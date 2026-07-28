Bí ẩn liên quan cuộc hôn nhân thứ 2 của Phạm Quỳnh Anh

Hậu ly hôn với đạo diễn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh lựa chọn giữ kín danh tính chồng doanh nhân. Dù vậy, thời gian gần đây, cư dân mạng liên tục đặt dấu hỏi về cuộc hôn nhân thứ hai của nữ ca sĩ khi người bạn đời gần như "biến mất" khỏi những hình ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội.

Như mới đây, Phạm Quỳnh Anh đăng tải loạt khoảnh khắc quây quần bên ba cô con gái. Những bức ảnh cả gia đình cùng đi du lịch dài ngày nhanh chóng nhận được nhiều lời khen bởi không khí ấm áp, hạnh phúc. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả là sự vắng mặt của người chồng doanh nhân. Trong toàn bộ loạt ảnh mới, chỉ xuất hiện Phạm Quỳnh Anh cùng ba ái nữ và bố mẹ.

Đây không phải lần đầu tiên netizen phát hiện chi tiết này. Trước đó, trong dịp tổ chức sinh nhật cho con gái út Zoey, Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ nhiều hình ảnh ghi lại bữa tiệc với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Hai con gái lớn Tuệ Lâm và Tuệ An đều xuất hiện bên mẹ, thế nhưng người chồng doanh nhân vẫn không lộ diện trong bất kỳ bức ảnh nào được nữ ca sĩ đăng tải.

Phạm Quỳnh Anh dành nhiều ngày để đi du lịch cùng các con và gia đình

Phạm Quỳnh Anh liên tục cập nhật hình ảnh chuyến đi, nhưng không có bất kì chi tiết nào liên quan đến "nửa kia"

Chính sự vắng bóng liên tiếp này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về cuộc hôn nhân thứ hai của Phạm Quỳnh Anh. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự tò mò, cho rằng đây là một điểm khá khác biệt so với trước kia, khi nữ ca sĩ từng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc có ông xã đồng hành, dù luôn khéo léo giấu gương mặt.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mọi đồn đoán vẫn chỉ xuất phát từ quan sát của cư dân mạng. Phạm Quỳnh Anh chưa từng lên tiếng cho biết hôn nhân gặp trục trặc, đồng thời cũng không đưa ra bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến những suy đoán đang lan truyền.

Trước kia, Phạm Quỳnh Anh vẫn để chồng xuất hiện trong các bức ảnh du lịch nhưng che kín mặt

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm với đạo diễn Quang Huy khép lại, Phạm Quỳnh Anh công khai có hạnh phúc mới và chào đón con gái út Zoey vào năm 2022. Dù không tiết lộ danh tính bạn đời, nữ ca sĩ nhiều lần chia sẻ rằng người đàn ông hiện tại luôn yêu thương cô và hai con riêng. Trong một cuộc trò chuyện trước đây, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ ông xã là người ở bên cô trong suốt quá trình mang thai và sinh con. Anh cũng chăm sóc hai con gái lớn như con ruột.

Dù không công khai danh tính bạn trai, nữ ca sĩ nhiều lần tiết lộ anh là một doanh nhân, luôn ở bên đồng hành và chăm sóc cô trong những giai đoạn quan trọng của cuộc sống. Không chỉ vậy, Phạm Quỳnh Anh còn từng gây chú ý khi cho biết mối quan hệ giữa bạn trai hiện tại và chồng cũ Quang Huy khá văn minh, tốt đẹp. Cả hai đều đặt sự phát triển của các con lên hàng đầu, tạo nên môi trường gia đình tích cực cho bé Zoey cũng như hai con gái lớn.

Sự vắng bóng bất thường suốt thời gian dài của chồng Phạm Quỳnh Anh gây tò mò

Nói về lý do giữ kín danh tính nửa kia, Phạm Quỳnh Anh cho biết cô và bạn trai muốn có sự bình yên, nên không muốn chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn chúng tôi tìm cách giải quyết khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất", nữ ca sĩ nói.

Phạm Quỳnh Anh vốn kín tiếng, nên nhiều người cho rằng có lẽ đây là giai đoạn cô ít chia sẻ về đời tư

Ảnh: FBNV