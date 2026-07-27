Ca sĩ Việt ở ẩn 2 năm không lo thiếu tiền, ra 1 bài hát "nắm trùm" 14 tuần

Sau gần 4 năm phát hành, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa của GREY D bất ngờ tạo nên màn hồi sinh ngoạn mục khi bước vào mùa mưa. Không chỉ phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, ca khúc còn lập kỷ lục mới trên YouTube Music Charts, tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của một trong những bản hit lớn nhất Vpop những năm gần đây.

YouTube Charts cập nhật sáng 27/7

Theo YouTube Music Charts, ca khúc hiện là bài hát có thời gian trụ hạng lâu nhất tại Việt Nam với 14 tuần ở bảng xếp hạng Video nhạc hàng đầu trong tuần. Bên cạnh đó, ở BXH Video nhạc hàng đầu trong ngày (25/7), Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa cũng đang đứng ở vị trí #3, chỉ xếp sau Tìm Em của Hngle và xương rồng (intro) của Dangrangto & Donal. MV Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa hiện có hơn 54 triệu views.

Bắt đầu từ đầu tháng 5, đoạn nhạc của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa đã trở lại trên các nền tảng

Bắt đầu từ đầu tháng 5, đoạn nhạc của Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa vươn lên vị trí #2 Trending Audio trên Instagram và các nền tảng khác. Từ đó đến nay, giai điệu của ca khúc liên tục xuất hiện trong các video quay cảnh mưa, vlog hay những đoạn phim ngắn mang màu sắc hoài niệm. Hiệu ứng lan truyền này giúp bài hát đồng loạt leo hạng trên YouTube Music Charts, TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác.

Ở các dịch vụ nghe nhạc trực tuyến, ca khúc tiếp tục duy trì phong độ khi lọt top thịnh hành của Apple Music. Trên Spotify Việt Nam, sản phẩm hiện vẫn giữ vị trí #5 BXH theo ngày, đồng thời vượt mốc 57 triệu lượt stream.

Ca khúc của GREY D lội ngược dòng một phần nhờ bài đăng viral Threads này

Không chỉ tạo hiệu ứng trên các bảng xếp hạng, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa còn trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên Threads. Một bài đăng tập trung vào phần outro của ca khúc đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem, kèm theo nhận xét đây là một đoạn nhạc "đẳng cấp quốc tế".

Phần bình luận nhanh chóng xuất hiện hàng loạt ý kiến khen ngợi chất lượng hòa âm phối khí của bài hát. Không ít người thậm chí đặt câu hỏi liệu đây có thực sự là một sản phẩm âm nhạc đến từ Việt Nam. Đoạn hát "Anh đã từng nghĩ suốt cuộc đời này em chỉ trao mình anh mà thôi" vang lên giữa tiếng mưa đang trở thành phần âm thanh được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.

Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa - GREY D

Với một ca khúc đã ra mắt gần 4 năm, đây là chuỗi thành tích hiếm có trên thị trường nhạc Việt. Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa được GREY D phát hành vào tháng 11/2022 trong maxi-single cùng tên, đánh dấu màn debut chính thức của nam ca sĩ với tư cách nghệ sĩ solo.

Đây cũng là sản phẩm do chính GREY D sáng tác, mang màu sắc Pop, R&B kết hợp Lofi, kể câu chuyện về một chàng trai ngồi trước ô cửa kính, lặng lẽ ngắm mưa và nhớ về người cũ. Dù trước đó đã được biết đến với vai trò thành viên MONSTAR và gây tiếng vang cùng vaicaunoicokhiennguoithaydoi (ft. tlinh), phải đến Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa , GREY D mới thực sự bước ra thị trường với tư cách nghệ sĩ solo.

GREY D thành công ngay từ bài debut

Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng leo lên vị trí #1 Trending YouTube Music tại Việt Nam và dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nhạc số trong nước. Đặc biệt, đây còn là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được thu âm bằng công nghệ Dolby Atmos trên Apple Music, đồng thời đi kèm dự án âm nhạc trải nghiệm 4D.

GREY D được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "hoàng tử nhạc số". Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng cao nhất trên Spotify, đạt hơn 113 triệu lượt streams trong năm cùng 5,2 triệu người nghe. Sau đó, loạt ca khúc như đưa em về nhà , để tôi ôm em bằng giai điệu này hay vài câu nói có khiến người thay đổi tiếp tục thống trị Apple Music, Spotify và YouTube Music.

GREY D được truyền thông và khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "hoàng tử nhạc số"

Sau giai đoạn bùng nổ năm 2023, GREY D bất ngờ xin công ty quản lý ST.319 tạm dừng hoạt động cá nhân gần 2 năm. Nam ca sĩ cho biết bản thân rơi vào trạng thái mất phương hướng, cạn kiệt cảm xúc sáng tác và cần thời gian để học hỏi thêm về sản xuất âm nhạc.

Trong suốt quãng thời gian gần như "mất tích", GREY D vẫn không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế. Tại buổi họp báo ra mắt album tái xuất, khi được đồng nghiệp hỏi về nguồn thu trong thời gian nghỉ ngơi, nam ca sĩ xác nhận doanh thu thụ động từ các nền tảng streaming của những bản hit cũ chính là nguồn tài chính giúp anh duy trì cuộc sống. Bên cạnh đó, dự án tái xuất cũng nhận được sự hỗ trợ từ công ty quản lý.

Trong suốt quãng thời gian gần như "mất tích", GREY D vẫn không phải lo lắng quá nhiều về kinh tế

Điều này phần nào phản ánh sức sống lâu bền trong catalogue âm nhạc của GREY D. Không sở hữu tần suất xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nhưng các sản phẩm của nam ca sĩ vẫn đều đặn mang về lượng nghe lớn qua từng năm.

Mới đây, GREY D chính thức trở lại với album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc, đồng thời tổ chức concert cùng tên. Album nhanh chóng ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng nhạc số, trong khi hai đêm concert đều cháy vé.

Mới đây, GREY D chính thức trở lại với album đầu tay Ánh Sáng Màn Đêm gồm 13 ca khúc, đồng thời tổ chức concert cùng tên

Giờ đây, việc Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa tiếp tục "nắm trùm" YouTube Music suốt 14 tuần không chỉ là một cú hồi sinh nhờ yếu tố thời tiết, mà còn cho thấy sức bền hiếm có của một bản hit. Sau gần 4 năm, ca khúc vẫn đủ sức cạnh tranh với hàng loạt sản phẩm mới, tiếp tục khẳng định GREY D là một trong những nghệ sĩ sở hữu tệp người nghe trung thành và ổn định bậc nhất Vpop.