Ca sĩ Việt vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhạc viện: Thắng giải quốc tế danh giá, gia đình vợ chồng đều là NSND

Là một trong những giọng bass hàng đầu Việt Nam, nhà giáo có nhiều đóng góp trong đào tạo thanh nhạc và nghiên cứu opera, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Cột mốc mới nối dài hành trình hơn ba thập kỷ cống hiến của nam nghệ sĩ cho nghệ thuật biểu diễn, giáo dục và quản lý văn hóa.

Theo Quyết định số 1799/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký ngày 23/7/2026, nghệ sĩ Đỗ Quốc Hưng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM. Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều đồng nghiệp, học trò và nghệ sĩ đã gửi lời chúc mừng tới tân Giám đốc Nhạc viện TP.HCM.

S.NSND Đỗ Quốc Hưng vừa chính thức được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Nhạc viện TP.HCM

Sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), NSND Đỗ Quốc Hưng được đánh giá là một trong những giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam. Trong sự nghiệp biểu diễn, ông từng giành giải Nhất Cuộc thi Hát thính phòng - Nhạc kịch toàn quốc năm 2000 và Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004. Ông cũng có nhiều năm biểu diễn tại Đức, Nga, Triều Tiên cùng nhiều quốc gia khác.

Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, NSND Đỗ Quốc Hưng còn là thành viên hội đồng nghệ thuật của nhiều hội diễn, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trên cả nước và đảm nhận vai trò tổng đạo diễn cho nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), NSND Đỗ Quốc Hưng được đánh giá là một trong những giọng nam trầm xuất sắc của Việt Nam

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của ông là năm 1998, sau thời gian tập huấn và biểu diễn tại Nhà hát Opera Hannover (Đức), ông được mời ở lại làm nghệ sĩ. Tuy nhiên, thay vì phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, Đỗ Quốc Hưng quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục biểu diễn và giảng dạy.

Song song với hoạt động nghệ thuật, ông còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực nghiên cứu. Công trình chuyên khảo Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam , phát triển từ luận án tiến sĩ của ông, đã đề xuất nhiều hướng tiếp cận kết hợp kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm với các yếu tố âm nhạc truyền thống Việt Nam. Với những đóng góp nổi bật trong biểu diễn và đào tạo, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019. Năm 2025, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, trước khi được điều chuyển công tác đến Nhạc viện TP.HCM.

Năm 2025, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia, trước khi được điều chuyển công tác đến Nhạc viện TP.HCM

Bên cạnh sự nghiệp thành công, NSND Đỗ Quốc Hưng còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn. Ông kết hôn với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên. Cả hai từng là bạn học trong trường nhạc, có 8 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Hiện nghệ sĩ Thu Quyên là giảng viên bộ môn đàn tỳ bà và cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Mỗi khi nhắc đến vợ, NSND Đỗ Quốc Hưng luôn bày tỏ sự biết ơn vì có một người bạn đời cùng nghề, thấu hiểu và luôn đồng hành trong mọi quyết định. "Tôi may mắn khi có vợ cùng nghề. Chúng tôi học cùng nhiều năm, yêu nhau từ trường nhạc 8 năm rồi kết hôn nên tôi lựa chọn âm nhạc thế nào hay làm bất cứ điều gì đều được vợ dõi theo ủng hộ. Đó là điều tuyệt vời", nam nghệ sĩ từng chia sẻ.

NSND Đỗ Quốc Hưng kết hôn với nghệ sĩ đàn tỳ bà Thu Quyên, cũng được phong tặng NSND

Đáng chú ý, gia đình NSND Đỗ Quốc Hưng còn được xem là một trong những gia đình nghệ thuật hiếm hoi của Việt Nam khi có hai anh em ruột cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Em trai của ông là NSND Đỗ Hiền (sinh năm 1979), một biên đạo múa tài năng. Từ năm 12 tuổi, Đỗ Hiền đã thi đỗ vào Học viện Múa Việt Nam và theo học chuyên ngành ballet trong 7 năm. Sau khi tốt nghiệp, anh công tác tại Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam trước khi nhận học bổng sang Pháp du học chuyên ngành Múa đương đại vào năm 2002. Năm 2024, Đỗ Hiền được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất được trao danh hiệu này trong lĩnh vực múa.

Em trai của NSND Quốc Hưng là NSND Đỗ Hiền (sinh năm 1979), một biên đạo múa tài năng

Việc hai anh em cùng đạt danh hiệu NSND đã tạo nên dấu ấn đặc biệt đối với gia đình nghệ thuật quê Đông Anh (Hà Nội). Một người là giọng bass hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ thanh nhạc và hiện giữ cương vị Giám đốc Nhạc viện TP.HCM; người còn lại là biên đạo múa tên tuổi với nhiều đóng góp cho nghệ thuật múa đương đại. Không chỉ ghi dấu ấn trong lĩnh vực biểu diễn, cả hai đều tham gia giảng dạy, quản lý và sáng tạo nghệ thuật, góp phần đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ, đóng góp cho sự phát triển của nền nghệ thuật Việt Nam.