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Nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê ở Ngô Thời Nhiệm trở lại đỉnh cao sau 10 năm vì "con cháu"

| | Lifestyle

"Tôi nghỉ leo lên các nấc thang này cũng 10 năm rồi á!", nam ca sĩ U60 chia sẻ.

Sau nhiều biến cố trong sự nghiệp và cuộc sống, Đàm Vĩnh Hưng đang cho thấy tín hiệu trở lại mạnh mẽ. Mới đây, nam ca sĩ gây chú ý khi vui mừng chia sẻ việc lần đầu sau một thập kỷ trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ thảo luận của nghệ sĩ tại các sự kiện.

Theo bảng thống kê do Socialite công bố, đo lường trong giai đoạn từ ngày 20-26/7/2026, Đàm Vĩnh Hưng đứng đầu danh sách "Top 10 nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện" với 9.721 lượt thảo luận. Xếp sau anh lần lượt là MCK (8.635 lượt) và Quang Hùng MasterD (6.980 lượt). Các vị trí còn lại thuộc về 14 Casper, Kim Tuyến, Anh Tú Atus, CONGB, Kỳ Duyên, Thiên Ân và Ninh Dương Story.

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê ở Ngô Thời Nhiệm trở lại đỉnh cao sau 10 năm vì "con cháu"- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng đứng đầu danh sách Top 10 nghệ sĩ/KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện trong tuần qua

Đón nhận kết quả này, Đàm Vĩnh Hưng hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi nghỉ leo lên các nấc thang này cũng 10 năm rồi á! Nay vì con cháu cứ chen lấn xô đẩy một hồi, ông chú lên tới đỉnh núi lúc nào không hay! Cảm ơn các bà chả hơm, các vợ đáng yêu đã 'đèo ông chả húi' lên mây xanh".

Lời chia sẻ dí dỏm nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy sức hút của "ông hoàng nhạc Việt" vẫn chưa hề suy giảm, dù thị trường âm nhạc đã xuất hiện rất nhiều gương mặt trẻ.

Nam ca sĩ U60 đình đám một thời bán cà phê ở Ngô Thời Nhiệm trở lại đỉnh cao sau 10 năm vì "con cháu"- Ảnh 2.

"Ông hoàng nhạc Việt" một thời hiện bận rộn với nhiều dự án âm nhạc, công việc kinh doanh và chăm sóc con trai

Những tháng gần đây, Đàm Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Bên cạnh việc trở lại với các dự án âm nhạc, anh còn gây bất ngờ khi mở quán cà phê trên đường Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM), trực tiếp tham gia kinh doanh và thường xuyên xuất hiện giao lưu với khách. Hình ảnh nam ca sĩ tất bật bán cà phê từng khiến nhiều khán giả thích thú.

Sau thời gian trải qua nhiều sóng gió, Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh lựa chọn nhịp sống chậm hơn, dành nhiều thời gian cho con trai Polo Huỳnh cũng như tập trung xây dựng tổ ấm mới sau khi bán căn biệt thự gắn bó suốt 17 năm. Nam ca sĩ vẫn đều đặn đi diễn, ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới và phát triển hoạt động kinh doanh

Theo PV

Thanh niên việt

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