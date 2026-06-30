Điểm check-in "hot" bậc nhất Hà Giang bất ngờ tạm dừng đón khách từ 1/7, du khách cần đặc biệt chú ý

Nếu đang lên kế hoạch chinh phục cung đường Mã Pì Lèng trong mùa du lịch hè, du khách nên cập nhật một thay đổi quan trọng.

Từ ngày 1/7/2026, khu vực "Mỏm đá sống ảo" - điểm check-in nổi tiếng bậc nhất của Hà Giang trước đây (nay thuộc xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang sau khi sắp xếp đơn vị hành chính) sẽ chính thức tạm dừng đón khách cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo được đăng tải trên trang FB chính thức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, UBND xã Đồng Văn đã ban hành thông báo tạm đóng cửa điểm tham quan này để triển khai sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng, đồng thời bổ sung các hạng mục nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình tham quan và trải nghiệm.

Trong thời gian thi công, toàn bộ hoạt động tham quan, chụp ảnh và tiếp cận khu vực "Mỏm đá sống ảo" sẽ tạm dừng.

Hoạt động tham quan nơi đây sẽ bị tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng (Ảnh: XKBP)

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách không tự ý đi vào khu vực đang cải tạo nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. Các tổ chức, cá nhân liên quan cũng được yêu cầu nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo cho đến khi điểm tham quan được phép hoạt động trở lại.

Quyết định tạm đóng cửa thu hút sự quan tâm bởi "Mỏm đá sống ảo", hay còn được nhiều du khách gọi là "Mỏm đá tử thần", từ lâu đã trở thành biểu tượng của hành trình khám phá đèo Mã Pì Lèng.

Không chỉ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, nơi đây còn được nhiều tín đồ du lịch xem là địa điểm "phải đến một lần" khi đặt chân tới vùng cao nguyên đá (Ảnh: Znews)

Thực chất, đây là một khối đá tự nhiên nhô ra từ sườn núi ở độ cao hàng trăm mét. Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của đèo Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản và dòng sông Nho Quế uốn lượn phía dưới.

Khung cảnh núi đá tai mèo trùng điệp cùng những cung đường quanh co đã tạo nên góc nhìn ấn tượng, góp phần đưa địa điểm này trở thành một trong những nơi được chụp ảnh nhiều nhất tại khu vực cực Bắc Việt Nam.

Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy cũng đi kèm không ít rủi ro. Mỏm đá không phải là điểm tham quan được hình thành với mục đích du lịch ngay từ đầu mà là địa hình tự nhiên, nằm sát mép vực sâu.

Trong những năm qua, nhiều hình ảnh du khách đứng, ngồi hoặc tạo dáng ở vị trí nguy hiểm từng gây tranh luận về vấn đề an toàn.

Chính quyền địa phương nhiều lần lắp đặt biển cảnh báo, gia cố lối đi và khuyến cáo du khách không vượt qua khu vực được phép tiếp cận.

Việc tạm dừng khai thác lần này được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh lượng khách đến Mã Pì Lèng ngày càng tăng.

Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, địa phương hướng tới việc hoàn thiện hạ tầng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn và xây dựng điểm đến theo hướng bền vững hơn.

Đối với những du khách đã lên lịch trình khám phá khu vực Mã Pì Lèng trong thời gian tới, việc "Mỏm đá sống ảo" tạm đóng cửa sẽ ảnh hưởng đến một trong những điểm check-in nổi tiếng nhất.

Tuy nhiên, hành trình vẫn còn nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác như ngắm toàn cảnh đèo Mã Pì Lèng từ các điểm quan sát an toàn, khám phá hẻm vực Tu Sản bằng thuyền trên sông Nho Quế hoặc chinh phục các cung đường uốn lượn giữa cao nguyên đá Đồng Văn.

Hiện chưa có thông tin về thời điểm mở cửa trở lại. Chính quyền địa phương cho biết khu vực sẽ tiếp tục tạm dừng đón khách cho đến khi hoàn thành việc nâng cấp và có thông báo chính thức. Vì vậy, du khách nên theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng trước khi lên kế hoạch để tránh ảnh hưởng đến lịch trình tham quan.