giá cho một đôi guốc mộc cực kỳ hợp lý, dao động từ 80.000 đến 300.000 đồng tùy loại. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào kích cỡ (người lớn hay trẻ em) và độ cao của phần đế guốc. Đối với guốc người lớn, mức giá phổ biến thường rơi vào khoảng 250.000 đồng/đôi. Với mức giá quá đỗi "hạt dẻ" này, du khách không chỉ sở hữu một đôi guốc chất lượng mà còn mua được cả một trải nghiệm đầy mê hoặc: cảm giác được ngồi giữa lòng chợ truyền thống, tỉ mỉ lựa chọn từng món đồ, lắng nghe tiếng búa gõ lách cách nhịp nhàng của người thợ và âm thanh lộc cộc vui tai của những đôi guốc gỗ chạm sàn.

Bên cạnh những sạp guốc mộc tại chợ Tân Định đang vô cùng hot, trải nghiệm này cũng đã lan tỏa đến nhiều điểm đến khác như khu phố cổ Hà Nội, Hội An hay chợ Biên Hòa. Việc dễ dàng tìm thấy dịch vụ đóng guốc tại chỗ ở các thành phố du lịch lớn không chỉ giúp du khách thuận tiện hơn trong việc sở hữu món quà lưu niệm độc bản, mà còn góp phần đưa nét đẹp truyền thống này trở thành một trào lưu văn hóa đầy sức hút trên khắp Việt Nam.