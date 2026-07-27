Chuyện gì đang xảy ra với nghệ sĩ Việt Hương tại biệt thự 300 tỷ đồng?

Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, Việt Hương và ông xã Hoài Phương quyết định trở về Việt Nam định cư, xây dựng tổ ấm trong căn biệt thự bề thế được nhiều nguồn tin định giá khoảng 300 tỷ đồng. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chăm sóc khu vườn, nấu ăn đến những màn tung hứng hài hước với chồng ngay trong không gian sống sang trọng này.

Mới đây, Việt Hương khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô bước ra từ căn biệt thự với gương mặt mệt mỏi, ánh mắt thất thần, dáng đi chậm chạp. Chỉ vài giây đầu tiên cũng đủ khiến không ít khán giả lo lắng, hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, "cú twist" nhanh chóng xuất hiện ở những giây cuối video. Hóa ra đây chỉ là màn diễn xuất hài hước, nữ nghệ sĩ diễn tả 2 trạng thái trước và sau khi tan ca mỗi ngày, khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì màn "đánh lừa" quá chân thật.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả thích thú trước sự duyên dáng của Việt Hương. Không ít người thừa nhận đã thực sự lo lắng trong vài giây đầu trước khi nhận ra đây chỉ là một tiểu phẩm ngắn do nữ nghệ sĩ tự dàn dựng.

Clip: Việt Hương gây hoang mang khi bước ra khỏi căn biệt thự với biểu hiện mệt mỏi, nhưng hoá ra đó chỉ là trò đùa

Căn biệt thự của vợ chồng Việt Hương đang sinh sống được định giá lên đến 300 tỷ đồng

Vợ chồng Việt Hương thường xuyên đăng tải hình ảnh cập nhật cuộc sống tại đây

Biệt thự 300 tỷ của Việt Hương có gì đặc biệt?

Sau khi nhạc sĩ Hoài Phương quyết định về Việt Nam sinh sống lâu dài, vợ chồng Việt Hương chuyển vào căn biệt thự mới tại TP Thủ Đức. Cơ ngơi này được nhiều nguồn tin định giá khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện toàn bộ nội thất, trở thành một trong những biệt thự gây chú ý nhất của giới nghệ sĩ Việt. Ngôi nhà có diện tích khoảng 1.500 m², gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, được thiết kế theo phong cách hiện đại với hệ thống cửa kính lớn nhìn thẳng ra sông Sài Gòn. Bao quanh biệt thự là sân vườn rộng phủ kín cây xanh cùng hồ bơi riêng, tạo nên không gian sống vừa sang trọng vừa gần gũi với thiên nhiên.

Đáng chú ý, nhạc sĩ Hoài Phương chính là người trực tiếp tham gia lên ý tưởng và giám sát toàn bộ quá trình hoàn thiện nội thất trong hơn một năm. Từng món đồ trong nhà đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nhiều chi tiết được đặt thiết kế riêng thay vì mua sẵn. Nổi bật nhất là bộ đèn pha lê lấy cảm hứng từ âm nhạc với hình ảnh nốt nhạc, phím đàn và lông vũ, được xem là điểm nhấn "độc bản" của căn biệt thự.

Những góc bên trong nhà đều được vợ chồng Việt Hương chăm chút kỹ lưỡng

Cả hai còn có khu vườn ngập tràn cây trái ngay trong khuôn viên biệt thự

Dù sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ, Việt Hương hiếm khi khoe cuộc sống xa hoa. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những hình ảnh rất đời thường như tự tay chăm sóc vườn cây, cắm hoa, nấu ăn, quây quần cùng ông xã và con gái hay quay những video hài hước ngay trong khuôn viên nhà. Chính sự giản dị ấy giúp căn biệt thự hàng trăm tỷ đồng không chỉ gây choáng ngợp bởi giá trị mà còn mang đến cảm giác ấm cúng, gần gũi của một tổ ấm thực sự.

Thời gian gần đây, Việt Hương không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí như trước. Dù vậy, mọi động thái của nữ nghệ sĩ vẫn nhận sự quan tâm từ đông đảo khán giả. Gần đây, cư dân mạng bất ngờ réo tên nghệ sĩ Việt Hương và tò mò về cuộc sống hiện tại của cô sau thời gian vắng bóng khỏi nhiều sân khấu lớn.

Theo ghi nhận trên mạng xã hội, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động khá đều đặn. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật những đoạn video ghi lại công việc hằng ngày, chia sẻ các khoảnh khắc đời thường. Thay vì chạy show dày đặc, cô tập trung vào công việc kinh doanh và các dự án cá nhân. Cách đây không lâu, Việt Hương và ông xã Hoài Phương cùng sánh đôi xuất hiện tại một sự kiện giải trí. Sau nhiều năm đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc, cặp đôi vẫn giữ hình ảnh gắn bó, thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các hoạt động quan trọng.

Vợ chồng Việt Hương tận hưởng hôn nhân viên mãn, cuộc sống xa hoa sau nhiều năm gắn bó

Ảnh: FBNV