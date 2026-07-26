Quốc gia nhiều người Việt yêu thích áp dụng quy định mới về kiểm tra hành lý, ai chuẩn bị đi cần lưu ý gấp

Thái Lan là điểm đến quen thuộc của du khách Việt nhờ khoảng cách gần, đường bay thuận tiện và nhiều lựa chọn du lịch. Tuy nhiên, những người dự định bay từ Thái Lan sau ngày 16/10 tới đây cần đặc biệt chú ý đến cách sắp xếp hành lý ký gửi.

Theo thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), quy định mới áp dụng đối với hoạt động kiểm tra hành lý ký gửi chuẩn bị được đưa lên máy bay tại các sân bay công cộng của nước này. Điểm đáng chú ý là nhân viên soi chiếu có thể tự mở hành lý khi xuất hiện căn cứ nghi ngờ bên trong chứa vật phẩm đáng ngờ, chất nổ, vật phẩm bị cấm hoặc hàng nguy hiểm.

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Nhân viên có thể mở vali khi hành khách không có mặt

Quy định mới không đồng nghĩa tất cả vali đều bị mở. Việc kiểm tra trực tiếp chỉ được thực hiện khi hình ảnh soi chiếu hoặc các dấu hiệu khác cho thấy hành lý có thể chứa đồ vật không được phép vận chuyển bằng đường hàng không.

Trong trường hợp đó, nhân viên an ninh được quyền mở hành lý mà không cần thực hiện trước mặt hành khách hoặc chủ sở hữu. Toàn bộ quá trình mở và kiểm tra phải được ghi hình. Sau khi hoàn tất, nhân viên sẽ đặt một tờ “Notice of Baggage Inspection” – thông báo kiểm tra hành lý – vào bên trong để hành khách biết chiếc vali đã được mở theo quy trình an ninh.

Nếu phát hiện vật phẩm đáng ngờ, chất nổ, hàng nguy hiểm hoặc vật phẩm bị cấm mang lên máy bay, nhân viên có quyền thu giữ ngay. Văn bản của CAAT nêu rõ những đồ vật này không được hoàn trả trong mọi trường hợp và sẽ được xử lý theo quy định, như tiêu hủy, bàn giao cho cơ quan liên quan hoặc lưu giữ làm chứng cứ.

Hành khách cũng được khuyến nghị dùng khóa đạt chuẩn quốc tế như khóa TSA. Nếu vali sử dụng loại khóa không thể mở bằng công cụ chuyên dụng, nhân viên có thể phải cắt khóa, phá dây đai hoặc tác động vào hệ thống khóa để kiểm tra. Thiệt hại phát sinh do việc mở khóa cần thiết và đúng thẩm quyền sẽ không làm phát sinh quyền yêu cầu sân bay bồi thường.

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Quên sạc dự phòng trong vali có thể bị thu giữ

Một trong những vật dụng hành khách dễ để nhầm nhất trong hành lý ký gửi là sạc dự phòng. Thiết bị này thường được sử dụng liên tục trong chuyến du lịch, sau đó bị bỏ vào vali khi thu dọn đồ tại khách sạn.

Theo CAAT, sạc dự phòng chỉ được mang theo người hoặc để trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được cho vào hành lý ký gửi. Mỗi hành khách được mang tối đa 2 thiết bị. Loại có công suất không quá 100 Wh được chấp nhận theo điều kiện thông thường; loại trên 100 Wh đến 160 Wh phải được hãng hàng không đồng ý trước.

Thông số Wh phải được thể hiện rõ và có thể kiểm tra. Sạc dự phòng mất nhãn hoặc không xác định được công suất có thể bị từ chối. Từng thiết bị cũng cần được bảo vệ khỏi nguy cơ đoản mạch, chẳng hạn đặt riêng trong túi bảo vệ hoặc cách điện phần đầu tiếp xúc.

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CAAT còn quy định hành khách không được dùng sạc dự phòng để sạc điện thoại, đồng thời không được cắm sạc lại thiết bị này trong thời gian ở trên máy bay. Sạc dự phòng nên được giữ tại nơi dễ tiếp cận như túi ghế phía trước, dưới ghế hoặc mang theo người, thay vì đặt trong ngăn hành lý trên cao.

Điểm hành khách cần lưu ý là không nên mặc định mình sẽ được gọi quay lại để lấy thiết bị ra. Sau khi quy định có hiệu lực, nếu sạc dự phòng được phát hiện trong vali ký gửi và bị xác định thuộc diện không được phép vận chuyển tại vị trí đó, hành lý có thể bị mở và thiết bị có nguy cơ bị thu giữ, không hoàn trả.

Hành khách cần làm gì trước khi bay từ Thái Lan?

Trước khi rời khách sạn, du khách nên mở lại toàn bộ vali, kiểm tra kỹ các ngăn phụ và túi đựng thiết bị điện tử. Sạc dự phòng, pin máy ảnh, pin flycam tháo rời và các loại pin lithium dự phòng cần được chuyển sang hành lý xách tay.

Hộ chiếu, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thuốc thiết yếu, đồ điện tử đắt tiền và tài sản dễ vỡ cũng không nên để trong hành lý ký gửi. CAAT khuyến cáo hành khách tránh ký gửi đồ có giá trị, tài liệu quan trọng hoặc vật dụng cá nhân không thể thay thế ngay khi cần.

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Một tình huống khác dễ bị bỏ sót là vali cabin bị yêu cầu chuyển xuống khoang hàng tại cửa lên máy bay do hết chỗ. Trước khi giao túi cho nhân viên, hành khách phải lấy sạc dự phòng, pin lithium rời và những thiết bị chỉ được phép mang trong cabin ra ngoài.

Sau khi nhận lại vali tại băng chuyền, hành khách nên kiểm tra ngay khóa, dây kéo và tình trạng bên ngoài. Nếu thấy tờ thông báo kiểm tra bên trong, điều đó cho biết hành lý đã được mở theo quy trình an ninh. Trường hợp phát hiện hư hỏng hoặc mất tài sản không liên quan đến việc mở khóa phục vụ kiểm tra, hành khách nên báo với hãng hàng không hoặc quầy dịch vụ hành lý trước khi rời sân bay.