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Hai ca sĩ Việt đình đám không phải vợ chồng vẫn gọi nhau là "bố-mẹ" suốt 30 năm

| | Lifestyle

Hai ca sĩ Việt đình đám không phải vợ chồng vẫn gọi nhau là "bố-mẹ" suốt 30 năm

Tình bạn bền bỉ của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thảo đăng tải loạt ảnh hội ngộ Đan Trường và kể lại những kỷ niệm gắn bó từ những ngày đầu mới bước chân vào nghề.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Lần đầu tiên mình gặp anh Bo Đan Trường là ở sân khấu Thảo Cầm Viên - Sài Gòn. Ấn tượng là ảnh quá đẹp trai! Rồi sau đó ảnh đầu quân về HT Production thì quá mừng cho ảnh, vì anh Hoàng Tuấn là manager nổi tiếng thời ấy.

Mình và anh Bo liên tiếp có những show diễn trong và ngoài nước cùng nhau. Tính sơ sơ chắc là quen nhau 30 năm rồi và vẫn gọi nhau là 'bố-mẹ' vì ngày xưa anh Bo có tặng mình một chú Chihuahua tên là Ben Ben.

Đan Trường hội ngộ, đi ăn cùng gia đình Thanh Thảo

"Anh Bo" vui vẻ chụp ảnh cùng con gái Thanh Thảo

Khi anh mang đến nhà, chú chó chỉ mới 3 ngày tuổi và mình nuôi đến tận 15 năm sau đến khi Ben Ben già, chân yếu, mắt mờ, nhưng mình vẫn thương lắm! 30 năm qua nhưng chưa có giận hờn hay cãi lộn nhau lần nào. Chắc tại ảnh hiền quá! Còn mình dữ quá, ảnh sợ!".

Theo lời Thanh Thảo, biệt danh "bố - mẹ" xuất phát từ việc Đan Trường từng tặng cô chú chó Chihuahua. Từ món quà đặc biệt ấy, cả hai duy trì cách xưng hô vui vẻ suốt nhiều năm. Điều đáng quý hơn là trong ba thập kỷ đồng hành, họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay cãi vã, dù thường xuyên đi lưu diễn và làm việc cùng nhau.

Đan Trường và Thanh Thảo đều là những gương mặt đình đám của nhạc Việt cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000. Đan Trường ghi dấu ấn với hình tượng thư sinh, mái tóc bổ luống cùng hàng loạt ca khúc ăn khách như Kiếp ve sầu , Tình đơn phương , Đi về nơi xa ... Trong khi đó, Thanh Thảo được khán giả nhớ đến với biệt danh "búp bê", gắn liền với loạt ca khúc như Búp bê đẹp xinh , Búp bê biết yêu ...

Tình bạn của Đan Trường và Thanh Thảo đã kéo dài 30 năm

Hiện tại, cả hai đều có cuộc sống riêng viên mãn. Thanh Thảo định cư tại Mỹ, sống cùng chồng là doanh nhân Tom Han, con gái Talia và con trai nuôi Jacky Minh Trí. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cô lựa chọn cuộc sống bình yên, dành nhiều thời gian cho gia đình sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Về phía Đan Trường, sau khi ly hôn doanh nhân Thủy Tiên vào năm 2021, nam ca sĩ vẫn giữ mối quan hệ văn minh với vợ cũ để cùng chăm sóc con trai Mathis Thiên Từ. Anh tiếp tục duy trì lịch biểu diễn dày đặc trong và ngoài nước, thường xuyên sang Mỹ thăm con mỗi khi có thời gian.

Theo PV

Phụ nữ mới

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