Một thành phố du lịch nổi tiếng khổ sở tìm cách để bớt du khách

Trong bối cảnh các điểm đến tại châu Âu tiếp tục chiến dịch đẩy lùi tình trạng quá tải du lịch, một thành phố nổi tiếng đã chính thức đưa ra tuyên bố "không đón thêm bất kỳ du khách nào nữa".

Barcelona của Tây Ban Nha đã trở thành một trong những đô thị phản đối du lịch đại chúng mạnh mẽ nhất châu Âu trong những năm gần đây. Mới đây, ông José Antonio Donaire, ủy viên phụ trách du lịch bền vững của thành phố, đã tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng quá tải.

Theo tin tức từ trang Cruise Industry News, du khách đi tàu biển ghé thăm Barcelona dưới 12 giờ có thể phải trả tới 30 euro (khoảng 830.000 VNĐ), tương đương khoảng 35 USD (khoảng 890.000 VNĐ) tiền thuế tổng hợp.

Barcelona luôn trong tình trạng quá tải du khách, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Sau cuộc họp ủy ban vào ngày 15 tháng 7, Barcelona đã tiến tới áp mức thuế tối đa 24 euro (khoảng 660.000 VNĐ), tương đương khoảng 27 USD (khoảng 685.000 VNĐ) đối với du khách đi tàu biển lưu trú dưới 12 giờ. Mức phí đề xuất này sẽ tăng gấp ba lần so với mức thuế 8 euro (khoảng 220.000 VNĐ), tương đương khoảng 9 USD (khoảng 230.000 VNĐ) dự định áp dụng trước đó.

"Barcelona đã bắt đầu tái định hình ngành du lịch bằng các biện pháp đổi mới, chẳng hạn như tạm dừng cấp phép xây dựng khách sạn mới từ năm 2017. Nhiều biện pháp sẽ cần thời gian trước khi tạo ra tác động rõ rệt. Tuy nhiên, thông điệp hiện tại của thành phố là: Không đón thêm dù chỉ một du khách," ông Donaire chia sẻ trong bài phỏng vấn với tờ The New York Times.

Theo thống kê từ hãng tin AP, xứ Catalonia, khu vực phía đông bắc nơi Barcelona tọa lạc, đã thu hút khoảng 20,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 0,6% so với năm 2024.

Barcelona đưa ra biện pháp siết thuế để kiểm soát số lượng du khách

Hãng tin Reuters cho biết giá nhà tăng cao, hệ thống giao thông công cộng quá tải và lượng du khách tràn ngập các khu phố cổ kính đã khiến người dân địa phương vô cùng tức giận. Tờ Times cũng nhận định không điều gì làm cư dân bức xúc hơn tình trạng đông đúc nghẹt thở.

Vào tháng 5, Thị trưởng Barcelona, ông Jaume Collboni, phát biểu rằng ông muốn du khách đi tàu biển phải trả tới 9,30 USD (khoảng 236.000 VNĐ), tương đương 8 euro (khoảng 220.000 VNĐ) cho mỗi đêm lưu trú, tăng 100% so với mức 4,65 USD (khoảng 118.000 VNĐ), tương đương 4 euro (khoảng 110.000 VNĐ) hiện tại. Thông tin này được tờ El País đăng tải sau khi ông Collboni xuất hiện trên kênh truyền hình địa phương Betevé.

"Chúng tôi không muốn tăng trưởng thêm nữa. Chúng tôi muốn duy trì lượng du khách mà thành phố hiện có. Đã có 15,7 triệu du khách đến thành phố vào năm 2025 và đó là ngưỡng giới hạn. 16 triệu là con số tối đa," ông Donaire trao đổi với tờ Times.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, Barcelona đã tăng gần gấp đôi thuế khách lưu trú tại khách sạn, nâng mức phí từ 5-9 USD (khoảng 127.000 - 228.000 VNĐ) lên thành 10-17 USD (khoảng 254.000 - 431.000 VNĐ) cho mỗi người mỗi đêm.

Cư dân Barcelona đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn vào mùa hè năm ngoái, trong đó một số người thậm chí đã dùng súng nước xịt vào du khách, hành động tương tự cũng từng xảy ra vào năm 2024. Những người biểu tình tuần hành với các khẩu hiệu như "Thêm một du khách, bớt một cư dân" và "Du khách hãy về nhà". Họ yêu cầu tái thiết lập nền kinh tế địa phương.

Anh Andreu Martínez, một người dân Tây Ban Nha, hài hước chia sẻ vào tháng 7 năm 2024 rằng việc sử dụng súng nước là để làm phiền du khách một chút.

"Barcelona đã bị dâng trọn cho du khách. Đây là cuộc chiến để trả lại Barcelona cho người dân," anh Martínez nói. Anh cho biết thêm tiền thuê nhà của mình đã tăng hơn 30%, trong khi các căn hộ trong khu phố nơi anh sinh sống liên tục bị biến thành chỗ cho thuê nghỉ dưỡng ngắn hạn.

Nói với tờ Times, ông Donaire khẳng định các quy định mới không mang tính chống lại du khách, mà là phương thức để thu hút các nhóm du khách đa dạng hơn. Thành phố muốn hướng tới những du khách đến vì mục đích công tác hoặc tham quan các điểm đến văn hóa.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là bất kỳ người dân nào cũng có thể mua một ổ bánh mì, một cuốn sách hay một con ốc vít ngay trong khu phố của mình. Chúng tôi cũng tin rằng du khách sẽ hứng thú hơn với một thành phố nơi không gian đô thị không bị phủ kín hoàn toàn bởi quà lưu niệm, ốp lưng điện thoại và các hàng quán kebab," ông Donaire nhấn mạnh.

Nguồn: NYPost