Nhắc tới những cù lao nổi tiếng, nhiều người thường nghĩ ngay đến Cù Lao Chàm hay Cù Lao Câu. Tuy nhiên, điểm đến đang gây chú ý trong mùa hè năm nay lại nằm giữa sông Tiền, cách TP.HCM khoảng 70km.

Đó là Cù lao Thới Sơn, còn gọi là Cồn Lân, hiện thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Theo VnExpress, khách du lịch đã đổ về đây đông trong khoảng 3 tháng qua, khiến xuồng ba lá trên rạch Bà Ngoạn thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải. Những người làm du lịch lâu năm cho biết chưa từng thấy cảnh đông như mùa hè này.

Ảnh Du lịch miền Tây

Một chiếc xuồng nhỏ thành “thỏi nam châm” hút khách quốc tế

Cù lao Thới Sơn nằm ở hạ lưu sông Tiền, là cù lao lớn nhất trong nhóm Long – Lân – Quy – Phụng. Không gian nơi đây được tạo nên bởi những con rạch nhỏ, hàng dừa nước rợp bóng, vườn cây ăn trái và nếp sống miệt vườn đặc trưng của Nam Bộ.

Trải nghiệm nổi tiếng nhất là ngồi xuồng ba lá. Mỗi xuồng chỉ chở vài người, được người dân địa phương chèo qua những lối nước hẹp. Với khách nước ngoài, chiếc xuồng gỗ, nón lá và những vòm dừa xanh tạo nên khung cảnh khác biệt so với các điểm du lịch đô thị hay biển đảo.

Báo Đồng Tháp từng ghi nhận tại một điểm du lịch ở Thới Sơn, khách nước ngoài chiếm hơn 2/3 lượng khách trong giai đoạn cao điểm, chủ yếu đến từ Ấn Độ và Malaysia. Gần đây, hình ảnh du khách Trung Quốc mặc áo bà ba, ngồi xuồng chụp ảnh cũng lan rộng trên Douyin và Xiaohongshu, góp phần khiến trải nghiệm dân dã này được chú ý hơn.

Trải nghiệm ngồi xuồng ở Cù lao Thới Lới (Ảnh Motogo)

Ảnh An nam tour

Sức hút tăng nhanh mang thêm việc làm cho người chèo đò, nhà vườn và các cơ sở dịch vụ, song cũng tạo áp lực lên tuyến rạch nhỏ. Cảnh xuồng nối đuôi, khách phải chờ tới lượt tại rạch Bà Ngoạn đã xuất hiện thường xuyên trong khoảng 3 tháng gần đây.

Không chỉ ăn trái cây, nhiều dịch vụ mới khiến du khách bất ngờ

Một hành trình truyền thống ở Thới Sơn thường bắt đầu bằng tàu máy trên sông Tiền, sau đó chuyển sang xuồng ba lá. Khách có thể ghé vườn cây, thưởng thức trái cây theo mùa, uống trà mật ong, nghe đờn ca tài tử và đi xe ngựa trên những con đường làng rợp bóng cây.

Tuy nhiên, địa phương không còn chỉ dựa vào mô hình “đi xuồng – ăn trái cây – nghe nhạc”. Hai cụm du lịch cộng đồng Rạch Chiếc – Vườn Lài và Cù lao Xanh – Thới Sơn đã bổ sung nhiều hoạt động gắn với nghề truyền thống và sinh kế của người dân.

Theo Tuổi Trẻ, du khách có thể học làm mứt dừa, nấu rượu nếp, đan giỏ lục bình, dệt chiếu cói, làm nến từ sáp ong hoặc xem người dân tạo con vật bằng lá dừa. Một số điểm còn giới thiệu vườn nấm, trại ong dú, khu cắm trại và những món ăn khá lạ như bánh xèo nhân hến, bánh khọt nhân ốc đắng.

Đáng chú ý là mô hình nuôi trai nước ngọt lấy ngọc. Người dân tận dụng hệ thống mương vườn để nuôi trai, sau đó kết hợp làm du lịch. Khách có thể xem quá trình mò trai, tách vỏ và lấy ngọc; chủ mô hình cho biết nhiều người nước ngoài còn muốn tự tay thực hiện công đoạn này.

Ảnh Báo Đồng Tháp, Nụ cười Mê Kông

Các chương trình hiện kéo dài từ nửa ngày đến 2 ngày, kết hợp ẩm thực, nghề truyền thống và lưu trú. Điều này giúp du khách có thêm lựa chọn, thay vì chỉ ghé cù lao vài giờ rồi rời đi.

Cách TP.HCM khoảng 70km, đi thế nào để tránh cảnh chờ xuồng?

Cù lao nằm dưới chân hai cầu Rạch Miễu, thuận tiện kết nối bằng đường bộ lẫn đường thủy. Từ TP.HCM, du khách có thể đi ôtô, xe máy hoặc xe khách tới khu vực Mỹ Tho, sau đó xuống tàu tham quan sông Tiền. Với khoảng cách chừng 70km, nơi đây phù hợp cho chuyến đi về trong ngày.

Lịch trình gọn nhất là khởi hành sáng sớm, đi tàu và xuồng trong buổi sáng, ăn trưa tại nhà vườn rồi dành buổi chiều cho một hoạt động thủ công, tham quan mô hình nuôi trai lấy ngọc hoặc kết hợp chùa Vĩnh Tràng, Di tích Rạch Gầm – Xoài Mút.

Trong giai đoạn khách tăng mạnh, người đi tự túc nên ưu tiên ngày thường hoặc đến sớm, hỏi rõ giá đã gồm tàu lớn, xuồng ba lá, trái cây, đờn ca tài tử và bữa ăn hay chưa. Khi xuống xuồng, khách cần mặc áo phao, ngồi đúng vị trí, không đứng lên hoặc đổi chỗ; điện thoại nên có dây đeo hay túi chống nước.



