Căn nhà ở quê của Ngọc Trinh

Ít ai biết rằng trước khi trở thành "Nữ hoàng nội y" đình đám và giàu có như hiện tại, Ngọc Trinh từng có tuổi thơ nhiều thiếu thốn tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Mẹ ruột qua đời chỉ ít lâu sau khi sinh cô, ba bươn chải nuôi bốn anh chị em. Cuộc sống khó khăn khiến Ngọc Trinh sớm ý thức được việc kiếm tiền và luôn mong muốn sau này có điều kiện để chăm lo cho gia đình.

Sau khi có những thành công đầu tiên trong sự nghiệp người mẫu, điều đầu tiên Ngọc Trinh nghĩ đến là báo hiếu. Năm 2009, cô xây tặng bố và mẹ kế căn nhà 2 tầng khang trang ngay khu chợ thị trấn Cầu Quan. So với những ngôi nhà xung quanh thời điểm đó, căn nhà nổi bật bởi thiết kế hiện đại, sạch sẽ nhưng không quá phô trương. Bên ngoài, khoảng sân nhỏ được phủ nhiều cây xanh và hoa kiểng, tạo cảm giác gần gũi, yên bình.

Khi sự nghiệp bắt đầu phát triển, Ngọc Trinh xây cho gia đình căn nhà khang trang tại Trà Vinh

Không gian bên trong cũng mang đậm hơi ấm gia đình. Phòng khách được bài trí đơn giản với những vật dụng quen thuộc, trên tường treo nhiều ảnh gia đình cùng các bằng khen, kỷ niệm trong chặng đường hoạt động nghệ thuật của Ngọc Trinh. Dù không sử dụng nội thất xa xỉ, ngôi nhà vẫn tạo cảm giác ấm cúng, là nơi cả gia đình sum họp mỗi khi người đẹp trở về quê.

Bên trong nhà có thiết kế ấm cúng, treo nhiều hình ảnh của Ngọc Trinh

Không chỉ xây nhà cho bố, Ngọc Trinh còn dành nhiều tình cảm cho mẹ kế - người mà cô luôn gọi thân mật là "má Sáu Phương". Mẹ ruột mất từ khi còn quá nhỏ nên ký ức của cô về đấng sinh thành gần như không còn. Thay vào đó, chính mẹ kế là người chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ cô trưởng thành. Ngọc Trinh từng nhiều lần chia sẻ rằng tuổi thiếu niên của mình khá bướng bỉnh, thậm chí có lúc hỗn và khó bảo. Thế nhưng, mẹ kế chưa từng dùng đòn roi mà luôn nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Theo thời gian, Ngọc Trinh càng thấu hiểu sự hy sinh của mẹ kế. Cô nhiều lần khẳng định chưa bao giờ xem bà là "mẹ kế" mà luôn coi như mẹ ruột của mình. Ngọc Trinh nói: "Tuy không phải mẹ ruột nhưng đối với tôi, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất thế gian. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ trên cả tuyệt vời và chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ là mẹ kế".

Ngọc Trinh từng xây một căn nhà dành cho mẹ kế

Căn nhà này cũng nhỏ gọn, ấm cúng và được bày trí nhiều hình ảnh Ngọc Trinh ở khắp nơi

Sau khi có cuộc sống sung túc, bên cạnh việc sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TP.HCM, trong đó có căn biệt thự khoảng 50 tỷ đồng, Ngọc Trinh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình ở quê. Dù thừa nhận không có nhiều thời gian trở về Trà Vinh vì bận công việc, cô thường xuyên đón bố mẹ lên TP.HCM thăm mình, còn ông bà mỗi lần lên đều mang theo những món đặc sản quê nhà.

Với Ngọc Trinh, căn nhà ở Trà Vinh không chỉ là món quà báo hiếu dành cho đấng sinh thành mà còn là nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ nhiều vất vả và cũng là động lực để cô không ngừng cố gắng trong suốt chặng đường lập nghiệp.

Ngọc Trinh sống trong biệt thự 50 tỷ, cô thường đón cả gia đình cùng lên TP.HCM đón Tết

Bố mẹ Ngọc Trinh cũng thường xuyên lên ở tại biệt thự để chăm sóc con gái

Ngọc Trinh thừa nhận vì công việc bận rộn nên cô ít khi về thăm quê

Ảnh: FBNV