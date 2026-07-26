Bất ngờ với giá vé khu du lịch Đại Nam của bà Nguyễn Phương Hằng

Nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 35- 40km, Khu du lịch Đại Nam (Lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, tọa lạc tại Đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương) vẫn là điểm đến quen thuộc mỗi dịp cuối tuần của người dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Với quy mô hàng trăm hecta, nơi đây tích hợp đền thờ, vườn thú mở, biển nhân tạo, trường đua và hơn 40 trò chơi giải trí trong cùng một quần thể, đủ sức giữ chân du khách trọn một ngày. Điều khiến nhiều người bất ngờ là mức giá vé tại đây trong năm 2026 vẫn giữ được sự dễ chịu hiếm có so với quy mô đầu tư của khu du lịch.

Chỉ 200.000 đồng cho combo biển, vườn thú, trượt tuyết và phim 4D

Thay vì phải trả riêng lẻ cho từng khu vực, du khách đến Đại Nam có thể chọn mua combo trọn gói với giá chỉ 200.000 đồng mỗi người. Với mức giá này, du khách được tắm biển nhân tạo tại bãi biển nhân tạo lớn nhất Việt Nam, tham quan vườn thú mở với hàng chục loài động vật quý hiếm như hổ trắng, sư tử trắng, tê giác, ngựa vằn, đồng thời còn được trải nghiệm luôn khu trượt tuyết nhân tạo và xem phim 4D mà không phải mua thêm vé riêng cho từng hạng mục.

Nếu tính riêng, ba trải nghiệm này vốn đã có giá không hề rẻ: vé vườn thú thường ở mức 100.000 đồng, vé biển nhân tạo khoảng 150.000 đồng, còn khu trượt tuyết dao động quanh 70.000 đồng. Việc gộp chung thành một combo 200.000 đồng giúp du khách tiết kiệm đáng kể, đặc biệt phù hợp với gia đình muốn trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng một ngày mà không phát sinh quá nhiều chi phí lẻ tẻ.

Lịch trình được nhiều du khách gợi ý khi sử dụng combo này là bắt đầu bằng việc tham quan vườn thú, sau đó di chuyển sang khu vui chơi giải trí để trải nghiệm trượt tuyết và xem phim 4D, và dành phần cuối ngày để tắm biển nhân tạo, vừa giải nhiệt vừa thư giãn sau một ngày dài di chuyển.

Bên cạnh vé combo, du khách cũng cần lưu ý một vài khoản chi phí nhỏ khác trong khuôn viên. Nếu muốn di chuyển bằng xe điện nội bộ thay vì đi bộ giữa các khu vực vốn cách nhau khá xa, giá vé xe điện là 20.000 đồng cho người lớn và 10.000 đồng cho trẻ em. Ngoài ra, phí gửi xe cá nhân khi vào cổng là 10.000 đồng.

Nhìn chung, chỉ với khoảng 200.000 đến 250.000 đồng mỗi người, bao gồm cả vé combo và vé xe điện di chuyển trong khuôn viên, du khách đã có thể có trọn một ngày vui chơi đầy đủ tại Đại Nam mà không cần lo lắng nhiều về chi phí phát sinh. Tuy nhiên, giá vé có thể thay đổi tùy thời điểm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, nên du khách nên theo dõi thông tin cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của khu du lịch trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi.

Giá vé trò chơi lẻ và những lưu ý khi tham quan

Nếu chỉ muốn thử một vài trò cụ thể, du khách vẫn có thể mua vé lẻ. Nhóm trò chơi cảm giác mạnh có mức giá phổ biến từ 30.000 đến 100.000 đồng mỗi lượt. Trong đó, tàu lượn siêu tốc, giữ kỷ lục đường ray dài nhất Việt Nam với vận tốc lên đến 75km/h, có giá 70.000 đồng một lượt. Thám hiểm bầu trời, trò chơi thả rơi tự do từ độ cao 24m, có giá 50.000 đồng. Đua xe F1 có giá 80.000 đồng cho xe đơn và 100.000 đồng cho xe đôi, còn trò vượt thác lao xuống dòng nước ở tốc độ 60km/h có giá 50.000 đồng một lượt.

Nhóm trò chơi mang tính khám phá, mạo hiểm như Ngũ Long Cung tái hiện 18 tầng địa ngục, Long thần đại mê cung, Bí mật Kim tự tháp hay Lâu đài phù thủy đều có giá đồng nhất 50.000 đồng cho người lớn và khoảng 25.000 đến 30.000 đồng cho trẻ em. Riêng Hành trình mạo hiểm trên cao, thử thách đòi hỏi sức bền và sự phối hợp đồng đội để vượt các chướng ngại vật, có giá cao hơn hẳn với 200.000 đồng cho người lớn và 100.000 đồng cho trẻ em, phù hợp cho các nhóm công ty muốn tổ chức hoạt động team building.

Với gia đình có trẻ nhỏ, nhóm trò chơi phổ thông như xe lửa sâu, thuyền đụng, đu quay hay xe điện trẻ em thường có giá dao động từ 20.000 đến 100.000 đồng mỗi lượt. Khu Thế giới tuyết, nơi tái hiện không gian tuyết nhân tạo hiếm có giữa miền Nam nắng nóng, cũng là điểm check-in được nhiều gia đình yêu thích với mức giá tương đối vừa phải.

Về việc di chuyển trong khuôn viên rộng lớn của khu du lịch, du khách có thể thuê xe điện hoặc đi xe lửa nội bộ nếu không muốn đi bộ nhiều. Xe điện loại 4 đến 7 chỗ có giá khoảng 300.000 đồng cho giờ đầu tiên rồi giảm dần ở những giờ sau, trong khi xe lửa nội khu có giá từ 400.000 đến 800.000 đồng tùy loại toa và thời gian sử dụng.

Về các lưu ý khi tính vé cho trẻ em, quy định tại đây khá rõ ràng: trẻ dưới 1m được miễn phí hoàn toàn, trẻ cao từ 1m đến 1,4m được tính vé trẻ em, còn trẻ trên 1,4m sẽ tính như vé người lớn. Ngoài ra, vé chỉ có giá trị sử dụng trong ngày và không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào, nên du khách cần cân nhắc kỹ lịch trình trước khi mua.

Nhìn chung, dù không còn thu vé cổng, khu du lịch Đại Nam vẫn duy trì được mức giá vé từng khu vực khá hợp lý so với quy mô đầu tư và số lượng trò chơi mà nơi đây mang lại. Với ngân sách chỉ từ vài trăm nghìn đồng mỗi người, một gia đình hoàn toàn có thể trải nghiệm trọn vẹn cả vườn thú, biển nhân tạo lẫn các trò chơi cảm giác mạnh trong cùng một ngày. Tuy nhiên, giá vé có thể thay đổi vào các dịp lễ Tết hoặc khi khu du lịch triển khai chương trình khuyến mãi riêng, nên du khách nên theo dõi thông tin cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi.